國安處落案起訴王岸然「妨害調查國安罪」及「發佈煽動刊物」

王岸然在 Youtube 設有個人論政頻道，日前曾上載討論宏福苑火災影片。 （Youtube 影片撮圖）

警方表示，今日（8 日）落案起訴一名 71 歲本地男子，罪名是「妨害調查危害國家安全的罪行」及「明知而發佈具煽動意圖的刊物」。據悉，被告是時事評論人王岸然。他將於明日（9 日）在西九龍裁判法院提堂。

警務處國家安全處稱，落案起訴一名 71 歲本地男子各一項「妨害調查危害國家安全的罪行」罪及「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪。案件將於明日上午在西九龍裁判法院提堂。警方稱，國安處是在上周六（6 日）在上水區採取執法行動，拘捕該名男子。警方提醒市民，「妨害調查危害國家安全的罪行」及「明知而發布具煽動意圖的刊物」均屬嚴重罪行，一經定罪可被判處監禁七年。

據悉，國安處上周二（2 日）曾邀請民協主席兼前區議員廖成利、副主席李庭豐、評論人王岸然到警署會面，至上周六拘捕王岸然。王岸然原名黃覺岸，曾任已解散的民陣副召集人。