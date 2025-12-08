宏福苑災後理賠 保監局稱涉壽險保單1萬張 財產意外險1800張

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑5級大火發生後，各大保險公司會主動聯絡以宏福苑作登記地址的客戶。保險業監管局行政總監張雲正表示，大埔火災相關保險工作的專責小組，按地址在資料庫找到涉及火災的保單之中，壽險有約1萬張，而財產意外險有1800張，兩類保單各涉及35間保險公司。財產意外險中主要涉及家居保險，個人意外、醫療及家傭保險。

張稱，專責小組已在上周五(5日)啟動下一步工作，直接尋找聯絡保單持有人或住戶，形容工作有難度。他表示，暫時不會透露賠償總金額，因保險賠償數字變動快。另外，保險業監管局主席姚建華表示，處理火災相關工作是保監局頭等大事，會積極協調業界和保險業聯會。

