MUJI無印良品日本官方推介9款冬日實用小物：袖套時尚又保暖、「暖手寶」去日本要搶回家

冬日的幸福感，往往藏在實用又貼心的小物裡！以下9 款MUJI官方IG精選冬日單品，兼顧功能性與性價比，不管是上班、去街還是在家放放鬆，都能精準抵禦寒意讓冬日生活更舒適寫意～

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

1）MUJI 冬日實用小物：吸濕發熱加厚防水帽（含稅 3,990yen）

吸濕發熱加厚防水帽（含稅 3,990yen）

外層採用防水布料，內部填充吸濕發熱棉質，防寒效果出色。護耳內側是柔軟絨面，能有效保護耳朵不被凍傷，可透過繫帶調整尺寸，抬起護耳固定還能實現兩種佩戴方式，各種天氣都適用。

2）MUJI 冬日實用小物：再生聚酯纖維保暖耳罩（含稅 1,990yen）

再生聚酯纖維保暖耳罩（含稅 1,990yen）

廣告 廣告

以柔軟保暖的材質製成，不用時可折疊收納，體積小巧不佔空間，日常攜帶超方便，輕鬆抵禦耳邊寒意。

3）MUJI 冬日實用小物：吸濕發熱防水暖手寶（含稅 2,990yen）

吸濕發熱防水暖手寶（含稅 2,990yen）

外層防水，內含吸濕發熱棉質成分，保暖的同時不影響手部靈活性，上班上學依然輕鬆自如。

4）MUJI 冬日實用小物：100% 羊毛羅紋袖套（含稅 2,990yen）

100% 羊毛羅紋袖套（含稅 2,990yen）

採用全羊毛材質，羅紋編織設計提升貼合度與保溫性，即便佩戴著也能順利操作電腦或完成細緻工作，簡約設計非常百搭，能配襯不同造型。

5）MUJI 冬日實用小物：防水防滑手套（含稅 3,990yen）

防水防滑手套（含稅 3,990yen）

外層與內襯雙重防水，掌心防滑設計強化抓握力，能妥善包裹雙手，抵禦風寒與潮濕天氣。

6）MUJI 冬日實用小物：可折疊防水發熱頸套（含稅 2,990yen）

可折疊防水發熱頸套（含稅 2,990yen）

同樣搭配吸濕發熱填充物與防水布料，保暖同時兼具防護性，可折疊設計便於旅行攜帶，隨時隨地為頸部抵擋冷風，相當實用喔！

7）MUJI 冬日實用小物：再生聚酯纖維保暖圍巾（含稅 1,490yen）

冬日幸福感來源：MUJI 官方推介9款必入冬日實用小物

觸感柔軟保暖，毛毛質地自带甜美可愛的氛圍感，而且1,490yen 的價格相當親民，學生黨和上班族都能輕鬆入手～

8）MUJI 冬日實用小物：防水便鞋（含稅 3,990yen）

防水便鞋（含稅 3,990yen）

採用方便穿脫的套腳設計，內置緩衝鞋墊，鞋面布料具備防水功能，不管居家穿著或短距離出行都一樣舒適。

9）MUJI 冬日實用小物：100% 羊毛格子披肩（含稅 3,990yen）

冬日幸福感來源：MUJI 官方推介9款必入冬日實用小物

不僅可作披肩，還能當膝毯使用！精選優質羊毛紡織，表面經蓬鬆處理，觸感柔軟豐盈，且保養方便可機洗，省心又省力！

聖誕禮物2025｜$100-$500從MUJI到DIOR！彩妝護膚品聖誕交換禮物清單，學生黨/上班族都適合

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流新品：

MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18

內地人推薦香港必買Top10！香港買更便宜：MUJI無印良品日用品差價近$100、「這東西」比內地平5倍

MUJI化妝水分類大全一圖學識！6大系列各有功效，分清成分用法找適合Toner