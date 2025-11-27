大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
MUJI無印良品日本官方推介9款冬日實用小物：袖套時尚又保暖、「暖手寶」去日本要搶回家
冬日的幸福感，往往藏在實用又貼心的小物裡！以下9 款MUJI官方IG精選冬日單品，兼顧功能性與性價比，不管是上班、去街還是在家放放鬆，都能精準抵禦寒意讓冬日生活更舒適寫意～
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
1）MUJI 冬日實用小物：吸濕發熱加厚防水帽（含稅 3,990yen）
外層採用防水布料，內部填充吸濕發熱棉質，防寒效果出色。護耳內側是柔軟絨面，能有效保護耳朵不被凍傷，可透過繫帶調整尺寸，抬起護耳固定還能實現兩種佩戴方式，各種天氣都適用。
2）MUJI 冬日實用小物：再生聚酯纖維保暖耳罩（含稅 1,990yen）
以柔軟保暖的材質製成，不用時可折疊收納，體積小巧不佔空間，日常攜帶超方便，輕鬆抵禦耳邊寒意。
3）MUJI 冬日實用小物：吸濕發熱防水暖手寶（含稅 2,990yen）
外層防水，內含吸濕發熱棉質成分，保暖的同時不影響手部靈活性，上班上學依然輕鬆自如。
4）MUJI 冬日實用小物：100% 羊毛羅紋袖套（含稅 2,990yen）
採用全羊毛材質，羅紋編織設計提升貼合度與保溫性，即便佩戴著也能順利操作電腦或完成細緻工作，簡約設計非常百搭，能配襯不同造型。
5）MUJI 冬日實用小物：防水防滑手套（含稅 3,990yen）
外層與內襯雙重防水，掌心防滑設計強化抓握力，能妥善包裹雙手，抵禦風寒與潮濕天氣。
6）MUJI 冬日實用小物：可折疊防水發熱頸套（含稅 2,990yen）
同樣搭配吸濕發熱填充物與防水布料，保暖同時兼具防護性，可折疊設計便於旅行攜帶，隨時隨地為頸部抵擋冷風，相當實用喔！
7）MUJI 冬日實用小物：再生聚酯纖維保暖圍巾（含稅 1,490yen）
觸感柔軟保暖，毛毛質地自带甜美可愛的氛圍感，而且1,490yen 的價格相當親民，學生黨和上班族都能輕鬆入手～
8）MUJI 冬日實用小物：防水便鞋（含稅 3,990yen）
採用方便穿脫的套腳設計，內置緩衝鞋墊，鞋面布料具備防水功能，不管居家穿著或短距離出行都一樣舒適。
9）MUJI 冬日實用小物：100% 羊毛格子披肩（含稅 3,990yen）
不僅可作披肩，還能當膝毯使用！精選優質羊毛紡織，表面經蓬鬆處理，觸感柔軟豐盈，且保養方便可機洗，省心又省力！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流新品：
MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18
內地人推薦香港必買Top10！香港買更便宜：MUJI無印良品日用品差價近$100、「這東西」比內地平5倍
其他人也在看
Amazon抵買5大行山裝備推介 低至4折！Keen行山波鞋低至$518/北極狐背囊$5XX｜Black Friday黑五優惠2025
乾爽天氣到了，不少人都有計劃去行山露營。天清氣朗，樹木茂盛，不過一定要注意帶充足備用水，而且慎防去沒有遮蔭、全程暴曬的行山地點。無論新手還是高手，行山前一定要準備充足。適逢Amazon Black Friday優惠，多款行山裝備超抵玩！包括Keen行山波鞋低至$521、背囊Osprey 74折起、一對行山杖只需$268起，大家快入手靚裝備準備出發吧！Yahoo Style HK ・ 45 分鐘前
Z世代退休危機！調查：理想59歲退休卻預期要做到67歲
最新調查顯示，Z 世代 (1997 年至 2012 年出生) 預期退休年齡將晚於理想預期，Z 世代的理想退休年齡為 59 歲，但其預計實際退休年齡為 67 歲，這一「理想與預期的差距」在各代人中均有體現。鉅亨網 ・ 1 小時前
AMI Paris突發Black Friday黑五75折優惠！超人氣開胸冷衫不用$2,800／Tee恤低至$866
END Clothing今年Black Friday黑色星期五2025正式開跑，人氣法國品牌AMI Paris更罕有地加入折扣戰團，指定產品即有限時75折優惠，當中多款人氣冷衫、Hoodie、T-Shirt、外套等都有平，不少折後都平幾百元，比平日原價入手慳一大筆！AMI Paris平時少有減價，各位潮人快趁今次黑五優惠買幾件，幫衣櫃轉季喇！提提大家，END Clothing買滿$2,500即有免運費送貨，找朋友一齊夾單就最划算！Yahoo Style HK ・ 20 分鐘前
Stanley杯Black Friday優惠驚見半價！Jennie愛牌水杯，櫻花粉靚色Quencher H2.0折後低至$210
Stanley隨行杯擁有強大的保冰保溫功能，搭配多款夢幻配色，早已成為潮流人士與水杯控心中的「命定神杯」。更令人心動的是，近期在Amazon Black Friday購物節入手Stanley竟低至5折，而且購買指定Black Friday減價商品滿USD 49 (HKD 381)，即免費配送到香港！想要Jennie同款的粉絲們，正好趁著折扣季把人氣隨行杯帶回家。Yahoo Style HK ・ 48 分鐘前
觀塘翠屏河渠務署吉祥物「下水水」遭破壞掟入河 警刑毀跟進
今日(25日)上午8時41分，警方接獲保安報案，指發現觀塘敬業街對開河道長廊的扶手上，有3隻渠務署吉祥物「下水水」擺設被破壞，並掉落對開的河道，當局事後用膠帶圍封。 人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。am730 ・ 1 天前
3小時無限任飲放題！Mato Coffee Wine及La Paloma推西班牙斗羅河岸葡萄酒
西班牙中部的斗羅河岸（Ribera del Duero，簡稱RDD）以嚴峻氣候與高海拔葡萄園聞名，被譽為世界頂級紅酒產區之一。當地釀酒師以傳統手法與現代技藝融合，釀出結構飽滿、層次豐富的佳釀，備受國際酒評家推崇。為慶祝節日來臨，「斗羅河岸法定產區監管委員會」（Ribera del Duero Designation of Origin）特別聯同兩間香港餐廳 Mato Coffee Wine 與 La Paloma，推出期間限定主題活動，包括於Mato Coffee Wine的「3小時無限暢飲」優惠，以及於La Paloma以優惠價飲斗羅河岸佳釀搭配經典西班牙菜式。Yahoo Food ・ 3 小時前
「斷崖式衰老年齡」在這兩個年紀？專家揭抗老關鍵年份，做好一件事即逆轉老化危機
有時候，歲月似乎在一夜之間留下了痕跡，肌膚突然彈性不再、腰腹間的脂肪日益堆積，甚至免疫力也不如從前。這種感覺並非錯覺，有科學研究發現人體的老化並非平緩進行，而是在特定年齡段會顯著加速。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
日本旅遊警示｜港人日本旅遊緊急求助全攻略！24小時中文熱線、WhatsApp即時支援完整清單
日圓匯率持續下跌，相信港人都會趁機「返鄉下」。不過中日關係近期緊張，香港特區政府還暫停與日本駐香港總領事館之間的官方交流，原定的企業交流活動及高層官員會面都被取消或延期。港府雖然呼籲市民避免前往日本旅遊，但已計劃的旅程始於難以取消。如果萬一在日本遇上意外，需要求助的話，可以參考以下緊急聯絡方法，有24小時中文熱線、WhatsApp即時支援，幫大家安心遊日。Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
香港高層住宅發生致命火災後警方逮捕三人 竹制腳手架成調查焦點
【彭博】— 在香港一處高層住宅群發生致命火災後，當地警方以涉嫌過失殺人逮捕了一家工程公司的三名人員。該事件也重新引發了對香港在重大翻修工程中使用竹制腳手架的審查。Bloomberg ・ 2 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四早上 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
日本旅遊注意！一堆台人訪日後確診1病超崩潰，網友急呼：一定要戴口罩
隨著全球流感疫情持續升溫，鄰近國家日本正值流感高峰期，不少台灣民眾赴日旅遊後陸續出現感染症狀。近日一名網友分享從日本返台後確診A型流感的痛苦經歷，呼籲準備赴日的民眾務必做好防護措施，引發廣大網友討論並食尚玩家 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，徹夜未救熄，至少有 279 人失聯。有母親在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的嫲嫲被困火場後失聯。《Yahoo 新聞》聯絡到事主，她心急如焚稱至今未有任何消息：「我個女得六個月大，已經唔見咗差唔多廿四個鐘，麻煩你哋可以就聯絡消防快啲去救佢啦！」Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑直擊｜五級火通宵未救熄 火勢較昨晚減弱
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火通宵仍未救熄，本台記者湯偉圓周四(27日)早上約7時現場報道，火勢較昨晚減弱，但仍不斷有黑煙冒出。 今次火災共影響7幢樓，有4幢樓的火勢目前已受控，消防員繼續在現場救援，料要中午至黃昏才能去到天台位置搜救，本台會繼續在現場跟進最新情況。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 20 小時前