立法會選舉｜廉署今通緝 1 人及拘 4 人 涉煽惑他人不投票或投無效票 累計共拘 11 人｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，廉署表示，今獲裁判官簽發手令通緝一名男子，他涉嫌在2025年立法會換屆選舉的選舉期間，於社交平台留言，公開煽惑他人不投票，企圖破壞選舉，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)第27A條。廉政公署今日較早前就同一法例拘捕4人，涉嫌選舉期間在社交平台留言，煽惑他人不投票或投無效票。
廉署指，該名被通緝男子名為王浩天，24歲，面對一項控罪，違反《選舉條例》第27A(1)(a)條。控罪指他涉嫌於昨日(日)藉公開活動，即在一個社交平台留言，煽惑他人在立法會選舉不投票。
至於今日較早前被捕的4人，年齡介乎33歲至41歲，廉署表示，將依法及按既定程序作出跟進，並會在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。
廉署先後拘捕共11人 涉煽惑他人不投票或投無效票
廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條。連同上述 4 人，廉署已就本屆立法會選舉先後拘捕共 11 人，當中3人已被落案起訴。
廉署重申，竭力維護廉潔選舉，絕不姑息任何人士破壞或擾亂選舉，定必嚴正果斷執法，以捍衛選舉安全，確保選舉公平、公開和誠實進行。
