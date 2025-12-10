《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？ 張文傑跑太快提議遷就 鎮宇：X你老味，咁樣同前輩講嘢？

麥兆輝執導的《內幕》，由郭富城、吳鎮宇、任達華、方中信主演。郭富城飾演查案正義律師、吳鎮宇則是個「甩甩漏漏」的警察，吳鎮宇更笑指：「（張文傑）問我：『鎮宇哥，使唔使跑慢啲就你？』我本身眼神一啤，心諗：『X你老味，咁樣同前輩講嘢？』之後話：『好呀，唔好意思，慢啲！』佢發力我真係追佢唔到！」他與導演麥兆輝已屬多年好友，片場內經常開玩笑，更曾鬧出誤會，麥兆輝：「（工作人員）現場見到我同鎮宇又好似鬧交，又好似玩，都係一個友誼，完全冇嘢，但佢哋會驚。」吳鎮宇：「一堆男仔就係咁㗎喇，開心囉，喺現場你笑我、我笑你。」吳鎮宇更大爆任達華、方中信、甚至不關這部戲事的吳君如秘密，敢笑又敢講！

吳鎮宇與導演麥兆輝老友鬼鬼，在片場會互窒到似鬧交！

《內幕》鏡頭「好似日本色情片咁溫柔」

《內幕》由麥兆輝身兼編、導，講述巨額捐款憑空蒸發，律師馬迎風（郭富城 飾）與警察柯定邦（吳鎮宇 飾）一同找出真相，麥兆輝：「而家冇咗啲傳統犯罪片，甚至香港黑社會都少咗好多，傻嘅先去打劫金鋪啦，第二日都拉咗！變咗最多係騙案，使黑錢其實係騙案衍生出嚟。我一路都想拍，但洗黑錢冇嘢睇，又冇action，但經過資料搜集就發現NGO做到，透過匿名嘅現金捐款。」電影不單集合郭富城、吳鎮宇、任達華、方中信幾位重量級演員，吳鎮宇更笑稱看出導演心思：「今次導演啲鏡頭好溫柔，好似日本色情片咁溫柔，溫柔咁拍一堆麻甩佬！」

吳鎮宇笑指《內幕》鏡頭溫柔。

最重視角色髮型，與導演玩住鬧交

吳鎮宇、麥兆輝早已於《愛與誠》、《無間道II》等合作過，非常老友，早前吳鎮宇就大爆後生時會不停駁嘴，對麥兆輝每事問，他指：「猛問點解要染呢個頭呀？點解要著白西裝呀？問到佢傻！」麥兆輝：「劇本係個文本、說明書，遇正有啲演員就問你，點解要攣頭髮？」吳鎮宇：「我直頭問佢天生攣定係電出嚟！因為電就好姿整啦嘛！」麥兆輝：「成日問髮型，我第一次聽以為講笑，但認真諗，唔係講笑，佢住邊、去邊度電，都係同個角色有關。」吳鎮宇：「今次（《內幕》）呢個頭就好鍾意，好啱！正式係出人工唔做嘢嗰種人。」麥兆輝：「佢真係幫到角色嘅，佢點會駁嘴丫，佢根本係個幫導演嘅演員。」

早於《愛與誠》，吳鎮宇已十分重視角色髮型。

原來警察的角色一開始並非由吳鎮宇演，但後來卻來到他手上，反而因為與導演「夾慣夾熟」，拍攝更加順暢，麥兆輝：「初時個角色係青年幹探，年紀上同律師有分別，英皇問過我陳偉霆、林峯，我話不如問下鎮宇得唔得閒做啦？」吳鎮宇：「你諗下我幾大壓力！」麥兆輝：「知道佢做咪有啲更改。」吳鎮宇：「交流上係快好多嘅。以前話『導演呀好仰慕你呀！』經歷過咁樣嘅吹捧階段，而家就『快啦！X！』」

麥兆輝：「有啲crew會驚佢㗎，呢位係大前輩，現場見到我同鎮宇又好似鬧交又好似玩，都係一個友誼，完全冇嘢，但佢哋會驚，哈哈。」

吳鎮宇與導演麥兆輝常在片場又玩又鬧。

張文傑跑太快提議遷就，吳鎮宇笑稱：X你老味，咁樣同前輩講嘢？

戲中有跳樓、槍戰等動作場面，都是由吳鎮宇親身上陣，但他最印象深刻的，反而是追逐戲：「有威也呀嘛，跳落嚟唔緊要，反而之前動作演員（張文傑）問我：『鎮宇哥，使唔使跑慢啲就你？』我本身眼神一啤，心諗：『X你老味，咁樣同前輩講嘢？』」當然只是講笑：「之後話：『好呀，唔好意思，慢啲！』佢發力我真係追佢唔到！German好身手，又乖。後來都紅咗，太好喇。親身上陣係啱嘅，個警察要辛苦呀嘛，個辛苦樣啱數，唔可以太利落，佢唔係個英雄，係要甩甩漏漏。」

吳鎮宇笑稱要張文傑遷就。

吳鎮宇讚任達華身型弗，爆吳君如口出狂言：留啲位被人𡁻佢

今次吳鎮宇與郭富城事隔22年再合作，他都大讚對方成熟了很多：「大家私底下舒服好多，佢off camera幾平易近人，唔係刻意照顧你，又唔係刻意唔理你，該傾閒計時就傾閒計，唔似華哥，不斷傾閒計！但今次華哥冇搵我傾閒計喎！原來佢耷低頭，入緊嗰角色。今次華哥真係做得好，要讚一讚，好多眼神恰到好處。係唯一個佢吊落嚟，我唔信有個會計師會咁好身形！哈哈！太弗！」至於另一位主演方中信，他又笑稱：「佢（方中信）喊好睇呀，Richard Gere（方中信被稱為港版李察基爾）喊喎！佢超越咗Richard Gere㗎喇！哈哈！一堆男仔就係咁㗎喇，開心囉，喺現場你笑我、我笑你。」

吳鎮宇讚任達華身型弗，演出又精彩。

早前吳鎮宇公開坐巴士的照片，原來他一直都有低調坐不同交通工具。說起來，他又爆出好友吳君如的一番話：「地鐵就成日坐㗎啦，尖沙咀去中環快。電車就太懶浪漫情懷，好港島人，吳君如話佢好少過九龍喎，我X！哈哈！佢係咁樣㗎呢條女！成叉日都係咁，留啲位被人𡁻佢。坐雙層巴士啦，香港先有，巴士先最正，坐第一排，有啲陽光，睇個世界係唔同啲。」連麥兆輝都忍不住講：「你真係好藝術家。」吳鎮宇：「好好㗎呢啲溝女招數，坐巴士啦。」仍不忘搞笑。

吳鎮宇教大家借坐巴士「溝女」。

麥兆輝仍被要求複製《無間道》？

麥兆輝編劇、執導多年，最為人津津樂道的當然是《無間道》，但原來時至今日，仍有老闆、觀眾期望他再拍多套《無間道》：「一定㗎喇，雙刃劍嚟嘅，你冇拍到《無間道》，又冇人搵你拍戲啫！未拍就問『點解要畀咁多錢你？』拍咗就會問你『可唔可以拍到《無間道》咁？』試過我想拍愛情片，有老闆問我：『你識唔識拍㗎？』」令他好氣又好笑：「我明嘅，佢哋做投資，有時唔係導演唔想，係後面佢哋都要諗好多嘢。」

麥兆輝仍被要求複製《無間道》。

在麥兆輝眼中，並沒有所謂商業片、非商業片之分：「電影只係分好睇同唔好睇。有啲藝術戲都好好睇，但如果套戲本身唔好睇，梗係冇人睇啦！呢個就係導演嘅價值。」他認為，只要捉緊時代的脈搏，就一定能繼續講出好故事：「我哋港產片又拍唔到上太空，其實好難有故事未有人講過，而又好睇。但『人』係最難估，個創作去返到人嘅轉變之上，個創作就永遠都唔會完。電影興衰之間，衰落嘅時期攞返興盛嘅方式未必得，Marvel以前嘅成功方式，而家都唔得啦。無論觀眾同時代，都要求另一個轉變，其實一路轉，黑、白、灰都一路轉。」

採訪：何德

場地：FWD 1881