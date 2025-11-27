大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo

樂施會今日（27日）宣布，取消原定於 11 月 28 至 30 日舉行的「樂施毅行者 2025」。（樂施毅行者 facebook）

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火發生接近一日，造成至少 44 死 66 傷。樂施會今日（27日）宣布，取消原定於 11 月 28 至 30 日舉行的「樂施毅行者 2025」，以便政府及救援人員集中資源，全力投入救援工作。

樂施會表示，對大埔火災事件深感痛心，向死者的家屬及傷者致以最深切慰問。樂施會已啟動緊急支援機制，決定將「樂施毅行者 2025」所籌得的公眾捐款及適用物資，全數撥予支援受火災影響的居民，協助他們渡過難關。樂施會向參加者、義工、合作夥伴及支持者深表歉意，將盡快公布後續安排。