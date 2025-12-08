Tesla 上海超級工廠第 400 萬部整車下線，運作 6 年已貢獻全球近一半交付量

Tesla 今日對外宣布，由其上海超級工廠生產的第 400 萬部整車已經正式下線。距離他們達到 300 萬部里程碑僅僅過去了不到 14 個月的時間，時至今日運作 6 年後，上海工廠已貢獻了 Tesla 全球近一半的交付量。在 2018 年 Tesla 確定美國以外的首間超級工廠會落戶上海時，官方預估的年產量是 50 萬部。實際結果顯然已遠超預期，值得一提的是，這還是在上海工廠在疫情期間經歷了長時間停擺的前提下交出的成績。

目前 Tesla 上海主要負責 Model 3 和 Model Y 這兩款品牌最暢銷車型的生產，在上海工廠以外，柏林工廠是 Tesla 成長最快速的工廠。它專攻 Model Y，現階段的年產量大約在 25 萬至 37.5 萬部之間。不過相比背後有當地政府大力支持的上海工廠，柏林廠建立的過程充滿坎坷。因為環保抗議、水資源問題、許可拖延等因素，它竣工的時間最終比計畫晚了一年，這可能在某種程度上也讓上海工廠承擔了更重的生產任務。

