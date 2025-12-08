官員：俄烏和平計畫磋商 領土仍是最棘手議題

（法新社基輔8日電） 一名知悉談判情況的官員今天告訴法新，在終結俄烏戰爭的磋商過程中，領土仍是「最棘手」議題。

這位要求不具名的官員談到，領土問題依然是「最棘手議題，（俄羅斯總統）普丁不願簽署俄方無法獲得（烏克蘭）領土的協議，因此他們正尋求任何可能方式，確保烏國必須讓出部分領土」。

這名消息人士也提到，美國正敦促盡快達成解決方案。

此人補充說，「美國人正在施壓，好像在說『快！快！快！』」，但烏克蘭「不可能在未釐清細節的情況下就全盤同意所有事情」。