宏福苑五級火｜ 駐港國安公署約談部分外媒 指散播虛假信息、抹黑 記協：缺事實證據｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】駐港國家安全公署 12 月 6 日表示，依據《香港國安法》有關規定，針對近期大埔宏福苑火災及香港立法會選舉的虛假訊息和炒作抹黑，對「一些在港外國新聞機構負責人及記者」進行了約談。
香港記者協會在今日投票日（12月 7 日）稱，質疑公署此舉「明顯意圖以國家安全為名，影響海外駐港媒體對香港議題的報導」。記協指公署指有關媒體散布虛假訊息及抹黑等指控，惟未提供具事例或證據，「無論法律界線或事實真相如何，海內外媒體中不乏恪守職業道德者，堅持客觀、公正及準確的報導原則」。記協又呼籲市民積極投參與投票，行使公民權利。
公署昨指，近期「有外國媒體」涉港報道罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞了香港當前和衷共濟、共克時艱的氛圍，沒有體恤災民的痛苦和感受，傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知，公署對此表示嚴重關切。
公署強調，任何媒體不得借「新聞自由」之名干涉中國內政、干預香港事務。所有在港外國新聞機構負責人及記者均有守法義務，必須遵守香港基本法、香港國安法和香港維護國家安全條例等各項法律，嚴格執行特區有關新聞報道的管理規定，嚴格恪守新聞職業操守，堅持真實準確、客觀公正的報道原則，不得編造傳播虛假信息。
公署表示，希望在港外國新聞機構記者能夠秉持職業操守，客觀公正報道；希望嚴格遵守有關法律規定；希望自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線。正如公署發言人談話所指，對所有反中亂港分子「以災亂港」行徑絕不姑息，「勿謂言之不預」。公署一向嚴格依法辦事，將一如既往密切關注媒體的相關報道。
宏福苑五級火｜ 「悼念涼亭」張貼告示指周日深夜結束 提醒避免過激字眼 政府網站回復彩色｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成 159 死，全城哀慟。鄰近的廣福公園、廣福休憩處自事故發生後一直有市民前往悼念，其中有義工於涼亭設留言區，讓市民留下感受字句。不過，涼亭外今（6 日）出現一張告示，指該處的悼念活動將於周日（7 日）深夜 23:59 結束。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜國安公署約談在港外國新聞機構 指部分媒體歪曲抹黑政府救災工作
大埔宏福苑五級火至少造成159人死亡。駐港國家安全公署今日就香港國安法有關規定，指針對火災及立法會選舉的虛假信息和炒作抹黑，對一些在港外國新聞機構負責人及記者進行約談。 公署指宏福苑火災發生後，國際社會紛紛表示慰問和關心，廣大媒體密切追蹤、客觀報道。不過，近期有外國媒體涉港報道罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府am730 ・ 19 小時前
宏福苑五級火︱居民質疑政府對「一戶一社工」支援不足：社工都好難做 唔清楚點幫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火造成 159 死，大批居民痛失家園，流離失所，政府早前為居民設立「一戶一社工」支援災民。不過，有災民指，社工工作量太大，加上對災民的資助資訊不流通，認為政府未有為社工提供足夠支援，「佢哋自己都唔係好清楚點幫我哋，無想像之中講到咁貼身囉啲服務」。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
立法會選舉2025｜火災後如期選舉不顧民情？選管會主席陸啟康：選出議員盡快處理災後檢討才是負責任做法｜Yahoo
大埔宏福苑上周發生五級火災，造成嚴重傷亡，居民家園盡毀。行政長官李家超早前宣布立法會選舉如期於明日（12月7日）舉行，呼籲市民投票，形容這一票是「代表推動改革嘅一票，係代表我哋守護災民嘅一票」。選舉管理委員會主席陸啟康亦表示，在很多有選舉的地方，選舉日期不可輕易改動，有嚴謹規定，香港亦不例外。陸指出，選出新一屆立法會議員在明年履職後，會盡快處理災後需要實行的檢討和改革，防止悲劇重演，他形容這「才是為受災市民和廣大社會負責任的做法」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑大火︱李家超籲市民立法會選舉投票「推動改革」：代表守護災民嘅一票︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（5 日）傍晚與多位官員會見傳媒，表示政府極為關注大埔宏福苑發生五級火災後，災民及整個社會所需的精神健康服務與支援。另外，李家超在記者會呼籲市民於周日立法會選舉日投票，「我都喺呢到強調，大家應該要投關鍵一票，因為呢一票係代表推動改革一票，代表守護災民一票，係凝聚力量共同前進一票。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜教大借場地予大埔浸信會公立學校師生上課 約40學生需心理輔導
【Now新聞台】大埔浸信會公立學校校舍，因應宏福苑火災仍要封閉調查，數百名師生要改往教育大學大埔校園上課。校方指，有大約40位學生受事件影響情緒，已安排社工及心理學家輔導。鄰近大埔宏福苑的大埔浸信會公立學校，附近一帶道路仍未解封。學校約300位師生這個星期開始，要改去教大大埔校園E座體育館的臨時支援中心上課，場內分了不同區域，學生都有足夠空間上體育課。大埔浸信會公立學校校監曾家石：「有人問我們一個問題，為何你們不改上網課？上網課就最簡單，學校不用做這麼多事。但我看到我們的校長及團隊很好，他們覺得親親孩子最重要，所以他們要面見我們每一位孩子，想跟他們一起，希望擁抱他們，亦希望將愛給予他們，將他們心靈上受困惑的事能夠解決。正正是這樣，教大向我們提供這麼好的場地。」教育大學校長李子建：「大埔就是我們的社區，我們有能力的話或能夠動員的話，就應該要做一些貢獻。教育大學，我們本身提倡要立德樹仁，很緊要的就是愛心，所以我希望建構到或凝聚到大家一起關心、社會共關愛。」校方指，下星期會開放圖書館等設施進行創科相關活動。至於學生心理方面，大約40位學生在火災過後有較大的情緒反應，已安排了社工及心理學家提供now.com 新聞 ・ 1 天前
粉嶺巴士撼小巴車尾釀8傷
【Now新聞台】粉嶺有巴士與小巴相撞，八人受傷。 巴士擋風玻璃碎裂，車頭損毀。中午十二時許，一輛巴士沿馬會道行駛去到壁峰路交界時，懷疑收掣不及，撞向一輛小巴車尾。意外中有5男3女受傷，由救護車送去北區醫院，警方正調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
宏福苑五級火災｜逾200幢維修大廈最遲今日內須拆棚網 建造業界指阻燃棚網供應緊張
【Now新聞台】發展局宣布，200多幢公私營大維修樓宇最遲今日內清拆棚網。有建造業界代表指，業界在大火後對阻燃性棚網需求大，現時供應緊張。建造業總工會理事長周思傑：「我們知道現在棚網供應是緊絀的，業界指起碼要訂兩星期以上。有些棚網供應商可能未必敢入貨，因為他們害怕標準，或者測試是如何、要求是如何，所以現在棚網供應是緊張的。」宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級大火｜國安處拘71歲男 涉助查後公開內容「通風報信」 消息指為評論人王岸然
警方國安處今日拘捕1名71歲男子，涉嫌就大埔宏福苑大火發表煽動言論，及披露與警方國安處的協查調查內容。消息指，被捕人為時事評論員王岸然（原名黃覺岸）；日前，王接受國安處調查會面後，隨即在其YouTube的個人帳戶上載片段，披露會面流程及提問內容等，片長接近一小時。 警方國安處總警司李桂華就案件作簡報，表示在宏福苑am730 ・ 17 小時前
立法會選舉｜宏福苑火災區內三票站更改位置 居民乘免費接駁交通到站投票
【Now新聞台】立法會選舉投票因應宏福苑火災，區內三個票站重新安排。受影響的選民主要包括宏福苑、廣福邨、大埔滘以及大埔墟，原定位於大埔浸信會公立學校的票站改至香港教師會李興貴中學，廣福社區會堂的票站改至大埔崇德黃建常紀念學校，大埔社區中心的票站就改至羅定邦中學。當局安排免費接駁交通，便利有關選民往返新票站。在李興貴中學，有搬到啟德的宏福苑居民到場投票。宏福苑居民：「本身都會一樣來投票，是公民責任。本身有車接送我們，但9時半與我下一個活動重疊，時間很趕，不知道是否多人。」董女士：「火災真的令人很心痛，我都在這裡做義工，捐款、捐物資，但消防問題很重要，政府及立法會議員要特別重視這個問題，這個是民生最大安全問題。」2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
浸大民主牆大字報悼念宏福苑死者 遭水馬圍封 校方接管並通知學生會停運 限周六下午前撤出會室｜Yahoo
香港浸會大學俗稱「民主牆」的學生會告示板本周貼上哀悼宏福苑死者及伸張公義等大字報，卻遭水馬圍封。學生會昨晚（4日） 接獲校方通知，決定學生會無限期停運，將接管告示板等會方管理的設施，並要求幹事明日（6日）下午 5 時前撤出會室。Yahoo新聞 ・ 2 天前
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，地區直選、功能界別和選委會界別共 90 個議席，其中 40 席選舉委員會界別議席將由 1,500 名選舉委員會委員投票互選產生，每名委員可投票選40名候選人。《Yahoo 新聞》翻查資料發現，因擔任上屆宏福苑法團事務顧問，被指是大維修「推手」之一的民建聯黃碧嬌，自 2011 年起連任選委，今日將到會展投票選立法會選委界議員，同時亦意味有被選資格。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
駐港國安公署：有外國媒體報道火災及選舉時散播假信息 依法約談負責人
【Now新聞台】駐港國安公署指，有外國媒體報道宏福苑火災及立法會選舉時罔顧事實、散播虛假信息，依據香港國安法規定，約談部分在港的外國新聞機構負責人及記者，強調不得藉新聞自由干預香港事務。駐港國安公署指，宏福苑火災發生後，中央、特區政府及民間齊心協力救災，國際社會表示慰問與關心，但近期有外國媒體報道罔顧事實，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞香港當前共克時艱的氛圍，沒有體恤災民痛苦和感受，誤導國際社會認知。公署對此表示嚴重關切，強調新聞自由與遵守法律並行不悖，任何媒體不得藉新聞自由干涉中國內政、干預香港事務，所有在港外國新聞社負責人及記者須遵守基本法、香港國安法及維護國家安全條例等各項法律，嚴格執行特區有關新聞報道的管理規定，希望他們秉持職業操守，自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線。公署又指，對所有反中亂港分子以災亂港行徑絕不姑息，勿謂言之不預，會嚴格依法辦事，一如既往密切關注媒體報道。而保安局局長鄧炳強早前去信華爾街日報，指其中一篇涉及宏福苑的社論偏頗及毫無根據，試圖抹黑香港，表示深感遺憾。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 18 小時前
宏福苑五級火｜廣福邨居民心聲 廣禮樓對正災場 窗簾長關：每日提醒你這場不應發生的悲劇｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火慘劇死傷枕藉，一街之隔的廣福邨居民目擊大火災毁七幢大廈。在最接近火場的廣禮樓，住戶一度撤離，有居民重返單位後長關窗簾，更有人曾留在公園過夜，避免看到災場。紅十字會心理專家提醒，無論是否宏福苑居民，都有可能因目擊慘劇而出現創傷後壓力症（PTSD），感到自身安全同樣受威脅，建議情緒受困的市民做情緒轉化練習，如發現情緒影響日常生活更應盡快求助。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
立法會選舉．大埔︱宏福苑、廣福邨居民票站移施 76歲災民投票：料議員「幫唔到」居民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉今天(12月7日)舉行，政府今年延長投票時間，全港票站提早於早上七時半開放。受宏福苑大火影響，位於受影響區域內的三個票站移施至附近三間中學，包括香港教師會李興貴中學，主要開放予宏福苑、廣福邨居民的投票。從宏廣需步行到新票站至少15分鐘，政府安排巴士接載居民投票。記者在場觀察，首一小時約有七十多人入內投票，期間已有不少人經過票站但沒有進入，票站人員在門外指示選民入內。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑居民暫住過渡性房屋 運輸署安排交通協助出入
【Now新聞台】部分宏福苑居民暫時安置在大埔、元朗和北區的多個過渡性房屋，運輸署安排交通協助居民出入。運輸及物流局局長陳美寶發表網誌指，日前到大埔視察義載服務，各公共交通營辦商在多個相關地點增派人手和車輛，加密附近的專營巴士、專線小巴以及居民巴士的班次，有的士車隊以及公共巴士同業聯會調配部分的士和旅遊巴為居民提供特別義載服務，亦到機場二號客運大樓旅遊車候車大堂的鄰近邊境投票站，了解投票日當天安排。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
立法會選舉︱青協要求上載「心意謝卡」換半日假 員工憂不投票或影響工作 多間機構有類似要求︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉在即，香港青年協會今日（5 日）向員工發出內部通告，表示會在立法會選舉投票日推出多項便利安排，包括提供交通津貼及額外半日有薪假期，以鼓勵同工投票。有員工向《Yahoo新聞》反映，半日假期必須上載投票後獲發的「心意謝卡」圖片作憑證，擔心若沒有投票，之後的職場生活會否受到影響。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉｜李家超到票站視察電子點票流程演練等 呼籲市民踴躍投票
【Now新聞台】立法會選舉明天投票，行政長官李家超視察票站準備情況，並呼籲市民踴躍投票。選管會主席陸啟康則指，選舉日期有重要性，如期舉行可避免立法會真空。立法會換屆選舉投票前一天，行政長官李家超到訪東涌文東路體育館一般票站，及港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的鄰近邊境票站，了解場地布置及工作人員的準備情況，包括觀看票站人員就電子選民登記冊系統發票安排和點票流程演練。李家超指，完善選舉制度後，立法會覆蓋面更全面與均衡，聲音和意見更多元，呼籲市民要踴躍投票。一同巡視票站的選管會主席陸啟康在一個電台節目就提到，選舉日期有重要性，不能夠隨便更改，又強調立法會選舉與救災善後工作無牴觸。選舉管理委員會主席陸啟康：「在很多有選舉的地方，選舉日期不可輕易改動，否則政府可以任何不相關理由輕易更改選舉日期，所以很多地方的法例對更改選舉日期有嚴謹規定，香港亦不例外。所以按照現行選舉法例規定，如期選舉，選出有能力、有擔當人士擔任立法會議員，避免立法會出現真空，這是非常重要。」今次選舉投票時間提早至七時半開始，至晚上十一時半結束。港鐵大部分路綫周日早上會提早開出頭班車，方便票站人員前往票站。九巴表示，部分路線會延長服務時間，途經較多票站的區內路線有需要時會加強服務。城巴表示，會密切留意各路線的需求，適時加強服務。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前