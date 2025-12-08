立法會選舉 ⎮ 外媒：火災後的憤怒與哀傷中舉行 取得歷來第二低投票率

投票日前夕（6 日），駐港國家安全公署約晤多家外媒駐港的代表和記者，指稱「有外國媒體攻擊干擾立法會選舉」，警告他們不得借新聞自由之名干涉中國內政與香港事務。選舉昨晚（7 日）結束後，外媒紛紛跟進報道，焦點多數集中在投票率，有外媒把低投票率與世紀大火連繫。

彭博：選舉支出增 投票率下降

被約談外媒之一的彭博通訊社，今日（8 日）以「哀悼中的香港，錄得第二低投票率」為題報道立法會選情。內文指，今次選舉投票率高於上屆歷來最低的 30.2%，但投票選民的數目實質下降，因為更多人沒有登記做選民。報道續指，香港今次花了更多金錢在選舉上，但投票人數不升反跌。

報道統計了自 2004 年起至今共六屆立法會選舉的政府開支及投票率，顯示 2004 年動用 2.67 億元，取得 55.6% 投票率；今年預算 12.8 億元，投票率卻僅略高於三成。報道引述前立法會議員劉慧卿說：「每個人會各自理解投票率背後的原因，而我們都知道箇中原因。」

彭博通訊社以圖表分析政府歷屆立法會支出與投票率關係。

同樣在上周六被約談的《金融時報》，今日的報道以「香港人坐看奪命大火之後的首個選舉」為題，副題是「政府強求愛國者治港制度的認同，惟只有 31.9% 選民投票」。報道引述倫敦大學亞非學院中國研究院主任曾銳生指出，香港選舉制度的公信力已成為一個問題，因為人們已不再在乎，而在人們被禁止對大埔火災表達意見時，這個問題更加顯著。

路透：只有「愛國者」可參選

多篇外媒的立法會選舉報道均有提及國安公署約晤外媒事件，包括不確定有否被約談的路透社在內。路透的報道同樣以低投票率為主題，同樣連繫世紀大火的背景：「在奪命大火觸發的憤怒下舉行的香港選舉，投票率接近新低」。報道並提及，只有獲政府視為「愛國者」的參選人可以競選，而 90 席的立法會當中，只有 20 席由地方選舉選出。

上周六，駐港國安公署主動公佈，「針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的虛假信息和炒作抹黑，對一些在港外國新聞機構負責人及記者進行了約談」。新聞稿稱：「近期有外國媒體涉港報道罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立⋯⋯。」公署並向外媒警告：「希望自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅綫⋯⋯對所有反中亂港分子以災亂港行徑絕不姑息，勿謂言之不預。」