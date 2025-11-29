宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo

國安處總警司李桂華據報昨日（28日）帶隊到大埔巡視。圖為 8 月 29 日資料圖片。(Photo by Man Hei Leung/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」

《文匯報》記者並指昨日（28日）傍晚國安處總警司李桂華帶隊到場巡視，「發出強而有力的震懾作用」，相信若有任何發布煽動訊息的行動，警方必定果斷執法。

稱「黃人」抹黑關愛隊

《文匯報》今日刊登題為〈國安警關注黑暴疑混入賑災活動〉的「特稿」，指廣福邨商場平台一批又一批的熱心民眾從四面八方到來捐贈物資，現場已經聚了約 500 人，「這個充滿關愛溫情的支援平台卻暗流湧動」。文章引述消息稱，有「黃人」一方面在社交平台散布抹黑關愛隊的假消息，一方面在捐送物資的商場平台聚集「黃氣」及疑似「紮營」，甚至以現場為背景自拍展示黑暴單張的照片，企圖「騎劫」關愛和善後，引風向煽動仇恨情緒。