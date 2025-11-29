電池問題或致純電模式失效 比亞迪召回近8.9萬輛車

【on.cc東網專訊】內媒周六（29日）報道，內地電動車龍頭企業比亞迪近日向國家市場監督管理總局備案召回計劃，涉及兩款批次共88,981輛秦PLUSDM-i車型，召回原因為動力電池包一致性問題，可能導致純電模式失效，存在安全隱患。

比亞迪汽車工業有限公司、比亞迪汽車有限公司日前根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求備案了召回計劃。即日起，召回2021年9月26日至2023年9月23日期間生產的部分秦PLUSDM-i車型，共52,890輛；召回2021年1月7日至2022年9月30日期間生產的部分秦PLUSDM-i車型，共36,091輛。

據報道，本次召回範圍內的部分車輛，因生產過程中動力電池包一致性存在問題，可能導致動力電池輸出功率受限，在極端情況下無法使用純電模式行駛。比亞迪將通過OTA遠程升級檢測軟件，並在發現異常時提示用戶回店免費更換電池包，車主可通過電話熱線或市場監管總局網站了解詳情。

