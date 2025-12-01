宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助 中大學生提四大訴求後被捕 一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo

宏福苑

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火，由上周三（26 日）發生至今日（12 月 1 日）已經踏入第六日。大火至今造成 146 人死亡，79 人受傷，目前仍然有 40 多宗失聯個案有待進一步調查。宏福苑居民多達 4,000 多人，市民一呼百應參與援助，大埔各個社區會堂見盡港人互相守望的場面；大批市民亦在剛過去的周末前往大埔，向眾多死難者以及殉職消防員何偉豪獻上鮮花悼念。港府表示「大埔宏福苑援助基金」已累積 12 億元資金，將會陸續支援受災家庭；然而隨着援助措施陸續推出，有居民和義工陸續反映有人懷疑從中混水摸魚，冒認身份領取福利甚至向居民索取個人資料。另一方面，針對事故的追責行動未停止，有中大學生曾經發起「四大訴求」聯署，提出獨立調查事故，不過迅即被警方國安處拘捕。此外，網上亦一度傳出義工跟地區關愛隊有糾紛，政府並且要公開澄清事件中未有人報警。

市民向殉職消防員何偉豪致意。

今次大火引起全球關注，英王查理斯三世、教宗良十四世、台灣總統賴清德，日本首相高市早苗等領導人都有發文哀悼和慰問；國家主席習近平則在事發當日指，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。港澳辦主任夏寶龍組建工作小組到港開展救災，並派中聯辦主任周霽與港澳辦副主任農融作為代表，兩人曾經到醫院和社區會堂探望傷者和災民。

事故獲得國家高度注視，執法部門亦開始提防「失序」情形：《文匯報》在上周六（29 日）刊登特稿，指記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」；內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀」，而國安處總警司李桂華亦在上周五（28 日）帶隊到場巡視。

而在上周五，中大政政系學生關靖豐發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會調查事故成因等。不過，專頁在成立不夠 24 小時之內就已經關閉，無法瀏覽。消息指，關靖豐 29 日被捕，被指藉火災意圖煽動。到了 30 日，消息指國安處拘捕了前屯門區議員張錦雄。

國安處總警司李桂華上周五（28 日）帶隊巡視。 (資料圖片，Photo by Man Hei Leung/Anadolu via Getty Images)

民政事務署在火災當日隨即開放 8 個庇護中心予災民暫住，中心隨即成為港人提供支援的集中地。市民和物資大量湧入，其中有位於運頭街的食肆成為物資中轉站，過百人在事發當晚聚集和轉運物資。多個大型餐飲集團宣布，向受影響居民及救援者提供免費堂食，城中大型企業和基金會亦撥出款項支援災民，其中馬會表示提供 1 億元援助，李嘉誠基金會，李兆基基金分別捐 3,000 萬元等。

政府在周日晚上指，截至周日下午 1 時，已經向 1,420 戶派發 1 萬元的應急補助金。截至周日上午，約 683 名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有 1,144 名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會的單位。

不過，陸續有災民和義工反映有人意圖在各界援助中取利：《Yahoo 新聞》早前發現，有來歷不明人士到廣福平台聲稱幫災民登記資料，期間索取災民的銀行帳號及驗證碼，又聲稱可以幫忙提取「應急錢」，警方隨後發文提醒市民提高警惕。

有來歷不明人士聲稱幫災民登記資料，手持非民政署或其他機構的援助申請表（圖片：讀者提供）

回顧今次火災，消防及警方公布火警在 26 日下午 2 時 51 分發生，並在下午 6 時 22 分升為五級火。首先起火的樓宇為宏昌閣，大廈棚架被燒後，火勢向單位內及其他大廈蔓延，最終整個屋苑 8 棟樓宇只有宏志閣未被波及。到了 27 日黃昏，7 座樓宇的火勢已經受控，直到周五早上 10 時 18 分大致被救熄，歷時逾 43 小時。

大火發生當日，網上陸續有網民和街坊討論火警的可能成因，其中有宏福苑住戶表示，屋苑目前仍然處於大維修階段，但在過往見過工人在施工位置吸煙。有住戶和網民就懷疑懸掛在大廈外牆的棚網不具備阻燃作用，引致火警快速蔓延。有學者和外媒一度指出，大廈大量使用竹棚是火勢猛烈成因，但隨即被市民和建造業界人士反駁。

警方在 27 日凌晨就表示，建築物外牆物料未符合防火標準，他們並在宏志閣發現每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，不排除發泡膠導致火勢迅速蔓延，於是採取行動拘捕負責維修工程並安裝發泡膠的建築工程公司董事和工程顧問，3 人涉嫌誤殺。消防處在上周五（28 日）就表示，八座大廈的消防警鐘操作有問題，系統沒有熄滅但是警鐘未發出聲響，將就此採取執法行動。廉政公署就指，成立了專案小組調查宏福苑大維修懷疑涉及貪污，直至上周六（29 日）已拘捕 11 人。

