宏福苑五級火｜政府設「獨立委員會」權限受質疑 民建聯表態支持：可公平透明檢視成因｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今日（2 日）宣布，就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」審視事故，說法與民間要求的「獨立調查委員會」有所不同，「獨立委員會」權限問題備受質疑。不過民建聯隨即發聲明，支持成立「獨立委員會」，指委員會可以公平、透明、不偏不倚地全面檢視火災成因。

民建聯：委員會可公平透明、不偏不倚

民建聯稱，支持行政長官就大埔火災成立由法官領導的獨立委員會，認為由法官領導的獨立委員會可以公平、透明、不偏不倚地全面檢視大埔火災成因，找出核心問題所在，推動監管制度的改革，「我們相信有關安排可以更快展開調查工作及提出建議，解決市民關心的問題。我們期望委員會盡快展開工作，一有具體成熟建議馬上交由政府落實，無須等待整個獨立委員會工作完成。」

民建聯又指，將按當前社會情況以適當方式恢復選舉工作，稱過去一段時間網上輿論出現對民建聯的一系列抹黑，均屬虛構失實指控，是有組織打擊民建聯的選情。

香港01：獨立委員會更務實高效

網媒《香港01》亦發表政情拆局的文章，稱傳統的法定獨立調查委員會調查過程冗長且昂貴，相比之下由行政長官指示成立的委員會，可靈活制訂工作範圍和重點，「這對於盡快查明真相、推動政府進行針對性改革、還死者公道、讓生者安心，無疑是更為務實和高效的選擇。」

現時無法例註明「獨立委員會」權力

過往港府成立的「獨立調查委員會」「Commission of Inquiry」，是根據香港法例第 86 章《調查委員會條例》成立。根據《條例》，行政長官會同行政會議需要委任一人為委員會主席，調查任何公共機構的經營或管理、任何公職人員的行為或其認為與公眾有重大關係的任何事宜，委員會通常由 3 人以上組成。根據過往經驗，港府較常委任法官出任獨立調查委員會主席。

根據《條例》成立的獨立調查委員會權力相當大，可以傳召任何人士出席作證，如果有關人士不出席，委員會可以對其發出逮捕令。委員會亦可以檢視任何有必要索取和審閱的文件，過程中可尋求警方以及執達吏的協助。

至於李家超今日的發言，他表示會成立的是「獨立委員會」，並會聯絡司法機構，邀請一名法官主持「獨立委員會」，而現時並無法例註明「獨立委員會」的組成，權力，以及運作方式等。而李家超在回答英文提問時，亦以「Independent Committee」形容，有別於「獨立調查委員會」的英文「Commission of Inquiry」。就「獨立委員會」詳情，《Yahoo 新聞》已經向行政長官辦公室查詢，正待回覆。