立法會選舉．投票率｜截至晚上 10 時半 地方選區整體投票率 31.43% 129.8 萬人投票 已破上屆投票率｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上 7 時半，至晚上 11 時半。截至晚上 10 時半，投票開始 15 個小時後，全港地方選區整體有約 129.8 萬人投票，累計投票率 31.43%。今屆立法會選舉的投票時間較上屆提早一小時，而上屆即至下午 10 時半的累計投票率為 30.20%。
截至晚上 10 時 30 分的資料，十個地區直選中，新界西南選區投票率最高，累計有 32.24%，有 15.1 萬名登記選民已投票，投票率最低是新界東北選區，有 13.2 萬人投票，累計投票率為 29.72%。
功能界別方面，商界（三）、科技創新界投票率已達 100% ，最低是會計界，投票率 34.28%；選舉委員會界別方面，在 1,466 名選民中，已有 1,456 投票，投票率為99.32%。
傳政府目標投票率達30%
今屆共有 161 人參選，全部通過資格審查，沒有民主派參選。地區直選 20 席方面共有 51 人參選，十個選區有九個出現「5爭2」局面，九龍中更有 6人競逐，包括現屆議員李慧琼。惟今屆各候選人、政黨的選舉工程展開不足一個月，即因大埔火災煞停，為選情添上變數。
上一屆 2021 年立法會選舉，地區直選投票率為30.2%，創三十年新低。今屆投票率備受外界關注，雖然政府未有對投票率預設目標，但早前有傳政府期望投票率至少達到30%。
特首李家超和多名官員早前紛紛拍片宣傳，政府向全體公務員發信呼籲，推出各種便利投票措施，各大社團、商界亦用不同方式鼓勵員工投票。大埔火災發生後，李家超在選舉前夕亦再呼籲，市民應投下關鍵一票，因為是「代表推動改革的一票，代表守護災民的一票」。
