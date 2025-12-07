立法會選舉．功能界別｜江旻憓參選旅遊界 並非該界別登記選民 無份投票｜Yahoo

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，功能界別 30 席由28個界別組成，除勞工界三席，其餘界別各有一席。今屆有60名候選人競逐功能界別，其中最受關注的是奧運重劍冠軍江旻憓「空降」旅遊界，由於她並非該界別登記選民，報名參選時需要申報與旅遊界的「密切聯繫」，意味她今日無份在旅遊界功能組別投票。
旅遊界有176名登記團體選民
旅遊界屬於立法會功能界別，現時共有176名登記選民，屬團體票。翻查政府文件，要成為旅遊界合資格選民的團體，需要屬於持牌旅行代理商，及有權在香港旅遊業議會理事會、香港中國旅遊協會有限公司理事會表決等。
江旻憓去年在巴黎奧運奪金後退役，加入香港賽馬會擔任對外事務經理。她報名參選時，有14個旅遊界別團體選民提名，她在就業一欄填上自 2024年8月起，任職香港賽馬會對外事務經理，亦申報自己是劍擊運動員和全國青聯常委。
選舉主任要求江說明與旅遊業聯繫
雖然江旻憓最後成功獲確認提名有效，但由於她並非這個界別的登記選民，選舉主任曾以電郵要求江旻憓說明，個人經歷或資歷如何與旅遊業有關，並足以令她代表及貢獻業界。江旻憓書面回覆指，作為奧運金牌得主，相信體育與旅遊可跨界融合；她稱在馬會任職期間，曾參與賽馬旅遊生態圈項目，被納入《旅遊業發展藍圖2.0》核心戰略。
31歲的江旻憓是今屆立法會選舉最年輕候選人，由宣布參選起一直被外界質疑缺乏旅遊界經驗，但她見記者時表示，體育精神適用於所有界別。
對手馬軼超有27年經驗
江旻憓的對手馬軼超，同樣並非旅遊界登記選民，就業報稱是旅遊及科技公司董事，強調有27年旅遊業經驗，2001年加入中資旅行社，2004年創業成立旅遊公司。馬軼超上屆亦曾參選旅遊界，以13票敗予姚柏良；現任旅遊界議員姚柏良被指「讓路」予江，今屆「轉跑道」參選選委界。
據現行法例，功能界別參選人須為年滿21歲、提名前3年內通常居港的地方選區登記選民，及登記為有關界別的投票人或與該界別「有密切聯繫」。
