宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
日本地震｜地震、海嘯警示出遊 旅遊保險賠償怎樣計？更改/取消行程、交通延誤是否受保？
日本青森縣以東海域12月8日晚上發生7.5級地震，日本氣象廳一度發出海嘯警報，岩手縣久慈港更在今日零時9分錄得70厘米高海嘯。雖然現時海嘯警報已經解除，但如果地震或海嘯造成行程更改或取消，旅遊保險是否如常賠償呢？抑或有特別注意事項呢？Yahoo Travel整合了香港保險業聯會對近日日本旅行的注意事項，旅人作出決定前可先參考一下。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
現時日本旅遊警示
截至12月8日，香港保安局暫時只對日本福島第一核電廠附近區域，發出黃色外遊警示，而日本其他區域則沒有外遊警示。
竹1. 日本地震 旅保賠償日期怎樣計算？
日本青森縣以東海域黎克特制7.5級地震於2025年12月8日發生，保險業聯會稱旅遊保險保障會在12月8日劃界，如果旅客在地震發生前購買保險會獲保障。
2. 12月8日前購買旅保 可獲3大賠償
旅程取消
旅客在出發前指定日數內，因前往的目的地發生自然災害，包括地震或海嘯而沒法避免，需要取消旅程，已繳付而未能退回的旅遊費用包括機票、海外住宿、交通費用，可獲得賠償。
提早結束行程
旅客身處在受保的旅遊地方發生自然災害：地震、海嘯，而沒法避免必須中斷其旅程並直接返回香港，當中已繳付而未能退回的機票或住宿費用的損失、或因而引起的額外機票或住宿費用，可獲得賠償。
旅程延誤
保單內的指定受保原因如自然災害，如地震、海嘯，而引致已安排的公共交通工具有所延誤，受保人根據保單條款將可按延誤時數，獲得現金津貼，或引致合理的額外旅遊費用如酒店或機票，可獲得賠償。
註：所有賠償細項均以保單上的賠償細節為準，未必適用所有旅保
3. 現在買旅保，會賠償嗎？
旅客需要注意，如投保前已存在狀況，例如颱風、地震或海嘯等，均屬於旅遊保險的不保事項。因此，在地震發生後才購買旅遊保險，雖然保單仍然有效，但所有有關地震的損失將不會受到保障。除了與地震相關的已知風險外，其他旅遊保險的保障將不受影響，例如：在旅遊目的地患上傷風感冒而需求診的醫療費用。
4. 地震或海嘯警示算是已存在狀況嗎？
日本發出地震或海嘯警示是否屬於已存在狀況，要按照每間保險公司、每張保單就「已存在狀況」的定義去考慮。
「已存在狀況」適用全張保單所有項目，包括香港保安局發出的外遊警示，而現時香港保安局對日本發出的外遊警示只限於日本福島。
一般而言，如果屬同一次地震事件（包括當地政府界定為餘震或有關的損害）會被界定為已存在狀況，換句話說日本青森縣地震再發生，或出現餘震；如果當地政府界定為另一次獨立（地震／海嘯）事件，則未必視為已存在狀況。
5. 現時取消/更改行程，旅保會賠償嗎？
如旅遊行程計劃到日本青森縣，加上在12月8日前已購買旅遊保險，可向保險公司查詢。
如旅遊行程計劃到日本青森縣以外地區，由於現正生效的黃色外遊警示只有日本福島第一核電廠附近區域生效，而日本其他區域則沒有外遊警示，根據旅遊保單不保事項，將不獲賠償。建議其與相關供應商商討處理方法。
賠償貼士
保險業聯會提醒旅人，確定行程後應盡快投保旅遊保險，當中的取消旅程保障便可即時生效，以免事情發生後才投保，避免因「已存在狀況」而不受保的風險。
計劃行程時，可以善用各個旅遊平台預訂酒店住宿，部分房型/房價可免費取消，即使遲了買旅保，或不獲賠償的情況下，金錢上的損失可以減到最低
更改行程時，建議保留所有收據，以便日後索取賠償。
更多相關文章：
北海道星野TOMAMU度假村優惠低至37折，人均$1,043起送上網卡！Ice Village全新項目、滑雪場大玩世界最佳粉雪
滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪
日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間
日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通
日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位
日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025
日本聖誕2025｜東京聖誕燈飾5大必去景點推介！米奇與好友慶典之樹/浪漫飄雪+泡泡光球/東京晴空塔魔法時鐘投影
日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈
日本酒店設壓縮機，行李瞬間瘦身！網民大讚超方便超實用 即睇酒店列表
日本冬季限定！大阪城化身光影舞台 重現豐臣秀吉戰國時代＋觀光地標
日本紅葉團推介！每位$342起 輕鬆解鎖頂級賞楓勝地：上高地/立山黑部/香嵐溪/御在所岳/高千穗峽
其他人也在看
雙12優惠2025｜屈臣氏網店護膚品、保健品低至半價！滿額輸入優惠碼即減$250、買奶粉送電池爐
屈臣氏網店雙12優惠超抵買！大家作為易賞錢家族成員，當然要趁大減價支持下「家族生意」。即日起至12月16日，網店大派三大優惠，當中最誘人的當然是易賞錢會員購買精選商品，買滿$1,999輸入優惠碼【LESS250】即可減$250；更有送屈仔相機、可口可樂汽水、超迷你紙手帕18包裝等優惠。此外，保健品如BLACKMORES益生菌買2送1、雀巢奶粉買滿$450送普樂氏電池爐、Avène護膚品低至半價等優惠都非常吸引，大家不妨繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
日本青森縣以東海域 7.6 級地震 岩手縣錄 0.7 米海嘯 相關警報已解除｜Yahoo
日本青森縣以東海域，本港時間昨晚（8 日）10 時 15 分發生黎克特制 7.6 級地震，震源深度 50 公里。青森縣八戶市最大震度 6 強，北海道、岩手縣、宮城縣等都有明顯震感。日本氣象廳一度發出海嘯警報，岩手縣久慈港在今日零時 9 分錄得 70 厘米高海嘯，現時海嘯警報已經解除。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 1 天前
日本7.6級地震恐引發3米高海嘯 官員稱附近核電站無恙
【彭博】— 日本在東北外海遭遇7.6級地震後對該國北部的青森縣、北海道和岩手縣發布了海嘯警報。Bloomberg ・ 10 小時前
日本東北外海發生7.6級地震 引發海嘯預警
日本東北外海周一發生規模7.6級的大地震，導致部分沿海地區發布疏散命令和海嘯警報。 根據日本氣象廳的資料，一場近10英尺(3米)的海嘯可能襲擊包括岩手、青森及北海道部分地區。氣象廳表示，在青森和北海道已經觀測到16英寸(40厘米)的海嘯高度。 日本內閣官房長官木原稔敦促受災地區的民眾疏散到較高地區或移到安全建築物，如避難所。木原表示，目前國內的東通與女川核電廠尚無異常的報告。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
曼谷新酒店2025｜格蘭德中心臻尚大酒店12月開幕 人均$740.5起歎天際泳池/豐富親子設施 鄰近四面佛
曼谷今年底再有全新城市奢華地標隆重登場！曼谷格蘭德中心臻尚大酒店（Grande Centre Point Prestige Bangkok） 已於2025年12月1日正式開幕。這間酒店地理位置極佳，正正鄰近四面佛，35樓設有可飽覽城市全景的天際泳池，還有兒童玩樂室、遊戲室及日式溫泉，堪稱是集奢華住宿、美食、打卡及親子放電於一身的曼谷新酒店！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
雙12優惠2025｜Rakuten Travel日本酒店低至5折+額外85折！東京/大阪/福岡/北海道精選酒店推介 人均$250.5起
各位正在計劃日本旅行住宿的旅人注意，Rakuten Travel推出超抵雙12優惠，即⽇起⾄12⽉22⽇，全日本酒店低至5折，同時推出85折優惠券，逾7千間指定酒店再享折上折優惠。另Rakuten Travel同時推出新會員限定優惠，首單預訂可享8折、最高減$500，立即往下睇睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
日本青森縣外海7.5級地震 當局清晨解除所有海嘯預警
日本青森縣東部海域發生7級以上地震，據報造成10多人受傷，無生命危險；青森縣約2700戶家庭停電。日本氣象廳一度對北海道太平洋沿岸中部、青森太平洋沿岸及岩手縣發出海嘯警報，數小時後下調為海嘯注意級別，到清晨全部解除。地震在當地時間昨晚11時15分發生，日本氣象廳將地震震級從7.6級修正為7.5級，將震源深度修正為54公里，並首次發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，內閣府呼籲民眾至少在未來一周內保持高度戒備，例如隨身攜帶緊急物資，以便在必要時能夠立即撤離。 （BC)#日本 #地震infocast ・ 4 小時前
日本青森縣以東近海發生7.5級地震 一度發出海嘯警報
《共同社》報道，日本青森縣以東近海發生7.5級地震，約9萬居民被下令撤離，日本氣象廳一度向北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸及岩手縣發布海嘯警報，到清晨全部解除。 日本氣象廳表示，在未來數天內，有可能發生更強烈及更持久的地震。另外，該地區的核電廠未有出現到任何異常的情況。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
早晨天氣節目(12月08日上午8時) - 署理高級科學主任梁恩瑜
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
天氣報告｜晚上一兩陣微雨 日間最高氣溫約23度
【Now新聞台】本港今日(12月9日)天氣預測，大致天晴。日間最高氣溫約23度。稍後漸轉多雲，晚上有一兩陣微雨。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。 展望明日大致多雲。隨後一兩日天色較為明朗。星期六北風增強，有一兩陣雨，晚上氣溫顯著下降。下周初最低氣溫在15、16度左右。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 18 小時前
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西頁的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 12 小時前
【中環解密】HKTVmall英首家無人店停運 自嘲R.I.P.
HKTVmall母公司香港科技探索（1137.HK）在英國曼徹斯特開設首家無人商店In:Five，上周於社交媒體宣布停運，發布的短片中寫上「R.I.P.」（2023—2025）。信報財經新聞 ・ 7 小時前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 17 小時前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 SHU UEMURA 持妝啞光定妝噴霧 $158/件（即日起至15/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，ISHIZAWA KEANA 大米精華保濕塗抹式面膜 $65/件、KOSE SOFTYMO速效卸妝油 $32/件、SHISEIDO MOILIP 藥用潤唇膏 $42/件、SAJO 韓國午餐肉 $22/2件、VINDA 超軟取式袋裝面紙-天然無香 10包裝 $26/件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
薄扶林男子上吊 同事揭發惜太遲
【on.cc東網專訊】薄扶林有人上吊。今日(8日)早上11時36分，一名男子報案，指其姓黃(38歲)男同事早前透露有輕生念頭，今早他返回位於大口環道31A號的工作地點時，赫見對方用一條約2米長的麻繩上吊。消防奉召到場，解下陷入昏迷的黃男，再將其送往瑪麗醫院治理，on.cc 東網 ・ 22 小時前