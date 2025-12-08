立法會選舉｜新民黨 7 人戰直選 5 落敗 葉劉「非常滿意」得票率 李梓敬淚謝宏福居民支持︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉昨日（7 日）結束，新民黨議席由上屆的 6 席減至 3 席，當選者為港島西的陳家珮、新界東北的李梓敬以及選舉委員會界別的何敬康。新民黨今日（8 日）舉行記者會總結成績，主席葉劉淑儀表示，在地區直選中合共取得約 14 萬 7 千票，約佔總票數 11% ，與上屆比例相若。她形容，在今屆整體投票人數下降下，仍維持相近票數，她形容對結果「非常滿意」，又感謝義工、黨職員及支持者為新民黨爭取接近 15 萬選票。

新界東北當選人李梓敬發言時一度落淚，提到宏福苑相關票站有 4 分 1 選民投票支持他，感到責任非常重大，未來會繼續推動相關工作，包括修改法例及各類支援措施。

對成功交棒予陳家珮感欣慰

葉劉淑儀表示，今次成功由自己「交棒」予陳家珮，證明陳具備獨立爭取選票的能力，認為政黨能否傳承非常關鍵，又指今屆候選人多為三、四十多歲的新一代，她對新民黨在今次選舉中貢獻約 11% 選票感到自豪，亦為個人可以完成傳承感到欣慰。她又稱，李梓敬在新界東北以第一名當選，是長期深耕地區工作的成果，特別是在早前嚴重火災發生後仍不眠不休支援居民。

三政黨選民佔六成 不認同「去政黨化」

葉劉淑儀提到，根據她掌握的數字，民建聯約取得 33% 選票，工聯會約 20% ，新民黨約 11% ，三個政黨合共約 60% 選票。她認為，若沒有政黨，很難推動選民投票，又指候選人並非官員或公務員，表明不認同「去政黨化」的說法，強調只要有選舉，便需要政黨在背後推動，並指政府宣傳亦有幫助。

副主席黎棟國表示，新界北的廖子聰及張文嘉屬空降候選人，未有設立辦事處，仍分別取得約 9,800 票及約 16,000 票，他認為表現「非常出色」，並向二人致賀。

李梓敬發言時一度落淚

李梓敬落淚 指獲大約四分一宏福苑居民支持

李梓敬發言時一度落淚，他以香港教師會李興貴中學所在票站為例，該票站主要是早前受火災影響的宏福苑居民投票，指當中約有 25% 選票投給他，即「每 4 個人有 1 個」支持，令他感到責任重大。

他形容，早前火災後曾長時間暫停選舉宣傳，改為專注支援災民，之後重返街站時，在大埔街市等地點仍感受到市民支持。他表示，所得票數代表居民期望，認為作為民意代表，最重要是成為市民的後盾，議席本身並非最重要。他又說，會在政策層面及安置安排上推動相關工作，包括修改法例及各類支援措施。

直選派7人 2 勝 5 敗

港島西當選人陳家珮表示，過去 15 年一直獲葉劉淑儀給予不少機會，從小義工晉身社區服務，之後當選區議員，再成為立法會議員，今次更接過葉劉淑儀在港島多屆的議席，她對對方及支持者的信任表示感謝。她提到，今屆 10 個直選選區中，港島西被形容為競爭最激烈之一，區內有 3 名連任議員，對手多為大黨代表，但她觀察到自己服務多年的小區票站得票情況較佳，認為與長期在地區建立感情及開設辦事處有關。她表示，未來一方面會在立法會專注立法和監察政府工作，另一方面亦會加強地區服務，並稱 3 名新民黨立法會議員會全力支援李梓敬選區的善後及重建工作。

新民黨今屆一共派出 8 名候選人，當中 7 人參與地區直選、 1 人出戰選委會界別，除九龍選區外，其餘選區均有派人。地區直選方面，新民黨合共取得 147,113 票，約佔總投票數 11% ，比 2021 年少約 3,000 票。 7 名直選候選人中有 5 人落選，其中新界東南候選人陳志豪取得 18,797 票，得票率 13.5% ，是該區最高票落選者；港島東候選人郭浩景得票率為 14.79% ，在當區 5 名候選人中排第四。