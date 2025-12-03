宏福苑五級火︱國安處拘捕「白卡聯盟」Kenny 涉煽動仇恨言論侮辱死者及災民︱Yahoo

有網民今日上載相片，指 Kenny 被捕。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周發生五級火災造成多人死傷，一名 26 歲姓陳男子涉嫌在網上發表侮辱死者及災民的言論，據今早被國安處拘捕，涉煽動仇恨言論。被捕陳姓男子在社交平台以「Kenny」名義發布短片，聲稱火災死傷者「罪孽深厚」及屬「報應」，內容引起廣泛不滿，其後相關影片及圖片在網上瘋傳。

網上流傳的相片顯示，陳曾到火災現場自拍，大笑並舉起勝利手勢。被捕男子自稱為「白卡聯盟」成員，組織由多名網絡活躍人士組成，成員多次發布具爭議性的影片，以吸引瀏覽量。

警方今早約 7 時拘捕該名報稱建築工人的陳姓男子，指他涉嫌在網上直播時以侮辱方式談論大埔火災死傷者，又公開稱大埔人「抵死」。他承認為吸引流量而拍片，而他並無精神病紀錄或俗稱「白卡」。國安處指，他於 11 月 27 日在社交平台發布影片時，先以嚴肅神情開場，其後卻發表煽動仇恨的言論，包括形容死傷者「罪有應得」及「唔需要同情」。影片結尾，他更露出笑容，引起強烈批評。

早前曾涉嫌在北帝廟偷走放養貓

警方指，有關言論及行為侮辱死者，屬對災民的「二次傷害」，引起公眾憤怒。警方同時指出，陳過去曾涉違法事件，包括於去年 9 月強颱風「摩羯」襲港期間涉嫌在北帝廟偷走放養貓，另有人指同月曾見他在快餐店取走他人購買的食物。

警方強調，任何藉災難散播仇恨或製造事端的行為均會依法處理，並重申會以「零容忍」態度打擊相關違法行為。