精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助 中大學生提四大訴求後被捕 一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火，由上周三（26 日）發生至今日（12 月 1 日）已經踏入第六日。大火至今造成 146 人死亡，79 人受傷，目前仍然有 40 多宗失聯個案有待進一步調查。宏福苑居民多達 4,000 多人，市民一呼百應參與援助，大埔各個社區會堂見盡港人互相守望的場面；大批市民亦在剛過去的周末前往大埔，向眾多死難者以及殉職消防員何偉豪獻上鮮花悼念。港府表示「大埔宏福苑援助基金」已累積 12 億元資金，將會陸續支援受災家庭；然而隨着援助措施陸續推出，有居民和義工陸續反映有人懷疑從中混水摸魚，冒認身份領取福利甚至向居民索取個人資料。另一方面，針對事故的追責行動未停止，有中大學生曾經發起「四大訴求」聯署，提出獨立調查事故，不過迅即被警方國安處拘捕。此外，網上亦一度傳出義工跟地區關愛隊有糾紛，政府並且要公開澄清事件中未有人報警。
不斷更新｜大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
宏福苑五級火｜逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世：我們有流淚，亦會祈禱｜Yahoo
宏福苑五級火・圖輯｜逾千市民獻花悼念死難者 晚上持續有人龍 外傭悲傷痛哭、長者坐輪椅到場致意
宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 殉職消防何偉豪女友發文道別Superhero：好想可以再拖住你隻手｜Yahoo
今次大火引起全球關注，英王查理斯三世、教宗良十四世、台灣總統賴清德，日本首相高市早苗等領導人都有發文哀悼和慰問；國家主席習近平則在事發當日指，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。港澳辦主任夏寶龍組建工作小組到港開展救災，並派中聯辦主任周霽與港澳辦副主任農融作為代表，兩人曾經到醫院和社區會堂探望傷者和災民。
事故獲得國家高度注視，執法部門亦開始提防「失序」情形：《文匯報》在上周六（29 日）刊登特稿，指記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」；內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀」，而國安處總警司李桂華亦在上周五（28 日）帶隊到場巡視。
而在上周五，中大政政系學生關靖豐發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會調查事故成因等。不過，專頁在成立不夠 24 小時之內就已經關閉，無法瀏覽。消息指，關靖豐 29 日被捕，被指藉火災意圖煽動。到了 30 日，消息指國安處拘捕了前屯門區議員張錦雄。
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
宏福苑五級火｜據悉國安拘一名男子 藉火災意圖煽動 涉發起「四大訴求」聯署｜Yahoo
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
宏福苑五級火｜義工指警方凌晨五時攔截廣福邨平台出入口 指示中午前清走所有物資︱Yahoo
宏福苑五級火｜關愛隊接管物資站？麥美娟：庇護中心「從來都係民政處負責管理」 澄清無人報警｜Yahoo
民政事務署在火災當日隨即開放 8 個庇護中心予災民暫住，中心隨即成為港人提供支援的集中地。市民和物資大量湧入，其中有位於運頭街的食肆成為物資中轉站，過百人在事發當晚聚集和轉運物資。多個大型餐飲集團宣布，向受影響居民及救援者提供免費堂食，城中大型企業和基金會亦撥出款項支援災民，其中馬會表示提供 1 億元援助，李嘉誠基金會，李兆基基金分別捐 3,000 萬元等。
政府在周日晚上指，截至周日下午 1 時，已經向 1,420 戶派發 1 萬元的應急補助金。截至周日上午，約 683 名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有 1,144 名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會的單位。
不過，陸續有災民和義工反映有人意圖在各界援助中取利：《Yahoo 新聞》早前發現，有來歷不明人士到廣福平台聲稱幫災民登記資料，期間索取災民的銀行帳號及驗證碼，又聲稱可以幫忙提取「應急錢」，警方隨後發文提醒市民提高警惕。
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊臨時庇護中心（附社區支援聯絡）︱Yahoo
宏福苑大火｜趁火打劫！兩批可疑人士聲稱幫災民登記 持非官方表格索銀行驗證碼 遭街坊質詢落荒而逃｜Yahoo
宏福苑五級火｜麥美娟：租戶可申領應急錢及津貼 如涉虛報將交相關部門跟進｜Yahoo
宏福苑五級火︱一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院Payme等 李嘉誠基金謝絕市民個別公益︱Yahoo
回顧今次火災，消防及警方公布火警在 26 日下午 2 時 51 分發生，並在下午 6 時 22 分升為五級火。首先起火的樓宇為宏昌閣，大廈棚架被燒後，火勢向單位內及其他大廈蔓延，最終整個屋苑 8 棟樓宇只有宏志閣未被波及。到了 27 日黃昏，7 座樓宇的火勢已經受控，直到周五早上 10 時 18 分大致被救熄，歷時逾 43 小時。
大火發生當日，網上陸續有網民和街坊討論火警的可能成因，其中有宏福苑住戶表示，屋苑目前仍然處於大維修階段，但在過往見過工人在施工位置吸煙。有住戶和網民就懷疑懸掛在大廈外牆的棚網不具備阻燃作用，引致火警快速蔓延。有學者和外媒一度指出，大廈大量使用竹棚是火勢猛烈成因，但隨即被市民和建造業界人士反駁。
警方在 27 日凌晨就表示，建築物外牆物料未符合防火標準，他們並在宏志閣發現每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，不排除發泡膠導致火勢迅速蔓延，於是採取行動拘捕負責維修工程並安裝發泡膠的建築工程公司董事和工程顧問，3 人涉嫌誤殺。消防處在上周五（28 日）就表示，八座大廈的消防警鐘操作有問題，系統沒有熄滅但是警鐘未發出聲響，將就此採取執法行動。廉政公署就指，成立了專案小組調查宏福苑大維修懷疑涉及貪污，直至上周六（29 日）已拘捕 11 人。
宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo
宏福苑五級火｜住戶：打風後曾更換外牆棚網 當下未能確認相關規格：唔會即刻覺得有問題｜Yahoo
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗 業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片
宏福苑五級火︱勞工處災前一周巡查 書面警告宏業採防火措施 去年7月起3宗檢控︱Yahoo
宏福苑五級火︱向外媒稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火 理大副教授黃鑫炎致歉：日後發言會更審慎︱Yahoo
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 16 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 20 小時前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 20 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 146 死有消防員殉職 災難遇害者辨認組連日搜索遺體 逾千市民到場獻花｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 146 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 4 天前
宏福苑五級火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
香港宏福苑大火128死，8座大廈火警鐘不能操作，窗戶發泡膠板確認為易燃物
EPA 香港特區政府週六（11月29日）早舉行悼念大埔宏福苑火災罹難者默哀儀式，行政長官李家超聯同主要官員及公務員代表，早上8時在政府總部進行默哀。 港府宣布為每名死者的家屬提供20萬元慰問金，以及承擔有關殯儀支出。下週起向每個受影響家庭提供5萬元生活津貼。昨日已向78戶發放一萬元應急現金，已超過1200戶登記。 民政局稱已經找到1000間房間費用全免，為受災戶提供中長期住宿安排。房屋局局長何永賢表示，會作出特別安排，豁免受影響居民入住過渡性房屋的租金，免租安排預計會持續一段較長時間。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 15 小時前
權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復
大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜警方稱死亡人數增至146人 多發現18具遺體 房署指所有樓宇整體結構無即時危險
【Now新聞台】警方聯同房屋署下午5時許就大埔宏福苑五級火災見傳媒。警方表示，截至今日下午4時，宏福苑火災死亡人數已增至146人，另有79人傷；災難遇害者辨認組人員繼續到災場搜索，發現多18具遺體，其中於宏泰閣發現較多遺體。警方稱，不排除數字會再上升，現階段仍有40多人報稱失聯；而早前公布約150名失聯人士，當中有100宗個案列為無法追查。房屋署表示，經獨立審查組初步勘察逾1500伙單位，確認宏福苑六棟大樓的樓宇結構並無即時危險，但有少量單位因大火關係損壞較嚴重，署方已即時聯絡緊急維修承建商盡快展開鞏固工程，以便稍後讓警方以及消防人士進入單位蒐證等。當局指，有關部門會展開第二階段勘察，進一步判斷樓宇結構安全，至於未受大火波及的宏志閣則暫時不會解封。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 影音新聞 ・ 15 小時前
【圖輯紀錄】宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組 600 人進場 頹垣中尋遺體識別罹難者｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，火災奪走過百條性命，多人失蹤，居民家園盡毀，歸家無期。在滅火及救援工作完成後，警方災難遇害者辨認組（DVIU）今早（29日）約 600 人隊伍進場，開始搜索遺體及殘骸，從而協助家屬辨認遇難者身份。被火焚燒的大廈外牆徹底燻黑，竹枝散落一地。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜警方完成宏道閣及宏仁閣搜索沒發現遺體 尚有150人未能聯絡(湯偉圓報道)
【Now新聞台】大約600名災難遇害者辨認組人員進入屋苑搜索遇難者。警方指宏道閣、宏仁閣已完成搜索，未發現遺體，救出三隻貓及一隻龜。 身穿白色保護衣的災難遇害者辨認組，一早已在宏福苑附近的籃球場集合，先頭部隊陸續進入火災現場，亦有人負責拍攝紀錄、遺體位置、狀況以及身邊財物等，搜集及帶走證物。中午時分，再有過百人增援，辨認組會分成4人一隊，每次處理一具遺體，以免混亂，小隊會攜帶簡易挖掘工具和屍袋等入場搜索。消防帶走部分發泡膠、帆布以及棚網上車。警務處處長周一鳴下午到場視察，與辨認組的組員溝通。政務司副司長卓永興聯同警方等多個部門見記者。警方表示，由於有兩幢大廈較早熄滅火種，溫度已經大幅下降，所以辨認組能夠進入大樓，並且以較短的時間完成搜索。警務處新界北總區指揮官林敏嫻：「這兩座大廈的搜索工作已經完成，搜索期間我們並沒有發現任何遺骸，我們在宏仁閣救出了三隻貓，以及宏道閣救出了一隻烏龜，這些動物交由了香港愛護動物協會處理。」警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢：「150個(未能聯絡)個案中，當中有100個個案我們收到的資料比較零碎，包括報案人致電熱線時，不清楚懷疑失蹤的朋友是否真的住在宏福苑，或者他now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑燒43小時撲熄 警鐘失效將執法 火災增至128死 200人情況未明
在逾2000名消防及救護員不停搶救逾43小時後，大埔宏福苑奪命五級大火於周五（28日）早上10時18分大致救熄，死亡人數增至128名，仍有約200位失聯人士情況未明，當局將考慮採用DNA方法驗證；部分遺體已移送沙田富山殮房，家屬辦理認屍手續後，離去時難掩哀痛，有激動相擁落淚，也有低頭飲泣。消防處已檢查宏福苑8幢樓宇的火警鐘，發現不能有效操作，會對承辦商採取執法行動。信報財經新聞 ・ 2 天前
宏福苑五級火｜Tyson Yoshi聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變
大埔宏福苑五級火至今釀死128人死亡，多人受傷，導致大量居民無家可歸。各界紛紛在能力範圍內伸出緩手，娛樂圈明星藝人都捐錢援助..Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬 市民誤認AL到現場搬物資
大埔宏福苑五級大火，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世：我們有流淚，亦會祈禱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級大火，造成至少 146 死 79 傷。市民日前發起民間悼念活動，廣福邨一帶有多個位置供市民獻花，其中最多人於最接近宏福苑的廣福休憩公園獻花。今天下午 4 時起有逾 5000 人排隊，輪候時間至少 2 小時。是日為外傭法定休假天，獻花人群中有不少為外傭，其中有外傭的兩位朋友均在意外中喪生，在悼念時哭成淚人。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
普洛斯香港捐贈1000萬港元支援香港大埔區災後救助
普洛斯集團宣布向香港「大埔宏福苑援助基金」捐贈1000萬港元，以協助受災居民應對當前困境，並支持各項救援及社區重建工作。「我們向所有在是次災難中受影響人士及家庭致以誠摯慰問，並对迅速投入救援、全力保護市民生命安全的消防員、緊急人員及前線團隊，致以衷心感謝。」 (BC)infocast ・ 10 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於周五（28 日）早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至周日（30 日）下午 5 時已造成 146 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍然有約 40 多名人士被報稱失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐。Yahoo新聞 ・ 4 天前
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 21 小時前