宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。《Yahoo 新聞》已就有關情況向宏福苑所屬的管理公司「置邦物業管理」查詢，正待回覆。
工人多從走火樓梯出入
黃先生在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，他在物業管理行業已經有 10 年經驗，對於屋苑管理有一定程度掌握，初來宏福苑時已經盡快留意屋苑環境，探討有何「甩漏」並盡快跟上司提出改善建議，「但發覺自己講完，佢哋又好似唔係好理嘢。」黃先生舉例指，他發現屋苑的消防警報系統不時都會被關上，他曾經為此詢問原因，上司表示要方便工人從走火樓梯出入，「因為有時工人做完嘢會污糟，就安排佢哋喺走火梯出入，就唔使經過大廈大堂。」
物件攝於防火門門隙
當警報系統被關上後，除了走火樓梯的大門不會因為被打開而響起警報，消防水泵亦會暫停運作，黃先生並指他亦見到工人會以物件攝在防火門的門隙，「我見到會幫手閂返」，他並指防火門長開不只會出現消防問題，亦會引伸保安問題，「可以有賊入嚟大廈爆格，可以有陌生人入嚟唔知做咩，唔一定係火警。」
親眼目擊工人於棚架吸煙
今次五級火發生後，有宏福苑街坊在網上表示曾經見過工人在施工地點吸煙。黃先生就指，他都有親眼目擊過相關情形，包括工人在棚架位置吸煙，「街坊打電話嚟，我都要上去跟進，我都會叫返工人唔好喺度食煙」，他表示工人當刻都有配合，但在他離開後會否故態復萌就不得而知。他又指，曾經跟承辦商個別代表反映，希望他們勸籲工人不要在施工地點吸煙。至於在單位窗外貼上發泡膠的問題，黃先生解釋通常是因為怕施工期間刮花窗花和玻璃才有這個安排，不過在他任職期間，宏福苑的工程並未開始處理相關問題。
黃先生說，他在宏福苑工作的兩個星期期間，都發現上司對他的建議不予理會，「冇睬，冇回應」，他認為自己無法改變現狀，因此辭職。但他同時相信，「如果我繼續喺度返工並遇上咁樣嘅事，情況未必會咁 worse」；他指屋苑有不少長者，如果他在事發時在場，必定會盡快安排適切行動。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
