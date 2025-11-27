「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面

【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。

演員鄭寶石今日主持追悼會，金永哲與河智苑分別負責致悼詞。河智苑表達了對李順載的深切哀悼，她表示：「我至今仍無法相信，我尊敬和愛戴的李順載先生已經離世。」她淚流滿面表示：「即使演戲幾十年，他那份坦誠和謙遜是我至今仍覺得很難做到，他給了我很多教誨，他是一位真正的藝術家，在表演中從未失去謙遜，我會傳承他所展現的赤誠之心和積極態度。」

金永哲則回憶道：「我透過電視劇《The King 2 Hearts》認識他。他總是用一種平靜而溫暖的眼神看着我。在我迷茫的時候，我問他：『為何演戲會越演越難？』他回答：『我現在仍然覺得演戲很難。』」

