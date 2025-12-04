宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
尖沙咀美食｜「敘．小麵 姑蘇臻味」帶你品江南蘇州淡雅風情
位於尖沙咀K11 Art Mall的「敘．小麵 姑蘇臻味」，把蘇州菜的精細淡雅搬進香港鬧市，讓食客在鋼筋水泥間嚐到江南水鄉的清幽秀麗。 蘇菜源自魚米之鄉姑蘇，講求「精、細、雅、潔」，選新鮮食材如鰣魚、大閘蟹，用文火慢燉現炒，突出天然本味，遠離濃油赤醬的厚重，正合現代健康飲食潮流。 餐廳裝潢走蘇式摩登風，水鄉古鎮情懷撲面而來，從姑蘇空運的黃鱔、茭白等材料，炮製麵食、澆頭、點心，隨季節變換菜單，一年四季都有新鮮驚喜！
30款小菜開啟江南畫卷
想快速入味蘇州風情，從冷熱澆頭入手最直接，餐廳備足30款，每款只需HK$19至49，以小碟上桌，輕鬆share。 湯底推介老雞白湯，用雞鴨黃鱔螺螄慢熬，澄澈鮮香不膩，配細白彈牙的陽春麵，無論選豬骨紅湯或白湯，都像一幅江南水墨畫，柔韌麵條吸滿湯韻，清雅沁心。 廚師現炒現做，用蔥薑蒜天然去腥，調味恰到好處，讓蓮藕筍芹、笋菌山簌等素菜層次分明，食後輕盈不脹氣。
大閘蟹三重奏：清蒸、蟹粉春卷、熟醉全攻略
蟹季來襲，陽澄湖大閘蟹是必點主角，每隻5.5兩清蒸最純樸，殼青毛黃腿有力，蒸後蟹膏綿密蟹肉鮮甜，直擊江南湖鮮滋味。
鮮拆蟹粉用三隻2.5兩蟹取粉，濃郁馥鬱，夾進三娘春卷一咬，酥脆外皮包著鮮香蟹肉，內層薄佐料讓春卷鼓起如「會呼吸」，師傅手藝一流。
愛酒香的選熟醉江蘇大閘蟹，用古越龍山加香料醃24小時，蟹肉吸滿酒韻絕對有驚喜！
點心湯品主菜亮點：從蛋黃燒賣到桂魚絲
點心迷別錯過蛋黃糯米燒賣，自家新製僅三料，糯米主角配鹹蛋油香，軟韌香甜齒頰留香。 原盅清燉老雞湯暖胃養生，小籠包雖在描述中提及但似為湯品伴侶，薄皮湯汁爆香，親切細膩。 主菜清炒桂魚絲用鮮桂魚配萵筍，清脆甜爽脫俗；甜品酒釀糍粑伴薑汁湯圓則粒粒如珠，軟糯溫潤收尾。
由12月12日開始，K11 Art Mall分店晚市主餐牌七折，涵蓋淮揚響油軟兜、茶香煙燻雞、松鶴松子桂花魚等熱門菜。 KABU PASS會員下午2時30分後憑券享湯麵、拌麵、冷熱澆頭、熱鍋菜飯買一送一，更抵食。
敘．小麵 姑蘇臻味
地址：九龍尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall 地庫 1 樓 B105 及 B106 號舖
電話 : 2633 9188
