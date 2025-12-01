指最擔心宏福苑住屋安置 災民：跨區上班上學租樓太貴

大火令無數居民流離失所。

大埔宏福苑五級火令無數居民流離失所、財物盡失，社會各界熱心提供各種幫助。除應急補助金和生活津貼，政府昨起向死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，首批涉18宗個案。另外，已安置1,827人，惟有災民表示，住屋仍是最大擔憂，部分人指獲跨區安置對通勤不便，亦有人決定與家人先到深圳暫住。

政府就向每戶受影響居民提供1萬元現金的應急補助金，截至昨午4時，已為超過1,900戶登記，並向1,861戶派發相關應急補助金。政府將向每名死難者家屬發放20萬元慰問金(首批18宗)，並由本周起向受影響家庭提供5萬元生活津貼(首批約20宗)。另增設四類特別補助，包括向所有傷者發補助，留院7天或以上者獲10萬元，留院6天或以下者獲5萬元。

用作重建家園和長期持續支援的「大埔宏福苑援助基金」，包括政府投放3億元啟動資金和外界捐款，基金總額已達約16億元。應急住宿支援方面，截至昨早，約945名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍/營舍或酒店房間；另有1,470名居民入住房屋局的過渡房屋或房協項目的單位。

災民雖獲安置於應急住宿，住屋安置仍是他們的最大擔憂。災民王先生稱，大埔區內的過渡房屋早已爆滿，唯一有可能的中轉屋亦遠離市區，現時他一家四口分別居於兩戶親戚的家。他無奈地說，香港租樓太貴。「我同老婆而家呢個年紀，返大陸養老都平啲、舒服啲。」

宏建閣災民蕭小姐一家六口暫住旺角酒店，但兩名子女仍在大埔上學，她指，即使旺角有港鐵直達大埔，仍感極不便；又稱因要處理善後工作，暫須停工。她希望政府能夠解決住屋問題「起碼喺原區(安置)，我先有辦法接送小朋友上學，同時又可返到工。」

災民補領證件

入境處在大埔5個前庇護中心設領證處，供災民補領身份證及護照。王先生稱，政府安排妥善，上周六專車接送災民辦理入境處及回鄉證手續，「全程個幾鐘就搞掂，真係好貼心」，而昨日便能取證，非常方便。



