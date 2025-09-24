樺加沙｜13:20 改發八號東南信號
大閘蟹放題2025｜陶源酒家大閘蟹放題第四位$111！人均$397起食足兩小時 再送蟹粉瀑布配上海麵、蟹粉獅子頭
大閘蟹放題推第四位$111優惠！即看內文：
踏入初秋，絕對是瘋狂食大閘蟹的季節，大家當然要好好把握機會，有大食大，有幾多食幾多！近日陶源酒家就推出大閘蟹放題第四位$111優惠，人均只需$397.25就可以食足兩小時，除最基本的清蒸煮法外，亦有太雕蒸及油鹽焗兩種食法，食多幾隻都唔會悶！不單只大閘蟹任食，陶源酒家今次的放題優惠更可以無追加點心、小菜與點心，再送每位加送特盛三式，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴椎茸、蟹粉瀑布搭配上海麵、窩巴、手抓餅、蟹肉椰菜粉絲各一份！只要在Klook訂購，可以一次過食到大閘蟹加多款菜式，簡直是城中至抵！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
任食兩小時大閘蟹+點心！3種食法 清蒸/太雕蒸/鹽焗
陶源酒家主打精緻粵菜，酒樓招牌菜中不乏頂級食材，極品關東遼參、鮑汁扣魚肚公、高湯粗針海虎翅等統統不缺。不過踏入初秋，鮑參刺肚都要暫時讓位，皆因大閘蟹要隆重登場！今次陶源酒家推出兩小時任食大閘蟹、北京片皮鴨、小菜及甜品套餐，絕對可以過足蟹癮！陶源海鮮酒家大廚們更特別帶來三種大閘蟹食法，有清蒸、太雕蒸及鹽焗，清蒸可以歎到原汁原味，太雕蒸則有淡淡酒香及提鮮作用，怕腥朋友最啱；而鹽焗煮法就帶鹹香，帶出蟹膏的香滑及蟹肉的鮮甜，三種食法各有特色，不過反正放題任食，當然要全部都試齊！
陶源酒家大閘蟹放題套餐突發第四位$111，折後人均只需$397.25。大家只要食到一、兩隻大閘蟹，加幾份點心、小菜就已經足夠回本！最後提提大家，只要於Klook預購，除了送陶源海鮮酒家招牌特盛三式，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴椎茸；蟹粉瀑布搭配上海麵、窩巴、手抓餅；蟹肉椰菜粉絲各一份，更有蟹粉獅子頭，讓大家放縱味蕾盡享多重滋味！
2小時任食大閘蟹放題｜Klook 預訂專享蟹粉獅子頭 | 每位送特盛三式（兩位起）
優惠價：$498起｜
原價：$562起
（現場另收茶芥及服務費）
【第4位只需$111】2小時任食大閘蟹放題 ｜Klook預訂專享蟹粉獅子頭｜每位送特盛三式一份
優惠價：$1,605起/4位｜
原價：$2,248起/2位
（現場另收茶芥及服務費）
陶源海鮮酒家
地址：
灣仔菲林明道 8 號大同商場 1 至 2 樓 (地圖)
尖沙咀加連威老道 98 號東海商業中心地庫 1 樓 (地圖)
旺角豉油街 118 號(仕德福酒店) (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 2 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 10 分鐘前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 1 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
樺加沙到打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 6 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 13 小時前
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅患告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
深圳驚現「一平米公司」大小如廁格 內卷青年開一人公司領創業補貼
深圳近日出現「一平米公司」成青年創業熱點，月租僅數百元即可領取創業補貼，折射中國年輕人內捲困局。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 21 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙侷港人本地消費 菜50元一斤、酒店一晚4.4萬創「颱風經濟」
樺加沙逼近香港，油麥菜炒至50元一斤，酒店一晚索價四萬，搶購潮造就短暫的「颱風經濟」。Yahoo財經 ・ 1 天前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 1 天前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 22 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙打風｜柴灣母子觀浪墮海 「黃雨代言人」馬浚偉狠批：不同情身為成年人的魯莽
超強颶風樺加沙襲港，天文台於昨晚發出十號颶風信號，各界都認真準備防災。不過，昨日（23日）於柴灣就有一家四口冒險觀浪，母子不慎墮海，昏迷留醫ICU。「黃雨代言人」馬浚偉昨日就於社交平台發文，狠批觀浪追風行為，更直言：「討厭為了滿足自己窺探慾，而犧牲別人安全甚至性命的人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 46 分鐘前