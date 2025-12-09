美國學生利用 3D 打印技術創新大提琴，成功簽約於 Shark Tank

一位來自美國的年輕工程學生，將一個高中實驗轉變為新商業，透過結合 3D 打印技術和現代材料，重新定義古典音樂中最具代表性的樂器之一——大提琴。Elijah Lee 是耶魯大學的生物醫學工程高年級學生，兼任 Forte3D 的共同創辦人，最近在《Shark Tank》節目中成功獲得了一筆巨額交易，他使用碳纖維和聚合物複合材料 3D 打印出的大提琴，吸引了企業家 Lori Greiner 的青睞，獲得了 25 萬美元的投資，換取 16% 的股權。

Lee 表示，耶魯工程學所教授的最重要的技能，就是快速迭代的能力。他指出，能夠根據已有的信息進行改進並再次嘗試，是他成功的關鍵。這個創新的大提琴的構思源於 Lee 在高中時期的挑戰，那時他的管弦樂團指導老師鼓勵他將對音樂的熱愛與 3D 打印技術相結合。在專案研究中，Lee 發現傳統大提琴不僅價格昂貴，經常超過 5,000 美元，且其巨大的體積和脆弱性使得擁有、攜帶或持續練習都變得困難。因此，他與 Forte3D 的共同創辦人及執行長 Alfred Goodrich 一起，著手創造一款更加堅固、便宜且容易取得的大提琴。

這對搭檔徹底重新設計了這款樂器，並創造出一種簡單的混合結構。大提琴的頂部和背部由平面、凹形碳纖維面板製成，其肋和琴頸則透過 3D 打印技術製作。傳統的音柱、指板和琴橋仍保留以確保音色的真實性。Forte3D 的堅固樂器能夠抵抗旅行、溫度變化以及日常使用，同時仍能提供豐富而共鳴的音色。這一切皆得益於快速的計算機輔助設計 (CAD) 技術，團隊可以調整形狀、厚度和材料，以提高大提琴的聲學性能，這是傳統雕刻木材無法達到的精確度。

六年時間、數百個原型以及一台能夠一次性生產完整大提琴的定制 3D 打印機後，該公司現在已經開始製造手工組裝的弦樂器，並吸引了多位著名音樂家的注意。美國大提琴家 Yo-Yo Ma 和 YouTube 團體 The Piano Guys 是首批演奏 Forte3D 創新設計的音樂家之一。此外，該公司還提供客製化印刷的外觀，讓每把大提琴都能反映演奏者的個性和風格。

在 11 月，Forte3D 參加了全國性節目《Shark Tank》，尋求 25 萬美元的資金以換取 10% 的股權，最終成功獲得全額資金，與 Lori Greiner 簽訂了 16% 的股權交易。Lee 回憶起當他的大提琴終於發出他所想像的音色時，那一刻的成就感讓一切都變得值得。他提到，公司已經推出了一款小提琴，並正在開發 3D 打印的中提琴和低音提琴模型。他希望能將高品質的弦樂器帶給那些無法負擔或接觸傳統樂器的學生和音樂家。

音樂不應該受到價格或脆弱木材的限制，Lee 說。如果能讓更多人擁有樂器，激發他們的好奇心，並讓音樂變得更可及，那麼他們的創新將真正改變世界聽音樂的方式。

