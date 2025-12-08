雖有外觀設計專利，但小米無任何三摺推出計劃

文章來源：Qooah.com

一款型號為 2608BPX34C 的新裝置出現在 GSMA 認證數據庫中，因此有傳聞說小米將推出三摺手機。博主 ＠數碼閒聊站 隨後在微博辟謠，稱小米目前並未有三摺產品的相關規劃。

儘管暫無量產計劃，小米在摺屏技術領域的佈局並未缺席。根據中國國家知識產權局公開的資料，小米已獲得一項三摺手機的外觀專利，專利號為 2022308530675，授權公告號為 CN308817132S。專利圖紙顯示，該裝置採用 Z型摺疊結構，背面相機模組為橫向排列，完全展開後的屏幕尺寸和平板電腦差不多。

當前，三摺手機仍屬於小眾市場，多數手機廠商的研發重點集中在雙摺屏機型。有消息稱，Apple 也計劃於明年加入雙摺屏賽道。市場研究機構 Canalys 預測，到2026年，全球摺屏智能手機出貨量有望實現 51% 的同比增長，並有望延續增長態勢至 2027年。即便如此，摺屏手機在整體智能手機市場中的佔比預計仍將低於 10%。