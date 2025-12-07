【動物專訊】大埔宏福苑大火災難，百多人和百多隻動物不幸離世，仍有約80多隻動物下落不明，愛護動物協會表示，災難遇難者身份鑑定組（DVIU）的搜救動物行動已於昨日結束，愛協提出多項建議，包括在大廈內設置捕貓籠、水及糧食，不放棄任何可能仍在附近徘徊求生的動物，當接獲官方通知在災場發現生還或離世動物，愛協會第一時間趕赴現場協助。另由動物義工於廣福邨設置的紀念區，亦於今日結束，義工盼大家帶重新振作的心和力量，好好用力愛身邊每一位，好好生活。

廣告 廣告

災場獲救出的動物超過500隻，當中360多隻生還，逾150隻不幸離世，估計仍有約80多隻動物生死未卜。愛協表示，目前仍有數隻小動物暫時安置於愛協中心，尚未有人前來認領，他們正等待回到摯愛的家人身邊。

另DVIU的搜救行動已正式結束，愛協希望當中的多項訴求能獲考慮，包括於大廈內設置捕貓籠、水及糧食設施，務求不放棄任何可能仍在附近徘徊求生的動物。愛協救援隊亦於昨日撤離現場，並重新調配資源，支援其他有迫切需要的動物。「然而請大家放心，愛協的督察及獸醫團隊將繼續24小時候命，若接獲任何官方通知，無論發現的是生還或已離世的動物，我們都會第一時間趕赴現場，全力提供協助。」

愛協又呼籲，任何因事件受影響的動物主人需要支援，歡迎隨時與愛協聯絡： 2711 1000 / 2232 5553。

另由動物義工設置的紀念區，亦於今日正式結束，連寵拯救隊表示，相信離世動物和人們都在彩虹橋收到大家的祝福，「希望大家未來亦帶住重新振作嘅心同力量，繼續好好用力愛身邊嘅每一位，好好生活。天上嘅朋友們先能夠無憂無慮喺彩虹上過另一個新生活。」

The post 大埔宏福苑災場搜救動物行動已結束 愛協冀在大廈內設籠及糧水：不放棄仍徘徊求生動物 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.