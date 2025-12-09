東京公司宣稱成功開發人類水準推理的首個 AGI 系統

科技界的首席執行官和未來學家們長期以來將人工通用智能（AGI）視為人工智能的最終目標之一。現在，由前谷歌高管 Jad Tarifi 創立的 Integral AI 宣稱已經破解了 AGI 的技術。這家公司位於日本東京，表示其人工智能模型能夠在沒有預先數據集或人類干預的情況下學習新任務。

雖然科技巨頭和執行官們宣稱 AGI 是人類下個偉大的技術里程碑，但最近的事件顯示，對世界首創的聲明保持懷疑態度是非常重要的。以量子霸權為例，谷歌和其他大型公司聲稱已經達成量子計算的里程碑，卻被競爭對手質疑其對量子霸權的定義。或許，為了避免這一問題，Integral AI 提供了自己對 AGI 的明確定義。

廣告 廣告

在一份新聞聲明中，該公司聲稱 AGI 的標準是由三個基本條件來決定的：自主技能學習、安全可靠的掌握和能量效率。自主技能學習被定義為系統必須在沒有預先數據集或人類干預的情況下，自行學習全新的技能。安全可靠的掌握意味著學習過程中沒有災難性風險或意外副作用。而能量效率則指系統學習的總能耗大致等於人類獲得相同技能所需的能量。

該公司表示，其工程師在創建和測試這個首創 AGI 學習系統的過程中，將這些原則作為基本基石和發展基準。

Integral AI 聲稱已經使用其新系統進行了機器人測試。在這些測試中，該公司聲稱這些機器人能在沒有人工監督的情況下學習新技能。Integral AI 的首席執行官兼聯合創始人 Jad Tarifi 在聲明中表示，今天的公告不僅僅是一項技術成就，還標誌著人類文明故事的下一章。他表示，我們的使命是將這個仍處於起步階段的 AGI 模型擴展到體現超智能的水平，以擴大自由和集體行動能力。

在最近的一次《商業內幕》訪談中，Tarifi 表示，他在谷歌工作了十年後決定離開，以創立 Integral AI。他選擇在日本成立公司而不是矽谷，是因為日本在機器人技術方面的全球領先地位。Integral AI 是否真的建造了世界首個 AGI 能力模型，無疑將成為爭論的焦點。在其新聞稿中，Integral AI 表示其新系統標誌著超越當前人工智能技術極限的根本飛躍。該公司還聲稱其系統模擬了多層次的新皮質，這是人類大腦中負責意識思考、感知和語言的區域。

儘管這一切都難以證實，但這聽起來確實令人印象深刻。

推薦閱讀