宏福苑五級火｜ 政府中銀設戶口接受捐款 警籲提防假冒籌款免墮騙案｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情今日持續，政府宣布成立「宏福苑援助基金」，並開設一個中銀香港戶口（ 號碼：01287521901597），今晚7時起接受捐款。警方今日下午在社交平台發文，提醒市民警惕以大埔火災名義的虛假籌款，切勿隨意掃描二維碼（QR Code），以免誤墮騙案。

宏福苑五級火焚燒超過一日未救熄，至今造成至少65死。行政長官李家超宣布成立「宏福苑援助基金」，政府會投入3億元，亦設立一個中銀香港戶口，接受各界捐助，確保基金用於宏福苑的援助工作。

連日來民間自發為災民籌集物資、發起支援行動，警方提醒，市民要警惕以大埔火災名義的虛假籌款，切勿向任何人透露銀行及信用卡資料、掃描可疑 QR Code。市民可經可靠途徑捐款，向受災者伸出援手。

警方提醒：

切勿隨意掃描二維碼

如收到不明來歷的募捐宣傳，應主動向相關機構查證。如收到自稱相關機構職員來電，應再三核實來電者的身分

切勿向陌生人透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼

提醒身邊親友提防受騙

如有懷疑，應致電防騙易熱線「18222」查詢

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

