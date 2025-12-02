南丫海難｜死因研訊原定12.4裁決 家屬指收到消息需押至明年1月中 「點解又要再遲？」

2012 年造成 39 人死亡的南丫海難，事隔近 13 年，於今年 5 月召開死因研訊，9 月中完成結案陳詞，原定 11 月 13 日裁決，兩度押後至本周四（4 日）。司法機構網頁最新顯示，「案件現時並無聆訊日期」。



遇難者家屬趙炳全透露，周一（3 日）接獲通知，裁決日需再度押後，暫定延至明年 1 月中。他指不知悉押後原因，但裁決一再押後對家屬不公，認為裁決是對家屬、公眾的一個交代，而原定的裁決日「已經好遲，而家仲遲」。



趙又指，不知道延期與宏福苑大火是否有關，但認為南丫海難死因研訊，早於 9 月完成結案陳詞，官亦曾安排 11 月裁決，理應一早寫好判詞，「其實（有關部門）逃都逃唔過、遲都遲不了⋯我覺得對於家屬唔係好公平」。



南丫海難死因研訊相關報道

裁決日三度押後 家屬：「點解又要再遲？」

南丫海難事隔近 13 年，今年 5 月召開死因研訊，死因裁判官周慧珠原定 11 月 13 日裁決，一度押後至 11 月 27 日，再因遷就遇難者家屬的日程押後至本周四（12 月 4 日）。其中一名家屬趙炳全透露，周一（1 日）得悉裁決需第三度押後，暫定明年 1 月中開庭宣判。

廣告 廣告

趙炳全對於裁決再次押後感到失望，「點解又要再遲呢？」形容「對於家屬所等嘅希望、所等嘅原因，都係你（法庭）一個判決」 ，又指法庭未有交代延期理由，「你咁樣押後，我相信對於家屬都唔 fair（公道）」。

海難至今已 13 年，趙形容事情的對錯已成定局，「唔相信呢份報告（裁決）可以影響得乜嘢」，但對於家屬、對於公眾都是一份交代，原定的裁決日「已經好遲，而家仲遲」。

趙又指，不知道延期與大埔宏福苑大火是否有關，但認為南丫海難死因研訊，早於 9 月完成結案陳詞，法官理應一早寫好判詞，「其實（有關部門）逃都逃唔過、遲都遲不了⋯我覺得對於家屬唔係好公平」。

不設陪審團 由死因裁判官裁決

今年 5 月展開的死因研訊歷時 44 天，共傳召 84 名證人，包括 7 名專家證人。研訊不設陪審團，由死因裁判官周慧珠審理。周在研訊首日指，希望研訊為失去摯親的家屬釐清一些事實，可為事件畫上句號。

由於海難後政府在 2013 年已召開調查委員會，是次死因研訊圍繞 6 個在調查委員會後出現的議題：

一、負責建造「南丫四號」的財利船廠，是否得知要為船隻安裝水密門？

二、財利船廠前船舶繪圖員張福初在計算破艙穩性出錯時，是否把責任推卸給曾任職財利的西班牙船隻工程師 Leizaola？

三、與「南丫四號」相撞的港九小輪「海泰號」船頭是否有加裝鋼片？

四、「南丫四號」艙口圍板的高度是否低於標準？

五、海事處是每年抑或隔年檢查「南丫四號」的艙門？

六、涉事海員懷疑超時工作？

南丫海難死因研訊整合｜44日研訊有何重點？84名證人說了甚麼？

原不召開死因庭 直接裁定「非法被殺」

39 名遇難者為區曉霖（終年 20 歲）、鄔寶甜（62 歲）、張月媚（30 歲）、許嘉偉（25 歲）、李瑞蘭（52 歲）、郭亮瑩（4 歲）、蘇貴媛（60 歲）、林日（80 歲）、司徒英（47 歲）、伍彩霞（57 歲）、郭文曦（3 歲）、張頌軒（10 歲）、徐蓮好（66 歲）、王惠娥（56 歲）、林基玉（70 歲）、比索志豪（7 歲）、梁頌彩（58 歲）、易慧（44 歲）、黃麗珍（75 歲）、黎翠玉（44 歲）、徐志偉（42 歲）、陳敏盈（24 歲）、陳榮基（56 歲）、鄭燕蘭（39 歲）、劉靜嵐（10 歲）、梁家杰（23 歲）、李詠梅（52 歲）、甄子祈（7 歲）、古文昌（24 歲）、趙少琼（52 歲）、林蔚懿（10 歲）、胡毓芬（57 歲）、傅玉靈（41 歲）、林嘉敏（30 歲）、劉文麗（26 歲）、陳巧鑾（55 歲）、鄭先鑫（64 歲）、何黃佩蘭（63 歲）、徐凱盈（10 歲）。

死因庭於 2020 年決定不召開研訊，直接裁斷遇難者「非法被殺」。3 名遇難者家屬認為事件成因未完全釐清，入稟要求高院下令召開死因研訊，2022 年一度被駁回，其後獲上訴庭裁定得直。

死因庭為 39 名遇難者一併展開研訊，其中 7 名遇難者家屬參與，分別為梁家杰、趙少琼、徐志偉、徐凱盈、區曉霖、李詠梅及黃麗珍，利害關係方包括建造「南丫四號」的財利船廠、香港電燈有限公司、海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司。

CCDI-1075-1113/2012(MC)

法庭線 The Witness Facebook 專頁

法庭線 The Witness Instagram 專頁

法庭線 The Witness YouTube 頻道