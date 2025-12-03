宏福苑五級火｜ 峰華邨、富澤花園棚網證書疑造假 全港大維修樓宇棚網須3日內下架待檢｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑11月26日發生五級火，已造成至少 159死79傷，仍有 31 人失聯。維修承建商宏業負責的私樓工程，被發現使用可疑的棚網檢驗報告。保安局長鄧炳強今（3 日）指，警方正調查柴灣峰華邨、北角富澤花園的棚網證書，懷疑有人使用虛假文書，已立案調查；同時，發展局長甯漢豪宣布，所有正大維修的樓宇若外牆有棚網，要在三日內下架，由獨立審查組檢取文件和樣本，送到指定實驗室化驗，合格後才可使用。

警：無法聯絡濱州市檢測中心

鄧炳強表示，發現柴灣峰華邨、炮台山富澤花園兩個維修項目的棚網證書，分別宣稱由「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產，並宣稱獲「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」，或「濱州市檢驗檢測中心」發出合格的阻燃報告。但調查發現，「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」並無發出相關證書，而「濱州市檢驗檢測中心」則無法聯絡，所有聯絡方法均為空號。

警方正式立案調查，由港島總區重案組跟進，預計有更多類似案件要調查，並已聯絡內地執法單位互相配合，調查方向包括棚網來源、使用地點等。

發展局：下星期發出新的作業守則

發展局長甯漢豪同時宣布，基於有人在文書上造假，為保障公眾安全及疑慮，決定從嚴處理，局方宣布，所有正進行大維修的樓宇，包括公營、私營、政府大樓，如果外牆有棚網，需在未來三日，即本周六前下架，若個別個案未能做到，要預先通報相關部門，由部門審視有無合理理由。

她指，目前約有 200 多幢私營樓宇、十多宗公營房屋或政府大樓個案，正進行大維修及有棚網。相關棚網下架後，屋宇署會爭取在下星期發出新的作業守則，要求棚網送到工地時，需就地採樣，經指定實驗室化驗，合格後才可上架使用。署方正與業界就守則細節商討。

甯漢豪表示，自從大火發生後，不同部門分別到300多座正進行大型維修大廈取樣，分別在上、中、下位置取得數以千計樣本陸續送檢；若化驗報告顯示，有棚網不合標準，當局會追究到底，按建築物條例及相關到事條例跟進處理。

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

