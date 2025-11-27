宏福苑五級火｜市民自發捐血救人 多間捐血站及流動捐血車排長龍 附捐血站資料｜Yahoo

停泊在大埔太和路的捐血車有長長人龍。（Facebook 群組 大埔 TAI PO 圖片）

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火持續接近一日，至今（27日）造成 44 死，逾 60 人傷。自火災發生起，香港市民發揮互助自救精神，有商戶捐出物資，有食肆提供免費餐飲等。面對傷亡數字上升，不少市民自發捐血，網上圖片顯示多間捐血站及流動捐血車大排長龍，有捐血站表示已滿額。

有捐血站需等候2小時

有網民在社交媒體表示，火警情況嚴峻，死傷人數不斷上升，預期醫院急需大量血液，呼籲如身體狀況適合便去捐血。有網上圖片顯示，觀塘捐血站的預約服務已滿，建議自行預約其他日子，門外大排長龍，有告示稱預計捐血過程為 2 小時。另外，荃灣捐血站亦張貼告示稱今日滿額。停泊在大埔太和路的流動捐血車亦有多人排隊。

【各區捐血站地點】（請自行查詢名額及預約）

旺角捐血站：旺角彌敦道580號A周大福商業中心15樓

銅鑼灣捐血站：銅鑼灣羅素街2-4號2000年廣場14樓

元朗捐血站：元朗青山公路(元朗段)115-127號開心廣場7樓 704-705室

荃灣捐血站：荃灣大河道8號

西九龍捐血站：西九龍海庭道19號香港紅十字會總部6樓

觀塘捐血站：觀塘觀塘道418號創紀之城5期23樓2301室及2316室

沙田捐血站：沙田正街1號A香港紅十字會白普理沙田中心1樓

灣仔捐血站：灣仔告士打道7號入境事務大樓地下3號室

網上圖片顯示，荃灣捐血站今日已滿額。（黃傑龍 Facebook 圖片）

網上圖片顯示，荃灣捐血站大排長龍。（黃傑龍 Facebook 圖片）

網上圖片顯示，觀塘捐血站大排長龍，需等候 2 小時。（Facebook 群組 將軍澳 • 日出康城 | TKO • LOHAS PARK · 張美雄圖片）

