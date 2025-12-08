精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑災後理賠 保監局稱涉壽險保單1萬張 財產意外險1800張
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑5級大火發生後，各大保險公司會主動聯絡以宏福苑作登記地址的客戶。保險業監管局行政總監張雲正表示，大埔火災相關保險工作的專責小組，按地址在資料庫找到涉及火災的保單之中，壽險有約1萬張，而財產意外險有1800張，兩類保單各涉及35間保險公司。財產意外險中主要涉及家居保險，個人意外、醫療及家傭保險。
張稱，專責小組已在上周五(5日)啟動下一步工作，直接尋找聯絡保單持有人或住戶，形容工作有難度。他表示，暫時不會透露賠償總金額，因保險賠償數字變動快。另外，保險業監管局主席姚建華表示，處理火災相關工作是保監局頭等大事，會積極協調業界和保險業聯會。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
笑到最後｜回流潮已成事實 2026年必升（高明）
2026年資金回流美股會更強勁，雖然上星期美股感恩節黑色星期五特價時段已過，但只要有信念，選擇回流美股，升幅永遠都會歡迎你。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
從暴漲2600%到蒸發86% 加密圈最熱門交易走向坍塌
Bloomberg 【彭博】-- 年初還被視為股市中最佳交易之一的操作，短短數月間已淪為最糟糕的投資之一。眾多上市公司曾以為發現了永動機般的賺錢之道：動用公司現金購入比特幣或其他數字代幣，股價便會飆升，漲幅甚至超過所購代幣的價值。這一策略由Michael Saylor首創，他將旗下公司Strategy Inc.轉型為公開上市的比特幣持有平台。在2025年上半年，效仿Saylor的百余家企業都從中獲益。這些企業由此被稱為「數字資產財庫」(Digital asset treasuries)，成為公開市場最熱門的趨勢之一，股價飆升之際，從Peter Thiel到川普家族等各界人士紛紛湧入。SharpLink Gaming Inc.Bloomberg ・ 1 天前
1個月拆息年中前守穩兩厘 港銀行結餘不足540億 難隨美減息
美國本周勢減息0.25厘，綜合香港銀行界人士認為，香港銀行體系結餘已低於540億元，未來港元拆息（HIBOR）再下跌空間有限，即使聯儲局在2026年上半年再減息，HIBOR降幅亦不會跟足，估計明年6月底前，1個月HIBOR仍處於2厘以上，意味H按息維持高於封頂息、即3.25厘。信報財經新聞 ・ 8 小時前
摩通料明年港樓價再升5% 股市佳創財富效應 去庫存屆尾聲
本港樓價呈現回升趨勢，二手樓價指數已較3月的年內低位反彈超過6%，摩根大通香港地產行業研究主管陳文浩接受本報專訪時分析，樓市氣氛趨勢向好，相信財富效應帶動入市興趣、貨尾可望減少、利率進一步降低、有內地買家支持，加上銀行按揭審批取態正面，若股市沒有震盪，明年樓價能延續升勢，料可漲5%。信報財經新聞 ・ 8 小時前
隨著金價漲勢降溫 中國央行連續13個月擴大黃金儲備
周日發布的數據顯示，中國央行連續第13個月增持黃金儲備。Bloomberg ・ 1 天前
大師冇點你│2026年投資路 波動機會齊來（李聲揚）
分散投資教我哋穩中求勝，好似行山步步為營。數據話佢減風險、捉增長；生活話佢讓你瞓得安樂。我成日講：投資似煲湯，急不得，材料多樣先有真味。無論你30歲定55歲，分散投資就係你嘅。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
中國黃金儲備首破3000億美元
中國外滙儲備連升4個月，央行連續13個月增持黃金。人民銀行公布，截至11月底，黃金儲備7412萬盎斯，按月增加3萬盎斯，為第13個月增持黃金。按美元計，中國黃金儲備價值按月升4.5%，至3106.47億美元，首次突破3000億美元。信報財經新聞 ・ 8 小時前
《大行》大摩料外賣競爭已於第三季見頂 電商領域看好阿里(BABA.US)拼多多(PDD.US)
摩根士丹利研報指出，隨著國家市監總局近日出台了《外賣平台服務管理基本要求》後，預計外賣競爭將在第三季度達到頂峰，阿里(BABA.US)和美團-W(03690.HK)均承諾確保行業內理性競爭。而在電商領域，大摩的偏好順序為阿里(最佳中國AI賦能者)>拼多多(PDD.US)>美團>京東(JD.US)。 大摩指，這是在市監局7月就「反內捲」與平台企業召開會議之後的又一舉措，並進一步強化了大摩的觀點，即競爭在今年第三季度見頂，並將從第四季度開始逐漸趨緩。 大摩仍然看好阿里>拼多多>美團>京東。對於阿里，大摩預計其在即時零售業務的營業虧損，將在今年12月底止2026財年第三季度收窄至虧損250億元人民幣；而美團的按需零售業務虧損預計在12月底止2025年第四季度收窄至虧損156億元人民幣。 大摩仍看好阿里的阿里雲業務發展前景，其估值在近期股價回調後頗具吸引力；又認為雖然見到美團業務出現初步盈利觸底反彈跡象，但注意到來自實體店業務(主要是抖音)的競爭壓力，及其自身不斷增加的海外投資，預計將繼續對其短期利潤率構成壓力。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
《內房》內地逾30城市加碼購房補貼 新房補貼最高達20萬人幣
內媒引述房市調查機構中指研究院統計，自今年9月以來，全國有超過30個城市公佈購房補貼相關政策，包括廣西南寧、江蘇常州、湖北武漢等，其中常州補貼購房款高達15%，其中新房最高補貼20萬元人民幣(下同)，二手房最高補貼18萬元。 據中指研究院不完全統計，截至12月4日，今年以來已有超100個市、區出台購房補貼政策或加大補貼力度。其中9月以來就有杭州、武漢、重慶、義烏、東莞等逾30市、區出台相關政策。 其中，廣西南寧本月起推出階段性購房補貼政策，總額5,000萬元，涵蓋新婚家庭、多子女家庭、住房「以舊換新」、商辦類房屋購置者等四大群體，每套最高補貼6萬元。 常州由本月1日起，對住房困難工薪群體購房資助政策加碼，將原本只資助購買新房現房的範圍，拓至預售屋、新成房及二手房，補貼力度高達購房款15%，新房最高補貼20萬元，二手房最高補貼18萬元等。 武漢也在9月30日出台的樓市新政中提出，對在指定區域貸款購買首套房的家庭，按照初始貸款金額的1%發放貸款利息補貼，最高不超過2萬元，分2年等額發放。 值得注意的是，各地推出的購房補貼政策多為階段性安排，且部分政策將於今年底到期，如杭州多地的「購房+消費AASTOCKS ・ 2 小時前
招商證券對阿里巴巴(09988)AI 雲業務樂觀 維持目標價198港元
招商證券國際發報告指，阿里巴巴(09988)管理層表示，未來三年無AI泡沫，並擬上調此前2026-2028財年總計3800億元人民幣的資本開支。該行對阿里雲的持續加速保持樂觀，預計其2026-2027財年收入同比增34%及35%。該行預計，阿里巴巴截至12月財季CMR增速將同比放緩至6%，同時預計季度虧損將顯著收窄。另預計集團中國商業整體收入在2026-2027財年分別增12%及9%，2026年經調整EBITDA分別年減37%，2026年則年增35%。整體而言，該行將阿里巴巴2026-2027財年歸母淨利潤預測上調1-3%，其中雲業務收入上調抵消了國際電商及其他板塊的下調。該行繼續維持集團為中國互聯網首選，保持對其AI領導力、雲業務加速及核心商業穩健前景的積極判斷。暫維持港股目標價198港元及「增持」評級。 (CW)infocast ・ 2 小時前
《大行》滙研對本港公用股投資評級及目標價(表)
滙豐研究發表研究報告，對本港公用股投資評級及目標價表列如下: 股份 | 投資評級 | 目標價(港元) 長江基建(01038.HK) | 買入 | 65元 中電控股(00002.HK) | 買入 | 78元 -> 80元 港燈-SS(02638.HK) | 買入 | 7.2元 電能實業(00006.HK) | 持有 | 51元 煤氣公司(00003.HK) | 持有 | 6.6元 (hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 47 分鐘前
《半日速報》恆指跌287點; 恆生科技指數跌13點 泡泡瑪特跌逾8% 平安創新高
恆指半日收25,797點，跌287點或1.1%。恆生科技指數報5,649點，跌13點或0.2%。國指跌106點或1.2%，報9,091點。 活躍重磅股表現: 建行(00939.HK) 收7.76元，下跌2.8%； 平安(02318.HK) 收61.75元，上升2.2%，創新高； 小米集團(01810.HK) 收42.1元，下跌1.6%； 阿里巴巴(09988.HK) 收153.3元，下跌1.1%； 騰訊(00700.HK) 收605元，下跌0.8%； 美團(03690.HK) 收98.9元，下跌0.2%； 異動恆指及國指成份股: 泡泡瑪特(09992.HK) 收201元，下跌8.2%； 百度集團－ＳＷ(09888.HK) 收125.6元，上升3.3%； 中芯(00981.HK) 收71.95元，上升3.2%； 神華(01088.HK) 收39.44元，下跌3.1%； 中國宏橋(01378.HK) 收32.7元，下跌3.1%； 異動綜合中小型股: 重塑能源(02570.HK) 收89.8元，下跌23.2%； 一脈陽光(02522.HK) 收9.15元，下跌13.2%； 訊飛醫療科技(02AASTOCKS ・ 40 分鐘前
植耀輝：憧憬減息美股續揚 本週焦點聯儲局議息
耀才證券研究部總監植耀輝稱，在投資者憧憬聯儲局減息預期進一步升溫之情況下，上周美股三大指數均上場，當中納指累升近1%，道指及標普500指數則分別累升0.5%及0.3%。 至於A股上週五(5日)低開高走，當中上綜指升0.7%，收報3,902點，深成指則同樣以全日最高位收市，報13,147點，上升近1.1%，成交則回升至1.7萬億元人民幣。全週計則上綜指累升0.37%，深成指則累升1.3%。本週內地將公布11月進出口以及CPI及PPI數據，表現亦會受投資者關注。 港股上週五表現亦與A股相若，恒指低開102點後跌幅曾擴大至177點，低見25,758點，不過隨著A股走勢轉強，恒指亦陸續收復失地，其後升幅亦不斷擴大，午後最多曾升近200點，高見26,131點。最終恒指升149點或0.58%，收報26,085點，重上兩萬六關口，科指亦升0.8%，收報5,662點，全日成交回升至2,104億元。一週計，恒指累升226點或0.88%，科指則累升1.13% 本週焦點必然是聯儲局議息結果。照現時情況而言，減息0.25%已是市場共識，但往後息口去向以至聯儲局新任主席人選仍受市場關注。至於港股依然維持拉鋸，短AASTOCKS ・ 3 小時前
海昌海洋公園(02255.HK)控股股東正就金融產品逾期兌付進行溝通處理
海昌海洋公園(02255.HK)公布，近日，有媒體報道公司控股股東祥源控股、公司實際控制人承擔連帶保證責任的金融產品出現部分逾期兌付。就此，公司進行了核實並進行自查，說明在某平台發行的涉及與祥源控股地產合作項目的金融產品存在部分逾期兌付情形，祥源控股、公司實際控制人就上述兌付義務承擔連帶保證責任，現正與相關方就逾期兌付的具體情況進行溝通處理。 同時，本次事件涉及的金融產品與集團及其股份無關，集團不承擔任何兌付及擔保義務。目前，集團生產經營一切正常。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
郭家耀：觀望息口去向港股拉鋸 騰訊(00700.HK)業績優於預期
港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀稱，美股上週五(5日)表現向好，美國消費信心回升，加上市場憧憬聯儲局本週將繼續減息，利好大市氣氛，三大指數均錄得升幅收市。美元反覆向好，美國十年期債息回升至4.13厘水平，金價高位回落，油價表現則向上。港股預託證券普遍偏軟，預料大市早段跟隨低開。 內地股市上週五表現造好，滬綜指低開高走，收市上升0.7%，滬深兩市成交額亦有所增加。 港股繼續好淡爭持，指數上週五先跌後回穩，並重上26,000點水平收市，整體成交略為增加。投資者觀望外圍息口去向，以及內地政策消息，預料市況短期未有太大變化，指數維持於25,200至26,200點水平上落。 另騰訊(00700.HK)第三季經調整溢利705.5億元人民幣(下同)，按年上升17.9%，期內收入1,928億元，按年上升15.3%，其中，增值服務業務收入959億元，增長16%。本土市場遊戲收入428億元，增長15%，國際市場遊戲收入208億元，按年增長43%。社交網絡收入增長5%至323億元，得益於視頻號直播服務收入、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長。營銷服務業務收入增長21%至362億元，由於廣告曝光量的提升AASTOCKS ・ 2 小時前
碧桂園服務(06098.HK)首席財務官變更
碧桂園服務(06098.HK)公布，黃鵬先生因需要投入更多時間管理集團的孵化業務，已辭任公司首席財務官，即日生效。黃先生將繼續擔任公司執行總裁。同時，田田女士已獲委任為首席財務官。（(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
機器人概念股強勢崛起！市場焦點大轉移！短線資金追逐股有這些！
短線資金追逐的熱門股 篩選邏輯: 週漲幅排名前 5% : 表示個股為當週強勢股，通常是市場關注的焦點。 週成交量排名前 5% : 代表交易非常活躍，流動性高，市場參與度強。鉅亨網 ・ 4 小時前
簡訊：上半年收入勁增十倍 果下科技招股集資6.8億元
儲能系統方案提供商果下科技股份有限公司（2655.HK）周一公開招股，公司出售3,385.3萬股，每股發售價20.1港元，一手3,000股，入場費2,030.26港元。 今年上半年公司業績扭虧為盈，收入大增近十倍至6.91億元人民幣（下同），盈利557.5萬元，去年同期則虧損2,559萬元。 集資所得約6.8億港元，其中2.67億港元，將用於提升公司的研發能力，1.15億港元用於建設海外運營及服務網絡，1.64億港元用於擴展大型儲能系統產品，餘下的6,060萬港元則作一般營運資金。 劉智恒 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 3 小時前
Netflix拿下華納對中國市場有何影響？
全球影視與串流媒體產業迎來歷史性時刻，美國串流媒體巨頭 Netflix(NFLX) 上周五 (5 日) 宣布以約 827 億美元 (含債務，總股權價值約 720 億美元，每股 27.75 美元) 收購華納兄弟探索(WBD) 旗下核心資產，包括電影與電視製片業務、HBO 及其串流平台 HBO Max。這筆交易不僅成為近年來好萊塢最大規模併購案，更可能徹底重塑全球娛樂產業格局。鉅亨網 ・ 4 小時前
【醒晨推介】李澤銘推介太古地產
【Now財經台】紅蟻資本投資總監李澤銘推介太古地產(01972) 推介原因：-本港辦公室出租仍然受壓，但購物商場見復甦-內地購物中心零售額加速增長，多個新商場於2026至27年落成-美國持續減息，利率成本紓緩，股息和估值提升建議買入價：21元目標價：23元止蝕價：20元now.com 財經 ・ 1 小時前