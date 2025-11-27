小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
日本旅遊注意！一堆台人訪日後確診1病超崩潰，網友急呼：一定要戴口罩
隨著全球流感疫情持續升溫，鄰近國家日本正值流感高峰期，不少台灣民眾赴日旅遊後陸續出現感染症狀。近日一名網友分享從日本返台後確診A型流感的痛苦經歷，呼籲準備赴日的民眾務必做好防護措施，引發廣大網友討論並分享類似遭遇。
日本旅遊確診流感
這名網友在社群平台Threads發文表示，近期前往日本旅遊，返台後開始出現咳嗽等症狀，就醫檢查後確診為A型流感。該網友崩潰直呼症狀相當嚴重，讓他感到非常難受，因此特別提醒準備赴日旅遊的朋友「去日本玩請記得儘量多戴口罩」，因為在日本當地到處都有人在咳嗽。
多名旅客遭感染
貼文發布後立即引起熱烈討論，許多網友紛紛分享自身類似的感染經歷，「我也是，被機上的人傳染，但機上戴口罩沒用，還是會被傳染」「最後一天失守，整趟飛機難受到不行 」「我同事從東京回來也是，完全沒有聲音又咳又發燒」。另有網友分享更嚴重的案例，指出女兒上週隨學校赴日拜訪姐妹校，「全團大概３分之１中獎，連我女兒也是，還有一位同學直接在日本掛急診」，所幸最後大家都平安回到台灣。
日本當地疫情嚴峻
此外，也有網友分享日本當地流感疫情確實嚴重，「目前還在日本，每天都會戴口罩，一上火車就聽到很多人在咳嗽」。更有網友指出當地民眾的防疫意識不足，「日本人咳嗽真的沒在遮，直接到處咳」「星期一才從大阪玩５天回來，在日本太多人直接咳嗽都不遮掩的，所以我們大人跟小孩都戴著口罩」「去日本至少１個月前，請在台灣完成接種流感疫苗」。
A型流感較多
疾病管制署11日表示，依據實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。全球流感病毒陽性率於近期處於低點穩定狀態，流行型別以A型為多。鄰近國家如日本、韓國的疫情呈現上升趨勢，中國近期活動度及陽性率皆上升，主要流行型別為A（H3N2）。北歐、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，主要流行型別為A（H1N1）及A（H3N2）。
疾管署呼籲加強防護
疾管署呼籲，近期氣溫變化大，民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症的發生風險。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵象時，應儘速就醫以及時獲得適當治療。
面對日本等鄰近國家流感疫情升溫，計畫出國旅遊的民眾應提前做好防護準備，包括接種流感疫苗、全程配戴口罩，並注意個人衛生習慣。
▲用肥皂勤洗手、戴好口罩，以降低感染流感的風險。（圖片來源：shutterstock達志影像）
疾管署
網址：https://www.mohw.gov.tw/cp-7172-84470-1.html
更多食尚玩家報導
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
送哆啦A夢周邊！藏壽司３波滿額贈「這天」開搶，壓克力立牌、束口袋８款
打卡最萌「聖誕夢幻小鎮」！戀愛兔、開心熊貓６大造景，再送３款造型紙帽
全聯神級飲料買一送一！１杯不到16元，網友：酸甜好喝、草莓控要衝
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
香港女星趙雅芝如何71像40歲？中醫解析「凍齡」關鍵：掌握4大原則，保持年輕狀態
趙雅芝多年維持的飲食、運動與生活習慣，很符合抗發炎、抗氧化、維持氣血流暢的凍齡三大原則。這些習慣讓她的身體內環境維持在較低負擔、低發炎的狀態，自然能比同齡人更加年輕。姊妹淘 ・ 1 天前
「斷崖式衰老年齡」在這兩個年紀？專家揭抗老關鍵年份，做好一件事即逆轉老化危機
有時候，歲月似乎在一夜之間留下了痕跡，肌膚突然彈性不再、腰腹間的脂肪日益堆積，甚至免疫力也不如從前。這種感覺並非錯覺，有科學研究發現人體的老化並非平緩進行，而是在特定年齡段會顯著加速。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
咖喱不再是減肥大忌！營養師公開「6款」較低脂健康咖喱 加「它」竟能防乳癌！｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，很多人都會想煮碗熱辣辣的咖喱飯暖身，但你知道嗎？咖喱醬細細包，分分鐘已含有30克脂肪（即6茶匙油）！然而，並非所有咖喱醬都是高脂，建議揀選「每食用份量的總脂肪不多於5克」，減肥人士都適合。Yahoo Food ・ 1 天前
公院非緊急放射服務預繳 醫管局：可改善缺席預約情況
醫療改革明年起開始實施，其公立醫院的非緊急放射科服務將由免費變為共付模式，進階及高端項目分別收費250元及500元，病人需要在預約期14天前繳費。醫管局質素及安全總監黃立己今早(25日)在港台節目表示，公立醫院非緊急放射科服務明年起會由免費轉為共付模式收費，但政府仍將資助約九成醫療費用，緊急情況下則免費提供服務，而收費am730 ・ 1 天前
英國前首相卡梅倫透露曾患前列腺癌
英國前首相卡梅倫透露曾患上前列腺癌。59歲的卡梅倫接受《泰晤士報》訪問，指妻子薩曼莎在電台聽到曾患前列腺癌的企業家尼克瓊斯的訪問後，建議他去做檢查，今年較早時接受前列腺特異抗原檢測，再進行磁力共振及活組織切片檢查，證實患上前列腺癌，之後接受局部治療，以超音波等方法破壞癌細胞。 卡梅倫表示，男性不太擅長談論自己的健康，往往會拖延，但既然發生在他身上，就應該發聲，他希望利用自己的影響力，提高民眾對早期前列腺癌及篩查計劃的認知，他並支持由尼克瓊斯創立的前列腺癌研究協會。該協會呼籲為高風險的男性提供前列線篩檢。(ST)infocast ・ 1 天前
求心續命｜44歲好爸爸嚴重心衰竭急等換心，妻泣訴：求有心人給兩幼女「再次擁抱爸爸」的機會！
求心續命｜44歲好爸爸嚴重心衰竭急等換心，妻泣訴：求有心人給兩幼女「再次擁抱爸爸」的機會！ 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：facebook、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
南韓再現非洲豬瘟病例 全國疫情危機預警上調至嚴重級別
南韓的非洲豬瘟疫情升溫，全國的疫情危機預警昨日(25日)起上調至嚴重級別。忠清南道唐津市一個養豬場昨日報告出現非洲豬瘟病例，是南韓今季第2宗、今年第6宗確診病例。南韓的非洲豬瘟疫情中央事故處置本部隨即發出臨時家畜禁運令，禁止人員和車輛在48小時內出入全國的養豬場、屠宰場、飼料廠等相關畜牧設施；採取限制出入、撲殺和消毒等防疫措施；同時對方圓10公里內的30個養豬場，及與確診病例有流行病學關聯的106個養豬場，進行緊急檢測。 非洲豬瘟病毒不會感染人類，但被病毒污染的食物或車輛等物品可能助長病毒傳播。(ST)infocast ・ 23 小時前
諾和諾德(NVO.US)藥物試驗表明有助患者減重及降血糖
丹麥藥廠諾和諾德(NVO.US)表示，一項針對名為Amycretin的實驗藥物在2型糖尿病患者中進行的中期臨床試驗取得了積極成果，顯示在體重和血糖方面均有顯著下降。 該公司指出，該減重藥物候選藥無論是藥丸還是注射形式，均取得效果。消息推動了該公司股價在美股上漲逾3%。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
基石藥業(02616.HK)：舒格利單抗獲歐盟委員會批准用於治療III期非小細胞肺癌
基石藥業(02616.HK)公布，舒格利單抗獲歐盟委員會批准新適應症，用於單藥治療腫瘤細胞PD-L1表達等於或大於1%、無EGFR敏感突變或ALK、ROS1基因組變異、在含鉑放化療(CRT)後未出現疾病進展的、不可切除的III期非小細胞肺癌(NSCLC)成人患者。 基石藥業首席執行官、研發總裁及執行董事楊建新表示，是次新適應症標誌著舒格利單抗在歐洲實現III期到IV期NSCLC的全病程覆蓋，為更廣泛的患者群體提供了新的治療選擇。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
基石藥業:舒格利單抗獲歐盟委員會批准用於治療III期非小細胞肺癌
基石藥業－Ｂ(02616.HK)宣布，歐盟委員會(EC)已批准舒格利單抗的新適應症：單藥治療腫瘤細胞PD-L1表達?1%、無EGFR敏感突變或ALK、ROS1基因組變異、在含鉑放化療(CRT)後未出現疾病進展的、不可切除的III期非小細胞肺癌(NSCLC)成人患者。基石藥業首席執行官、研發總裁及執行董事楊建新表示，繼2024年EC首次批准舒格利單抗用於轉移性鱗狀和非鱗狀NSCLC一線治療後，本次新適應症獲批僅間隔一年時間，這標誌著舒格利單抗在歐洲實現了從III期到IV期NSCLC的全病程覆蓋，為更廣泛的患者群體提供了新的治療選擇。基石藥業首席醫學官史青梅強調，此次新適應症獲批使舒格利單抗成為歐洲第二款用於III期NSCLC的PD-(L)1抗體，填補了該疾病領域的關鍵治療需求。(ST)infocast ・ 1 天前
石藥集團(01093.HK)JMT206獲准開展臨床試驗
石藥集團(01093.HK)公布，集團開發的重組全人源抗Act RIIA/IIB單克隆抗體藥物(JMT206)獲中國國家藥品監督管理局批准，可在中國開展臨床試驗。次獲批的臨床適應症為肥胖或超重合併至少一種體重相關合併症人群的體重管理。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
復宏漢霖(02696.HK)HLX13治療肝細胞癌藥物於中國境內完成首例患者給藥
復宏漢霖(02696.HK)公布，公司自主研發的伊匹木單抗生物類似藥HLX13(重組抗CTLA-4全人單克隆抗體注射液)(HLX13)一綫治療不可切除的肝細胞癌(HCC)患者的國際多中心1期臨床研究於中國境內完成首例患者給藥。 HLX13是公司自主研發的伊匹木單抗生物類似藥，擬用於黑色素瘤、腎細胞癌、結直腸癌、肝細胞癌、非小細胞肺癌、惡性胸膜間皮瘤及食管鱗狀細胞癌等原研藥已獲批的適應症。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
信達生物(01801.HK)體重控制藥上市申請獲藥監局受理
信達生物(01801.HK)公布，信爾美(瑪仕度肽注射液，胰高血糖素/胰高血糖素樣肽-1雙受體激動劑高劑量9mg用於成人中重度肥胖患者長期體重控制的上市申請已獲國家藥監局藥品審評中心受理。瑪仕度肽有望在減重手術之外，為中國中重度肥胖人群提供一個強效、安全的新治療選擇。 本次上市申請基於瑪仕度肽9mg在中國中重度肥胖人群中開展的III期註冊臨床研究GLORY 2(NCT06164873)結果。該研究近期達成了主要終點和所有關鍵次要終點。 在治療期內，瑪仕度肽組受試者平均體重持續下降，第60週時仍未達平台。第60週時，瑪仕度肽9mg組受試者平均體重降幅為18.55%，安慰劑組為3.02%；瑪仕度肽9mg組受試者中44.0%實現20%及以上的體重降幅，安慰劑組這一比例為2.6%。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四早上 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前