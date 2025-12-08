中大新聞獎取消頒獎禮 考慮社會氣氛配合校方做法 將改設聚餐︱Yahoo

【Yahoo 新聞報道】「中大新聞獎」頒獎典禮原定 12 月 13 日舉行，惟大會今日（8 日）向得獎者發電郵，通知取消原訂 12 月 13 日舉行的頒獎典禮、茶聚及講座活動。電郵指，因考慮到近日社會氣氛因素，加上中大取消大部分慶祝活動，因此決定依照大學的做法取消活動。

根據不同得獎者收到的電郵，大會將分兩日改設午宴及晚宴，由於場地座位限制，得獎者只可派一名代表出席，但電郵並未提及是否會在聚餐上頒發獎項，也未有交代得獎結果會否公開公布。

第十二屆「中大新聞獎」透過表彰優秀的新聞工作者，為業界樹立良好榜樣，提升香港新聞工作的專業水平。參賽作品必須是在 2023 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日這兩年內，曾在以香港為基地的印刷新聞媒體、電子新聞媒體或網上新聞媒體發表的文章或節目。