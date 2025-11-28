精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
不吃蔬菜反而令身體減低發炎、暗瘡都少了？中醫解答：寒底人士要做多一個步驟才減低發炎機會
從小我們都會聽過一個說法，就是吃蔬菜就會對身體好。但近期有網民及一些研究報告指，吃蔬菜竟然會容易令身體發炎，反而減少吃蔬菜會令皮膚變好，甚至暗瘡都減少？我們邀請到註冊中醫師楊明霞博士，來解答關於這個蔬菜議題。不同體質有不同的飲食法，如果身體有出現毛病的話，最好找醫生來查問。
網絡上近期有個說法指，蔬菜容易令身體發炎，反而不吃蔬菜會減低發炎的機會。這個說法是指，腸道遇上無法分解的纖維，會排走之外也容易讓身體過敏，植物成分如Oxalates（草酸鹽）、Lectins（凝集素），也是容易造成人體過敏發炎的成分。
對於這個說法，有不少外國研究都道出，減少吃蔬菜會減低人體發炎機會。對於這個「蔬菜減少吃」的說法，註冊中醫師楊明霞博士就指，一般蔬菜都屬於偏涼性質，對於急性發炎患者，皮膚如果出現紅腫、發熱、痛、痕癢，其實吃蔬菜的話比起吃肉的毒素會較低。毒素相對少的話，都會有助正常排便。肺主皮毛，「肺與大腸相表裡」，意思是肺氣影響大腸的傳導。吃足夠的纖維，令大便通暢的話，可以排清毒素，亦自然減少出現皮膚問題。
皮膚發炎減少吃溫性蔬菜
在皮膚出現急性發炎、流濃流水的話，有些蔬菜，例如韭菜、皇帝菜，這類溫性蔬菜就不適宜服用。
寒底人士要煮烹蔬菜才好吃
如果患者是因為脾虛濕困、肺虛、腎虛、寒底體質的話，吃寒涼蔬菜的話，就會容易加重皮膚病患。要視乎個人體質而定，可否吃很多的蔬菜。楊醫師補充，我們吃蔬菜都會經過烹調，會炒會煮，蔬菜的寒涼性亦會減低。如果是寒底的朋友，吃蔬菜就最好煮熟蔬菜才進食，就減低因為寒底吃寒性蔬菜而加重發炎的機會。
轉季易誘發濕疹？中醫講解濕疹成因及預防方法：戒口及忌用過熱的水沐浴
減肥唔食澱粉就即刻瘦？中醫分析生酮飲食、168飲食法＋推介健康減肥早餐食譜
