宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo

宏福苑五級火增至 55 死 三座未救熄大廈仍有逾60求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。

四座大廈火勢已大致救熄

消防處副處長黃嘉榮表示今日下午交代最新滅火行動情況，宏福苑八座大廈中，受波及的七座裡有四座大廈火勢已大致救熄，餘下三座火勢已有效控制。

廣告 廣告

傷亡方面，消防處共調派 98 架救護車，目前共處理123名傷者，當中有51名傷者於現場證實死亡，其餘 72 名送院傷者中，有 4 人送院不治，包括一名消防員。另外，有8位消防人員在行動中受傷。

逾 1250 消防人員參與行動 8 人受傷

處方在外圍利用八架鋼梯車射水，防止火勢進一步蔓延及減低熱力，內部動用11條滅火喉，派出26隊搜救隊進行內部滅火救援。消防至今共出動 304 架消防、救護車輛，超過 1250 名消防人員參與行動。

今早成功救出一名長者

消防處在火警中共收到 341 個求助個案，279個案已成功處理，四座大致救熄的大廈中已經沒有求助個案。處方最新今早約 11 時在宏泰閣 31 樓成功救出一名男性長者，已由天台救援落地送院。

處方在總部設立求助個案者聯絡機制，會不斷透過電話與求助個案保持聯絡，搜救小隊會在許可時立時進行救援。

逐個單位破門搜索

黃嘉榮續指，火場溫度極高，救援人員要一層一層推進，每個單位都破門進去徹底搜索，他強調，處方從來沒有放棄，不排除仍會救出更多傷者，惟現階段不會評估求助個案生存率有多高，現時目標是盡力動用最大力量在救援工作中。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【相關報道】

不斷更新｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火．純文字重點｜Yahoo

大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo

宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐 3 千萬元 周大福捐 2 千萬元｜Yahoo

宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo

宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo

大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo