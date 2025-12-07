030_11.jpg

食物安全中心今日(7日)表示，「梅林牌榨菜肉絲」被驗出可能含有過量獸藥殘餘「磺胺二甲嘧啶」，呼籲市民停止食用，業界亦應立即停止使用或出售。

受影響批次的「梅林牌榨菜肉絲」，淨重240克、產自內地，食用期限是2028年4月7日，經銷商是昌暉有限公司。 中心發言人指，澳門當局發出通告，跟進後初步調查發現，經銷商曾進口受影響批次產品到本港，已將受影響批次產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該經銷商的熱線2766 0128查詢有關產品的回收事宜。

長期食用或致過敏和泌尿系統損害

發言人續指，磺胺二甲嘧啶是一種磺胺類抗菌藥。按相關當局在有關樣本檢出的獸藥殘餘含量，偶爾進食不會對健康構成不良影響。然而，長期食用或會造成人體過敏反應和泌尿系統損害。」呼籲市民如曾購買受影響批次產品，應停止食用。業界亦應立即停止使用或出售有關產品。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/食安中心-梅林牌榨菜肉絲-或含過量獸藥殘餘-或致泌尿系統損害/625636?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral