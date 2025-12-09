Google 祭出殺手鐧，Android XR 系統+Gemini大腦，要讓所有廠商都為它造眼鏡！

文章來源：Qooah.com

Google 公佈公司正攜手 Samsung、Gentle Monster 及 Warby Parker 等合作夥伴，共同開發兩類 AI 智能眼鏡，預計新產品有望在2026年正式推向市場。新一代眼鏡將深度融合 Google 自研的 Gemini 大模型。用戶在佩戴後無需動手即可完成拍攝、路線導航、通話以及識別眼前物體等操作，其產品定位與 Meta 同 Ray-Ban 合作推出的智能眼鏡大體一致。

此次規劃的產品線主要分為兩種形態：一類是配備屏幕的版本，提供單眼或雙眼視覺方案，可支援 AR 導航、懸浮會議窗口等增強現實功能。另一類則為純音頻設計，外觀與普通眼鏡幾乎沒有區別，其計算任務主要通過與手機端的 Gemini 協同處理，讓用戶擁有更久的續航以及舒適的佩戴體驗。

與此同時，Google 也與中國 AR 企業 Xreal 合作推進名為「Project Aura」的獨立眼鏡項目。這款裝置將運行與前述智能眼鏡相同的 Android XR 操作系統，能夠脫離手機獨立運行，但需搭配外接電池供電。

Android XR 操作系統與 Gemini 模型能否成功，不僅關乎 Google 自身戰略，也可能會左右整個 AR 生態的發展。類似 Android 系統的開放路徑，未來 Android XR 預計也將向更多硬件廠商開放，用於開發各類頭顯與智能眼鏡。Google 還宣佈將為 Samsung Galaxy XR 帶來多項軟件更新，其中包括新增「旅行模式」，以提升在汽車、飛機等移動環境中的使用穩定性。