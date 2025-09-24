大閘蟹放題2025｜陶源酒家大閘蟹放題第四位$111！人均$397起食足兩小時 再送蟹粉瀑布配上海麵、蟹粉獅子頭

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

踏入初秋，絕對是瘋狂食大閘蟹的季節，大家當然要好好把握機會，有大食大，有幾多食幾多！近日陶源酒家就推出大閘蟹放題第四位$111優惠，人均只需$397.25就可以食足兩小時，除最基本的清蒸煮法外，亦有太雕蒸及油鹽焗兩種食法，食多幾隻都唔會悶！不單只大閘蟹任食，陶源酒家今次的放題優惠更可以無追加點心、小菜與點心，再送每位加送特盛三式，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴椎茸、蟹粉瀑布搭配上海麵、窩巴、手抓餅、蟹肉椰菜粉絲各一份！只要在Klook訂購，可以一次過食到大閘蟹加多款菜式，簡直是城中至抵！

>>按此查看陶源海鮮酒家大閘蟹放題優惠<<

任食兩小時大閘蟹+點心！3種食法 清蒸/太雕蒸/鹽焗

陶源酒家主打精緻粵菜，酒樓招牌菜中不乏頂級食材，極品關東遼參、鮑汁扣魚肚公、高湯粗針海虎翅等統統不缺。不過踏入初秋，鮑參刺肚都要暫時讓位，皆因大閘蟹要隆重登場！今次陶源酒家推出兩小時任食大閘蟹、北京片皮鴨、小菜及甜品套餐，絕對可以過足蟹癮！陶源海鮮酒家大廚們更特別帶來三種大閘蟹食法，有清蒸、太雕蒸及鹽焗，清蒸可以歎到原汁原味，太雕蒸則有淡淡酒香及提鮮作用，怕腥朋友最啱；而鹽焗煮法就帶鹹香，帶出蟹膏的香滑及蟹肉的鮮甜，三種食法各有特色，不過反正放題任食，當然要全部都試齊！

陶源酒家大閘蟹放題套餐突發第四位$111，折後人均只需$397.25。大家只要食到一、兩隻大閘蟹，加幾份點心、小菜就已經足夠回本！最後提提大家，只要於Klook預購，除了送陶源海鮮酒家招牌特盛三式，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴椎茸；蟹粉瀑布搭配上海麵、窩巴、手抓餅；蟹肉椰菜粉絲各一份，更有蟹粉獅子頭，讓大家放縱味蕾盡享多重滋味！

2小時任食大閘蟹放題｜Klook 預訂專享蟹粉獅子頭 | 每位送特盛三式（兩位起）

優惠價：$498起｜ 原價：$562起

（現場另收茶芥及服務費）

【第4位只需$111】2小時任食大閘蟹放題 ｜Klook預訂專享蟹粉獅子頭｜每位送特盛三式一份

優惠價：$1,605起/4位｜ 原價：$2,248起/2位

（現場另收茶芥及服務費）

蟹美食

大閘蟹放題

超多蟹黃

大閘蟹放題

大閘蟹

蟹粉瀑布配上海麵

陶源海鮮酒家

地址：

灣仔菲林明道 8 號大同商場 1 至 2 樓 (地圖)

尖沙咀加連威老道 98 號東海商業中心地庫 1 樓 (地圖)

旺角豉油街 118 號(仕德福酒店) (地圖)

