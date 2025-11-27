日本旅遊注意！一堆台人訪日後確診1病超崩潰，網友急呼：一定要戴口罩

隨著全球流感疫情持續升溫，鄰近國家日本正值流感高峰期，不少台灣民眾赴日旅遊後陸續出現感染症狀。近日一名網友分享從日本返台後確診A型流感的痛苦經歷，呼籲準備赴日的民眾務必做好防護措施，引發廣大網友討論並分享類似遭遇。

這名網友在社群平台Threads發文表示，近期前往日本旅遊，返台後開始出現咳嗽等症狀，就醫檢查後確診為A型流感。該網友崩潰直呼症狀相當嚴重，讓他感到非常難受，因此特別提醒準備赴日旅遊的朋友「去日本玩請記得儘量多戴口罩」，因為在日本當地到處都有人在咳嗽。

貼文發布後立即引起熱烈討論，許多網友紛紛分享自身類似的感染經歷，「我也是，被機上的人傳染，但機上戴口罩沒用，還是會被傳染」「最後一天失守，整趟飛機難受到不行 」「我同事從東京回來也是，完全沒有聲音又咳又發燒」。另有網友分享更嚴重的案例，指出女兒上週隨學校赴日拜訪姐妹校，「全團大概３分之１中獎，連我女兒也是，還有一位同學直接在日本掛急診」，所幸最後大家都平安回到台灣。

此外，也有網友分享日本當地流感疫情確實嚴重，「目前還在日本，每天都會戴口罩，一上火車就聽到很多人在咳嗽」。更有網友指出當地民眾的防疫意識不足，「日本人咳嗽真的沒在遮，直接到處咳」「星期一才從大阪玩５天回來，在日本太多人直接咳嗽都不遮掩的，所以我們大人跟小孩都戴著口罩」「去日本至少１個月前，請在台灣完成接種流感疫苗」。

疾病管制署11日表示，依據實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。全球流感病毒陽性率於近期處於低點穩定狀態，流行型別以A型為多。鄰近國家如日本、韓國的疫情呈現上升趨勢，中國近期活動度及陽性率皆上升，主要流行型別為A（H3N2）。北歐、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，主要流行型別為A（H1N1）及A（H3N2）。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症的發生風險。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵象時，應儘速就醫以及時獲得適當治療。

面對日本等鄰近國家流感疫情升溫，計畫出國旅遊的民眾應提前做好防護準備，包括接種流感疫苗、全程配戴口罩，並注意個人衛生習慣。

▲用肥皂勤洗手、戴好口罩，以降低感染流感的風險。（圖片來源：shutterstock達志影像）

