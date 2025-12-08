宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
雖有外觀設計專利，但小米無任何三摺推出計劃
文章來源：Qooah.com
一款型號為 2608BPX34C 的新裝置出現在 GSMA 認證數據庫中，因此有傳聞說小米將推出三摺手機。博主 ＠數碼閒聊站 隨後在微博辟謠，稱小米目前並未有三摺產品的相關規劃。
儘管暫無量產計劃，小米在摺屏技術領域的佈局並未缺席。根據中國國家知識產權局公開的資料，小米已獲得一項三摺手機的外觀專利，專利號為 2022308530675，授權公告號為 CN308817132S。專利圖紙顯示，該裝置採用 Z型摺疊結構，背面相機模組為橫向排列，完全展開後的屏幕尺寸和平板電腦差不多。
當前，三摺手機仍屬於小眾市場，多數手機廠商的研發重點集中在雙摺屏機型。有消息稱，Apple 也計劃於明年加入雙摺屏賽道。市場研究機構 Canalys 預測，到2026年，全球摺屏智能手機出貨量有望實現 51% 的同比增長，並有望延續增長態勢至 2027年。即便如此，摺屏手機在整體智能手機市場中的佔比預計仍將低於 10%。
其他人也在看
Amazon優惠｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
【MUJI】捐贈衣物每件送200分MUJI app 積分
由即日起，ReMUJI鼓勵捐贈計劃將接受更多類型的衣物，並新增家居布藝品。任何顏色和材質的無印良品衣物均可參與此計劃，包括新增的童裝、羽絨服飾和皮革等。凡帶同符合條件的衣物到指定分店，每件可獲得200分MUJI app 積分獎賞。YAHOO著數 ・ 1 天前
人形機器人被過度炒作！大摩警告：電池、感應器與供應鏈才是關鍵
摩根士丹利分析指出，人形機器人在投資市場遭到過度炒作，但真正決定商業化成敗的關鍵在於電池、感應器、高精度零組件與製造供應鏈，這些底層技術卻長期被市場忽視。鉅亨網 ・ 10 小時前
境外間諜政府機關周邊設WiFi 圖監控涉密人員
【on.cc東網專訊】國家安全部周日（7日）發文警告，個別境外間諜情報機關會在特定區域設置惡意WiFi，如政府機關周邊、涉密單位附近，一旦公職人員、特別是涉密人員不慎連接，其設備內的敏感資訊、通訊錄、電郵往來等可能被全程監控，甚至造成國家秘密洩露。on.cc 東網 ・ 1 天前
Amazon優惠｜M5 MacBook Pro 首降，HK$10,500 購 Apple 最新筆電平過香港兩千幾蚊
Apple 十月中剛剛發佈的 M5 MacBook Pro 現在首次出現了程度可觀的折扣，只要 US$1,349 即可入手，換算後大約 HK$10,500 平過香港兩千幾蚊。Yahoo Tech HK ・ 32 分鐘前
Amazon優惠｜11 代 iPad 近歷史低價，HK$2,170 購 Apple 最新 A16 入門平板
iPad 11 在 Black Friday 後又幾乎回到了歷史低價！目前它的 128GB Wi-Fi 版正在 Amazon 上以 US$279 的價格促銷。換算過來大約是 HK$2,170，比本地購買便宜幾百蚊。Yahoo Tech HK ・ 35 分鐘前
小紅書在台被禁後下載量激增
據新加坡《聯合早報》12月7日報道，台灣宣布封鎖內地社媒平台小紅書一年，反而吸引更多台灣人下載小紅書，使小紅書在台灣手機應用商店App Store下載量激增。綜合媒體報導，小紅書12月7日登上台灣社群App熱門下載榜第一，總榜排名躍升至第七。截至12月，小紅書在台灣地區的用戶超過300萬。#小紅書 #台灣 (CW)infocast ・ 12 小時前
智元機器人達成生產第5,000個人形機器人里程碑 料未來三至五年打入家庭市場
天眼查App顯示，近日，蘇州靈慧智新數字科技有限公司成立，法定代表人為李二普，註冊資本500萬元人民幣，經營範圍包括工業互聯網數據服務、大數據服務、物聯網技術服務、工業控制計算機及系統銷售、智能機器人銷售等。股東信息顯示，該公司由蘇州靈猴機器人有限公司、吳江東運創業投資有限公司、智元創新(上海)科技股份有限公司共同持股。 獲騰訊(00700.HK)、比亞迪(01211.HK)及百度-SW(09888.HK)參投的上海機械人生產商智元機器人(Agibot)周一(8日)表示，自2023年成立以來，旗艦工廠已達成生產第5,000個人形機器人的里程碑。以付運量計，該初創已晉身全球最大人形機器人生產商之列。 智元機器人聯合創辦人之一，年僅32歲的彭志輝被譽為「天才少年」，曾於華為及Oppo任職。 《日經亞洲》報道，高盛及美銀證券曾估算今年人形機器人付運量介乎1.8萬至2萬個。去年付運量僅3,000個，意味任何有能力生產數以千計人形機器人的製造商，已能夠在市場帶來顯著影響。 報告引述Agibot首席市務官(CMO)邱恒稱，公司有生產具通用智能(general intelligence)的人形機器人AASTOCKS ・ 8 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 8 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏 網民： 炫耀殘忍
視后宣萱（Jessica）熱愛動物，曾飼養超過10隻貓狗，早前宣萱於大埔宏福苑火災慘劇發生後，更主動伸出援手，為受災家庭提供寵物暫托服務，讓網民感動不已。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 18 小時前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel
【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）
消委會電燒烤爐大檢測！家用電燒烤爐方便易用，成為新興家電，消委會545期測試市面11款電燒烤爐，發現當中隱藏不少安全問題，發現7款樣本未能通過部分安全測試，其中一款甚至在測試中著火！測試當中亦發現一款$500的電燒烤爐整體效能比$2,499貴價品牌更佳，絕對是「蔗渣價錢燒鵝味道」！Yahoo Food ・ 11 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 16 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票 陳克勤宏福票站最高票 李慧琼得票跌近半 黃俊碩墮馬｜Yahoo
立法會選舉 2025 已經結束。民建聯在地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，繼續成為議會內最大黨。不過，民建聯在今次選舉亦有「失準」表現：會計界黃俊碩連任失敗；兩個地方選區的候選人次名當選，而且只險勝最多票數的落選者幾百票。另外，由於本屆地方選區候選人增加，民建聯票源多區都有流失，其中九龍中李慧琼跌票近一半，至於受大埔宏福苑五級火影響的新界東北陳克勤亦跌逾 2 萬票。不過票站數據顯示，受火災影響選民的所屬票站，陳克勤仍然是得票最多的候選人。Yahoo新聞 ・ 10 小時前