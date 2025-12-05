宏福苑五級火｜專家指火場 500 度將損壞混凝土及鋼筋 大廈結構影響視乎受損樓層｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火發生至今已經一個多星期，房屋局獨立審查組最快會在下星期聯同結構工程專家及房署專業人員，抽取樓宇混凝土芯樣本作詳細結構分析。香港工程師學會結構分部前主席陳世昌今早（5 日）在電台節目表示，火場溫度如果達到 500 度，混凝土及鋼筋就會開始損壞，部份混凝土會剝落甚至有裂縫；如果達到 1,000 度，鋼筋甚至會疲勞和軟化。

混凝土剝落代表鋼筋直接受高溫影響

陳世昌今早在港台節目《千禧年代》說，混凝土如果有剝落和嚴重裂痕，最終都會影響鋼筋，因為樓宇設計原意就是要混凝土和鋼筋結合，「混凝土需要包得實鋼筋」，才可以發揮到足夠的承載力；如果混凝土有裂痕或剝落，就代表鋼筋會直接受大火的高溫影響，混凝土和鋼筋兩者結合的作用就會減弱，因此要仔細審視，如果情況嚴重，一般人目測已經可以看到結構有變型，例如樓板下塌。

被問到大火對於大廈結構會有多大影響，陳世昌指火災對於大廈不同樓層的影響都會有不同，局部樓層較嚴重是正常現象；如果大量嚴重損壞的位置主要集中在低層，就較大可能影響到整體安全；如果在較高樓層，就不會太影響大廈的承載力。

加固只屬臨時措施 長遠須復修

陳世昌說，抽取樓宇混凝土芯樣本的數量視乎受不同位置的受影響程度，較嚴重的單位需要抽取較多混凝土芯樣本，如果達不到原先設計標準，就要考慮做加固。陳指，加固只屬於臨時安全措施，代表個別位置的承載力較弱，要採取即時措施消除危險，日後仍然應該按需要作進一步修葺；至於復修就是在原本結構上加回鋼筋，或者在個別位置重做建築套件，工序就會較為複雜，需時計劃及處理。

對於大廈需否重建，陳世昌指一般而言只要做好復修，理論上就可以回復大廈原先的設計要求，但重建樓宇就屬於另一種範疇。他解釋，現時的樓宇地基是按照現先設計；如果要再做新的平面圖和樓宇設計，整體工作量就會大增而且繁複，原本的地基可能不足應用，要再作補充。

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

