聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
川普將簽署行政命令 阻止州級AI監管
（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天表示，他將試圖剝奪各州對快速成長的人工智慧（AI）產業進行監管的權力，他主張，集中的規則制定對於維持美國主導地位至關重要。
川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布將發布行政命令，試圖阻止州層級的監管。他說：「如果我們要繼續在AI領域領先，就必須只有一套規則。」
川普此舉是為了讓美國在全球AI工具的開發與控制競賽處於領先地位，這些工具預計將改變從經濟運作方式到軍事技術的一切。
然而，白宮正面臨國會以及川普「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營內部的高度懷疑，許多人對這項技術可能帶來的經濟與社會危害抱持警戒。
他們指出，民調顯示，人們對AI的擔憂日益增加，尤其是擔心就業或保住工作的年輕族群。
川普在貼文中寫道：「我們目前在競賽中擊敗所有國家，但如果50個州，其中許多是惡意行為者，都要參與規則和審批流程，那麼這種情況不會持續太久。」
「毫無疑問！AI將在萌芽期就被毀掉！我本週將發布單一規則的行政命令。」
目前不清楚這項行政命令的細節，但它可能引發更多政治反對與法律挑戰。
阻止各州各自為政的想法是由川普的AI與加密貨幣沙皇塞克斯（David Sacks）提出，並獲得AI領域最大參與者，包括OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳支持。
其他人也在看
陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美
56歲藝人陳浩民年輕時唇紅齒白，曾是TVB一線小生，其中以《西遊記(貳)》的孫悟空、《天龍八部》的段譽及《封神榜》的哪吒最為經典。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 1 天前
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西貢的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 18 小時前
朱孝天遭F4巡演除名！ 老婆心疼「他一個月狂減15公斤」：是真心想赴約
F4原訂12月在上海啟動合體巡演，未料活動尚未登場，成員朱孝天就被證實排除在外，四人重聚計畫正式破局。對此，朱孝天的妻子韓雯雯近日在直播中首度回應，語氣滿是不捨，坦言整件事讓她感到「非常揪心」。姊妹淘 ・ 3 小時前
【優品360】聖誕大優惠低至5折 買滿$100送15優惠券（即日起至25/12）
優品360「聖誕大優惠」第二擊優惠，由即日起至12月25日，多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，買滿$100即送$15現金優惠券，登記成為CLUB 360˚FANS會員，更可專享限時「聖誕優惠券包」，免費領取4張優惠券！今期必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、INNOCOCO 100%椰青水6支裝$32起、樂事薯片70克$22/3件、美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片230克$110/2件等，買來聖誕開party！YAHOO著數 ・ 1 小時前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅年輕王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了
龔嘉欣與「少婦聯盟」陳凱琳及譚凱琪老友鬼鬼；去年，龔嘉欣生日獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪為其慶生，齊齊食生日飯、壽包、蛋糕、及大束鮮花。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 1 天前
周柏豪被「內地醫院」改圖變名醫 竟然唔係詐騙
周柏豪近年主力內地發展，參加過唔少綜藝節目，喺內地有唔錯嘅知名度。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
長輩急幫孩子找相親！劉嘉玲反問「為了延續你的血脈？」 犀利金句連發被讚爆
《一路繁花2》近日來到重慶沙坪公園，由劉嘉玲與葉童組成的「繁花團」擔任一日紅娘，與現場家長及單身男女交流擇偶條件、生育觀念等議題，呈現不同世代對婚戀觀的想法碰撞。姊妹淘 ・ 1 小時前
網絡熱話｜Threads瘋傳元朗大寶冰室肉餅飯 變成Threads洗版留言
元朗大寶冰室的肉餅飯近期爆紅？近日在Threads上洗版的熱話一定是元朗大寶冰室的肉餅飯！事源是有位網友在7月時開始在不同的帖文下留言，其寫法半玩笑半宣傳，均提及元朗大寶冰室的肉餅飯，後來變成網絡熱話，引起其他網民對這間肉餅飯的好奇心！Yahoo Food ・ 2 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
錦綉花園 5 億天價維修水管煞停 物管稱欠社區共識終止集資 退款予 3000 業主｜Yahoo
錦綉花園物業管理公司昨（8日）發出通告，稱鑑於近日社會發生的不幸事件引起公眾對大型維修工程的關注，理解仍有不少業主對工程的安排存有不少問題及疑慮。物業管理公司稱，經審慎考慮後，認為目前並不具備推動大維修工程所需的社區共識與社會條件，「為維護社區和諧及避免引發不必要的爭議」，公司已與水務署溝通並得到署方理解後，決定終止大維修工程集資計劃，並將退回已收取的第一期管理費予已付款業主，涉及逾 3,000 人。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 1 天前
王晶30年後又嫌王祖賢腿型！網友怒轟「憑什麼評價」 急改口：只是說不夠好看
導演王晶近日在節目中重提30年前對王祖賢腿型的評價，再度引發討論。他強調，自己所說的話並不是「不好看」，而是「不夠好看」，並提出所謂美腿應有的標準，認為「該有坑有坑、該有線條有線條」，隨即掀起爭議，話題從審美觀一路延燒到女性身體自主權。姊妹淘 ・ 2 小時前
Coffee林芊妤大仔對妹妹關懷備至 大爆囝囝口頭禪：妹妹是全世界上最可愛的東西
林芊妤（Coffee）與圈外男友翟志榮於2018年結婚，並育有一子翟德彥（伯伯），相隔7年後 Coffee再次懷孕，雖然第二胎一度疑有第13條染色體異常（巴陶氏症）狀況Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂
12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊大使和LV全球代言人的雙重身分現身F1阿布達比大獎賽。她一身黑色無袖短裙搭配高馬尾，生圖中肌膚顯得粉白透亮，狀態備受討論。姊妹淘 ・ 16 分鐘前
人走茶凉｜巴菲特交捧前 巴郡操盤手跳槽
根據《CNBC》周一 (8 日) 報導，巴郡 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 宣布重大人事變動，在執行長巴菲特即將於今年底卸任之際，該集團投資副手及 GEICO 執行長康姆斯 (Todd Combs) 將離開公司，轉任摩根大通 (JPM) 新成立的「安全與韌性投資計畫」負責人。此一變動也引發外界關注，未來波克夏龐大股票持有部位將由誰接手。鉅亨網 ・ 20 小時前
薄扶林男子上吊 同事揭發惜太遲
【on.cc東網專訊】薄扶林有人上吊。今日(8日)早上11時36分，一名男子報案，指其姓黃(38歲)男同事早前透露有輕生念頭，今早他返回位於大口環道31A號的工作地點時，赫見對方用一條約2米長的麻繩上吊。消防奉召到場，解下陷入昏迷的黃男，再將其送往瑪麗醫院治理，on.cc 東網 ・ 1 天前