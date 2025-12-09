一部 iPhone 即開舖收錢？Apple「iPhone 拍易收」正式登陸香港 小店快閃店必備感應式支付神器

一部 iPhone 即開舖收錢？Apple iPhone Tap to Pay 正式登陸香港 小店快閃店必備感應式支付神器

Apple 於今天正式宣佈將其革新的「iPhone 拍易收（Tap to Pay on iPhone）」服務引入香港市場，為本地商戶帶來一種無需額外硬件、操作簡單、高度安全的感應式支付解決方案。

這項服務猶如為 iPhone 內建了一個移動銷售終端（POS Terminal），特別針對香港眾多小型企業、pop-up 快閃店以及節日攤位等流動零售場景。商戶只需一部指定型號的 iPhone，就能即時化身為功能齊全的支付終端。

四大支付夥伴率先支援香港服務

根據最新發佈，Tap to Pay on iPhone 服務在香港已獲得主要支付夥伴（Payment Partners）的積極支援，包括：

Global Payments

SoePay

KPay

Adyen

這些夥伴將會在各自的應用程式（App）中提供 Tap to Pay on iPhone 的功能。這意味著商戶可以選擇自己慣用或最適合其業務模式的服務供應商，透過他們的 App 即可輕鬆接收客戶付款。這項服務僅需配備運行最新 iOS 系統的 iPhone 11 或更新型號的 iPhone 即可運作。

一部 iPhone 滿足所有收款需求

Tap to Pay on iPhone 的核心優勢在於其便利性與經濟效益。商戶不再需要購買、租賃或維護傳統的讀卡機和銷售終端機，大大降低了營運開支和入門門檻。「iPhone 拍易收」是透過近距離無線通訊技術（Near Field Communication, NFC）運作。在結帳時，商戶只需請顧客將其免觸式感應信用卡、扣帳卡、Apple Watch、iPhone 或其他數碼銀包，靠近商戶的 iPhone，即可安全完成交易。

無論您是在街頭市集、在客戶家中提供服務，或在快閃活動中銷售商品，只需在支援的支付 App 中輸入交易金額，然後將您的 iPhone 呈現給客戶。

客戶可以使用他們的感應式信用卡、扣帳卡（Debit Card），或任何數碼錢包（包括 Apple Pay 及 Android 設備）在您的 iPhone 上輕輕「點一下」（Tap），即可完成安全交易。「iPhone 拍易收」支援極為廣泛的支付網絡，包括 American Express、JCB、Mastercard、UnionPay (銀聯) 和 Visa，幾乎涵蓋了市場上所有主流的免觸式感應信用卡與扣帳卡及其他電子銀包。

金融級別的私隱與安全保護

Apple 一貫重視私隱及安全。Tap to Pay on iPhone 採用與 Apple Pay 相同的底層技術，所有交易均使用安全元件（Secure Element）加密和處理，確保交易安全。在整個過程中，Apple 不會儲存客戶的卡號或個人身份識別碼（PIN 碼）於其伺服器上。此外，技術設計上能防止在交易期間進行相機或螢幕截圖，為商戶和客戶提供金融級別的安全保障。這項服務將有效迎合現今香港消費者日益普及的非接觸式支付習慣。

