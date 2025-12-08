立法會選舉｜選管會主席陸啟康：大埔火災後仍有 130 萬人投票感鼓舞 無法阻止「心意謝卡」放售行為｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】今屆立法會選舉的地方選區投票率為31.9%，有131.7萬人投票，投選出立會90個議席中的20個地方選區議員。選舉管理委員會主席陸啟康今（8 日）凌晨會見傳媒，他指在大埔火災影響下，昨日仍有超過 130 萬名選民參與投票，認為這是一次非常成功的選舉，對此感到鼓舞，但亦強調對投票率沒有指標。

陸啟康表示，在現時的社會氣氛下舉行選舉是很困難的，「我哋知道好多人受火災影響，而其實我哋見到實際有 130 多萬人，今日走出嚟投票，我哋係覺得鼓舞嘅。」他又指，在今屆選舉過程中，不論工作人員或受訪投票人士都給予他積極正面的信息，所以他認為「我哋嘅選舉喺呢方面，係非常成功。」

457 宗選舉投訴

當局全日共收 457 宗選舉投訴，主要涉及在私人及政府樓宇進行競選活動，有 122 宗；有關投票安排及選舉廣告，分別有 63 宗及 59 宗，大部份投訴獲有關單位處理。

回應賣心意謝卡：你要攞去賣都無辦法

被問及有人在網上平台出售投票「心意謝卡」，陸啟康回應指，在現行的法律上是無法阻止有關行為，他稱「攞咗贈品，你要攞去賣，都無辦法」，但他希望選民將獲得的感謝卡自用，並呼籲市民「你想攞心意卡，最好就自己嚟投票。」

對於近日有部份機構員工反映，被上司要求上載投票日的「心意謝卡」以換取半日假，亦有人被上司要求申報投票證明，陸啟康重申，任何機構為投票人提供優惠，必須遵守兩大原則，一是不能要求員工投票給指定候選人，二是不能強迫員工表明有否投票。他表示，如涉及有公司強迫員工申報，就會違反投票的保密自主原則，如選管會收到投訴會處理。