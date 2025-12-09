公安部懸紅通緝百名電騙金主骨幹 斥境外勢力包庇 緬北果敢「四大家族」近覆滅｜Yahoo

中國公安部通緝百名涉電詐金主及骨幹成員（圖：公安部微信）

【Yahoo 新聞報道】中國公安部今（9 日）發布通緝令，懸賞 20 萬元人民幣，公開通緝100名電訊網絡詐騙犯罪在逃金主和骨幹成員，名單包括吳啟平、吳清正、傅小濱、歐長華等緬北「四大家族」犯罪集團逃犯。

中國多地公安發布通緝令

公安機關指，經調查，吳啟平、吳清正、傅小濱和歐長華等犯罪嫌疑人，近年在境外勢力包庇下，組織及招募人手，長期針對中國公民實施巨額電訊網絡詐騙活動，形容性質極為惡劣。

在公安部部署開展打擊緬北涉中國犯罪行動後，上述嫌疑人仍然繼續大規模組織及實施違法犯罪活動。因此，浙江杭州、溫州，福建泉州、龍岩，河南平頂山，廣東深圳，及雲南昆明和重慶等地公安機關決定對他們公開懸賞通緝。

近年清剿電騙行動押解6,600人回國

公安機關敦促相關犯罪嫌疑人主動投案自首，以爭取寬大處理，同時希望社會各界積極舉報，對於提供有效線索及協助拘捕的有功人士，公安機關將依法給予保護和獎勵。

此次通緝是中國公安機關打擊跨境電詐犯罪行動一部分，近年公安部聯合多國執法機構，針對緬北等地涉華電詐集團開展專項清剿，累計押解超過6,600名犯罪嫌疑人回國。

四大家族近覆滅

緬北果敢地區「四大家族」是指在當地手握政治、經濟、軍事權力的四大勢力，包括白家（白所成）、魏家（魏超仁）、劉國璽家族、劉正祥家族，近年加入以明學昌為首腦的新勢力明家。

這些家族近年在當地大規模發展電騙活動，自 2023 年起受到中國公安嚴厲打擊，其中據報曾至少拘禁1萬人、以臭名昭著「臥虎山莊」為據點的明家，去年 39 人被起訴詐騙、故意殺人等罪，今年溫州市法院判處11 名骨幹成員死刑。

另外，白所成、魏超仁之子魏懷仁、劉正祥等頭目及多名骨幹成員已於2024年1月被緬甸警方移交給中國，白所成等 5 人在 11 月被中國法院一審判處死刑。中國公安部 10 月 15 日曾公布，對魏家和劉家犯罪集團提起公訴，目前，緬北果敢「四大家族」犯罪集團案全部進入司法程序，曾經盤據緬北果敢地區的電騙「四大家族」已幾近覆滅。