騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
宏福苑五級火｜政府設「獨立委員會」權限受質疑 民建聯表態支持：可公平透明檢視成因｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今日（2 日）宣布，就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」審視事故，說法與民間要求的「獨立調查委員會」有所不同，「獨立委員會」權限問題備受質疑。不過民建聯隨即發聲明，支持成立「獨立委員會」，指委員會可以公平、透明、不偏不倚地全面檢視火災成因。
民建聯：委員會可公平透明、不偏不倚
民建聯稱，支持行政長官就大埔火災成立由法官領導的獨立委員會，認為由法官領導的獨立委員會可以公平、透明、不偏不倚地全面檢視大埔火災成因，找出核心問題所在，推動監管制度的改革，「我們相信有關安排可以更快展開調查工作及提出建議，解決市民關心的問題。我們期望委員會盡快展開工作，一有具體成熟建議馬上交由政府落實，無須等待整個獨立委員會工作完成。」
民建聯又指，將按當前社會情況以適當方式恢復選舉工作，稱過去一段時間網上輿論出現對民建聯的一系列抹黑，均屬虛構失實指控，是有組織打擊民建聯的選情。
香港01：獨立委員會更務實高效
網媒《香港01》亦發表政情拆局的文章，稱傳統的法定獨立調查委員會調查過程冗長且昂貴，相比之下由行政長官指示成立的委員會，可靈活制訂工作範圍和重點，「這對於盡快查明真相、推動政府進行針對性改革、還死者公道、讓生者安心，無疑是更為務實和高效的選擇。」
現時無法例註明「獨立委員會」權力
過往港府成立的「獨立調查委員會」「Commission of Inquiry」，是根據香港法例第 86 章《調查委員會條例》成立。根據《條例》，行政長官會同行政會議需要委任一人為委員會主席，調查任何公共機構的經營或管理、任何公職人員的行為或其認為與公眾有重大關係的任何事宜，委員會通常由 3 人以上組成。根據過往經驗，港府較常委任法官出任獨立調查委員會主席。
根據《條例》成立的獨立調查委員會權力相當大，可以傳召任何人士出席作證，如果有關人士不出席，委員會可以對其發出逮捕令。委員會亦可以檢視任何有必要索取和審閱的文件，過程中可尋求警方以及執達吏的協助。
至於李家超今日的發言，他表示會成立的是「獨立委員會」，並會聯絡司法機構，邀請一名法官主持「獨立委員會」，而現時並無法例註明「獨立委員會」的組成，權力，以及運作方式等。而李家超在回答英文提問時，亦以「Independent Committee」形容，有別於「獨立調查委員會」的英文「Commission of Inquiry」。就「獨立委員會」詳情，《Yahoo 新聞》已經向行政長官辦公室查詢，正待回覆。
其他人也在看
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 小時前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」
在世紀大火發生翌日，政務司司長陳國基會見傳媒時主動提出，推進金屬棚架取代竹棚，理由是竹棚「在耐燃方面始終不及金屬棚架」。其言論引發輿論，指政府意圖將大火矛頭指向竹棚。行政會議成員葉劉淑儀今日（2 日）在報章撰文，批評政府不應在未有確切定論下將起火原因歸咎竹棚，認為是轉移視線，而且是找代罪羔羊的思維，對不起死者與家屬。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 1 天前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 1 天前
宏福苑火災遇難者頭七 藏傳佛教僧人誦經超度
【on.cc東網專訊】今日(2日)為大埔宏福苑五級火遇難者的「頭七」，廣福休憩處早上有多名藏傳佛教的僧人，誦經為遇難者及動物眾生，超度並以勾招亡魂法門，帶領離開火場。多名信眾手持祭品，聽從僧人的指示進行儀式，現場氣氛肅穆。on.cc 東網 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 8 小時前
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
雙手插袋風波 傳劉勁松晤日官員後赴大連視察日企
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發外交風波，中國外交部亞洲司長劉勁松早前在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面後，被媒體拍到雙手插袋，引發議論。日媒周日（11月30日）引述消息報道，會後劉勁松立即前往遼寧省大連市視察，安撫當地的日企。on.cc 東網 ・ 2 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡錫進批阻日歌手演出做過頭 中方損失更大
【on.cc東網專訊】日本多名歌手在上海的演唱會突遭叫停，大槻真希更被當場帶離舞台，但有日本歌手在廣州和北京的演唱會則順利舉行，輿論認為廣州的做法有契約精神，上海則過度抵制。內地官媒前總編輯胡錫進連日發文，指唱到一半把人轟下台「過頭了」，不但不夠尊重，更容易給外on.cc 東網 ・ 4 小時前
上原多香子10年三度出軌！ 高山和也家暴警局內幕曝光！
哎喲，日本女團圈總有那種讓人一看就想重溫舊MV的甜心傳奇，上原多香子就是其中一樽曾經閃耀的驚喜。Japhub日本集合 ・ 1 天前
【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，今期精選聖誕食品、美酒，多款精美食玩低至 $20-25/件！買意大利Tartufi Jimmy黑松露橄欖油250ml 送意大利Molisana粗管意粉500g、大生海味陳皮買一送一、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、西班牙0%酒精果味香檳750ml買一送一！YAHOO著數 ・ 20 小時前
國安處拘張錦雄獲准保釋候查 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黃潔琪去閨蜜婚禮保守變低胸 澎湃去飲上下Chok
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美，加上擁有一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。近日Miko出席相識了10多年的好閨蜜婚禮，並在社交平台晒出兩人拍攝的轉場影片，寫道：「從校服到婚紗，我世界上最最最最最要好的閨蜜結東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食
徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。Yahoo Style HK ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜維修政策記招因「部門通知」取消 民協廖成利李庭豐被國安處邀會面｜Yahoo
大埔宏福苑五級火至今（2 日）發生第七日，行政長官李家超今早宣布，將會就火災成立「獨立委員會」，由一名法官主持，審視事故的起火及迅速蔓延的原因，以及其他相關問題，以防止同類悲劇再次發生。另一邊廂，民協主席廖成利、副主席李庭豐，身兼民主黨中委的城市規劃師吳永輝以及其他公民社會代表，原定計劃在今午 3 時舉行「高樓維修政策」議題的記者會，並探討火災善後工作；不過主辦方今早通知，「因有部門通知，記者會需要取消」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
劉嘉玲「再選一次也不生小孩」！葉童、劉曉慶都堅持不育 老年獨立觀點掀熱議
實境節目《一路繁花2》最新一集引發討論，劉嘉玲、葉童、劉曉慶三位影后公開表態「選擇不生孩子」，與何賽飛、寧靜的育兒觀形成鮮明對照，五人關於生育自由的觀點碰撞，也反映出當代女性面對的現實與選擇。姊妹淘 ・ 20 小時前