有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸

近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？
有線耳機成新時尚密碼
科技日新月異，許多人早已習慣使用無線耳機。然而，對於日本的新生代年輕人來說，有線耳機不僅是音樂工具，更是一種時尚宣言。他們認為有線耳機如同飾品一般，能夠為整體造型增添亮點。
有一種浪漫叫有線耳機？
有年輕人指出：「只要隨意把耳機線打個結，就能展現出一種獨特的可愛風格。」也有網友表示：「看到戀人共享一副有線耳機的場景，彷彿置身浪漫電影，無線耳機無法帶來這種情調。」
網友大讚有線耳機更實用
雖然無線耳機主打方便，但實際使用中卻也有許多不便之處。許多網友提到無線耳機需要頻繁充電，而且價格高昂，對學生族群來說並不友善。網友直言：「我已經掉了三副無線耳機，最後還是選擇了便宜又實用的有線耳機，掉了也不心疼。」
此外，有線耳機在音質表現上也贏得了不少支持。有時候無線耳機會有音訊延遲的問題，尤其是玩音樂遊戲時，有線耳機的即時反應無可取代。因此，對於音質和穩定性有高要求的用戶，有線耳機無疑是更好的選擇。
年輕人追求復古美學
近年興起Y2K風潮，年輕人對有線耳機的喜愛與他們對復古美學的追求密不可分。有網友在Threads上分享指：「復古風潮不僅僅是對過去的懷念，更是一種文化的再創造。」從復古服飾到懷舊配件，這股風潮反映了年輕人對個性化表達的重視，而有線耳機恰好契合了這種需求。
同時，有線耳機的回歸也帶來了一種反科技的情懷。有人認為，無線耳機過於依賴充電和技術，而有線耳機則更接地氣，使用起來更為直觀。這種「簡單即美好」的理念，讓有線耳機在復古潮中找到了自己的位置。
有線耳機潮捲土重來，網友意見兩極化！
儘管有線耳機的年輕支持者眾多，但無線耳機的擁護者也不在少數。有網友表示：「有線耳機的線容易纏繞，尤其是在地鐵上會出現被勾到的情況，非常尷尬。」也有人抱怨指：「有線耳機的線材比無線耳機更易損壞，過去幾乎半年就要更換一次有線耳機。」
