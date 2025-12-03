長安邨單位冒煙驚動多人報案 射水救熄原因待查

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
紅磡海名軒13歲男童墮樓亡 身穿校服 現場無檢獲遺書｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方周二（2 日）下午5時許接獲報案，紅磡環海街11號海名軒有人墮樓，當場證實死亡，其後證實死者為13歲男童，相信他從上址單位墮下，現場沒有檢獲遺書，案件列作「自殺」。Yahoo新聞 ・ 28 分鐘前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 156 死消防員何偉豪殉職 政府宣布成立「獨立委員會」｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 156 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 6 天前
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
指最擔心宏福苑住屋安置 災民：跨區上班上學租樓太貴
大埔宏福苑五級火令無數居民流離失所、財物盡失，社會各界熱心提供各種幫助。除應急補助金和生活津貼，政府昨起向死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，首批涉18宗個案。另外，已安置1,827人，惟有災民表示，住屋仍是最大擔憂，部分人指獲跨區安置對通勤不便，亦有人決定與家人先到深圳暫住。 政府就向每戶受影響居民提供am730 ・ 1 天前
珍惜生命｜大埔廣福邨38歲男墮樓 當場不治
昨日(1日)晚上10時39分，警方接獲途人報案，指發現一名男子倒臥在大埔廣福邨廣禮樓對開，懷疑他從高處墮下。 人員接報到場，該名38歲姓蘇男住戶現場被證實死亡。人員經初步調查，相信他從上址一樓層墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，事主因照顧家人而感到壓力，尋短原因與鄰近大火無關。am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬
世紀大火奪去最少百多人生命，除了香港人，也有大量外籍家庭傭工。根據菲律賓及印尼駐港領事館數字，至今有一名菲傭及最少九名印傭喪生，仍有 30 名印傭下落不明。工業傷亡權益會聯同三外傭組織發出聲明，呼籲公眾切勿直接捐款予殉職外傭家屬，以免令家屬誤墮法網或被騙徒有機可乘。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
「大埔宏福苑援助基金」總額已達大約23億港元
政府因應大埔火災成立的「大埔宏福苑援助基金」，截至昨日中午12時，已收到的外界捐款達20億港元，連同政府投入的3億港元啓動資金，基金總額約為23億港元，當局會用於協助居民重建家園，是長期和持續的支援。infocast ・ 7 小時前
宏福棚網造假慳10萬 151人枉死
大埔宏福苑五級火災造成至少151人遇難，公眾連日追問災難原由。政務司司長陳國基昨日聯同多名官員交代調查進展，揭發施工方新近採購的一批棚架圍網遭魚目混珠，多達95%不符合阻燃標準，更形容涉案人士「非常蠱惑」，刻意逃避政府檢測，為的只是僅約10萬元「蠅頭小利」，終釀成宏福苑逾百人枉死，痛斥涉案人士處心積慮犯案，強調一定會依法追究到底，還死傷者公道。信報財經新聞 ・ 1 天前
香港男大生關靖豐籲徹查大火案被拘 據報已獲釋離開警署
（法新社香港1日電） 香港大型集合住宅社區「宏福苑」發生大火，迄今至少導致146人死亡。香港新界大埔大型集合住宅社區「宏福苑」上月26日下午發生大火，迄今至少已有146人喪生，為香港近80年來最慘重火災，社群掀起對香港當局的痛批聲浪，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。法新社 ・ 1 天前
新蒲崗餐廳火警約30人疏散 兩人不適送院
【Now新聞台】新蒲崗清晨發生餐廳火警，濃煙影響樓上院舍，約30人安全疏散，兩長者不適送院。 濃煙充斥大廈通道，消防煙帽隊人員在場協助，多名院舍長者及住客離開大廈到安全位置。現場是崇齡街85號。清晨五時許，地下餐廳廚房發生火警，濃煙從後巷冒出，影響一樓護老院及樓上單位。消防處接獲多人報案，到場後開動一條喉灌救，迅速救熄火警。火警中，兩名院舍長者不適送院治理，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災身故外傭家屬可獲約80萬補償
宏福苑大火造成10名外傭死亡，勞工及福利局局長孫玉菡聯同菲律賓官員見記者表示，火災中不幸身故的外傭家屬可獲約80萬元補償，包括超過50萬元法定補償，以及一次性25萬元補助。 他指，若是因火災而受傷的外傭，可以視乎留院的日數取得5萬或是10萬元慰問金，而平安的外傭則會獲一筆過2萬元，此外受傷及平安的外傭均可獲發2,000元儲值額八達通。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
平台漏洞｜內地17歲少年藉「僅退款」漏洞 騙逾400萬人幣 用作買品牌、扮大佬請客 終判囚6年
不少電商網購平店均有推出「僅退款不退貨」的服務，方便消費者免及商家簡化流情，不過不時傳出該服務遭有心人濫用，導...BossMind ・ 1 天前
珍惜生命｜美麗都大廈女子危站天台 尖沙咀站D1及D2出入口封閉
運輸署今日下午3時23分表示，由於有人在危險位置，尖沙咀加拿分道介乎碧仙桃路與彌敦道之間的一段全線、河內道介乎加拿分道與麼地道之間的一段全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。據報一名女子爬出美麗都大廈天台危坐，救援人員及談判專家接報到場，消防在樓下展開救生氣墊。 港鐵今日（12月2日）表示，am730 ・ 22 小時前
屯門安定邨單位起火女子中刀亡 男友涉謀殺及縱火被捕
屯門安定邨發生謀殺及縱火案。 今日（2日）清晨6時59分，屯門安定邨定福樓一個低層單位冒煙起火。警方和救援人員接報後趕至現場，消防員入屋發現一張紙冒煙，隨即救熄，並於屋內發現一對情侶，50歲女子陷入昏迷，身上有刀傷及燒傷，由救護車送往屯門醫院搶救，惟最終證實不治；一名51歲男子手部受傷，警員於大廈6樓進行調查，初am730 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜多間餐廳與酒吧全日營收捐作賑災 暖心小店不扣成本捐款：記住他們 將來要幫襯好好多謝
大埔宏福苑五級火造成重大死傷，全港陷入哀痛，但在悲劇之中，香港各區小店與飲食業者以行動展現最真摯的人情味。有些店舖在災後立即宣布把當日或整個週末的所有營業額不扣成本全數捐出，希望支援受災居民重建生活，其中不少更是小店或經營不易的餐廳。請好好記住這些出錢出力的店，將來一定要去幫襯支持，好好多謝他們。Yahoo Food ・ 1 天前
屯門安定邨定福樓單位起火 50歲女子有刀傷及燒焦痕跡送院亡 51歲丈夫涉謀殺被捕｜Yahoo
屯門安定邨定福樓今早（2 日）有單位起火，女子有刀傷，被送往屯門醫院搶救後不治，一名男子涉嫌謀殺被捕。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
宏福苑火災死亡人數增至156人 仍有30人失聯
大埔宏福苑五級火，警方表示，已完成5座大廈搜索工作，截至今日(2日)下午4時，死亡人數增至156人，仍有30人失聯。 另外，宏志閣居民周三、周四將獲安排一次性回單位，取回重要個人物件。 警方同時交代調查工作進展，共拘捕15人，包括14男1女，分別是宏福苑維修工程大判工程公司、工程顧問公司等人員，部分人士已保釋候查，不排除有更多人士於稍後被捕。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
大埔宏福苑火災增至151死 仍有逾40人失聯
警方就大埔宏福苑火災交代最新進展，表示過去兩日已完成於宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣及宏盛閣的搜索，今早(1日)於宏昌閣及宏新閣開展搜查工作，截至今日下午約4時，死亡人數增至151人，有39具遺體尚待辨認，現時仍有逾40宗失聯個案，不排除死亡數字會進一步上升。 新發現並移走的8具遺體全數來自宏昌閣，當中3具是消防隊早前已發現的死者，警方表示，現時宏昌閣及宏新閣的搜索工作分別完成約25%及75%，主要由於宏昌閣是最早起火及較遲完全撲滅火勢的大樓，因此內部環境非常惡劣，災難遇害者辨認組將盡力搜查現場，期望能尋獲所有死者或能夠協助辨認其身份的物品和線索。 至於工人方面，警方熱線收到涉及懷疑失蹤搭棚、地盤及裝修工人相關個案共有4宗，目前已確認兩宗個案在今次火災中死亡，一人受傷留院，目前有一人仍然失聯。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑大火 ｜Rubberband辦音樂會籌款 全數票房收入捐災民
大埔宏福苑五級火帶走至少151人性命，多人受傷，大量居民喪失家園。各界連日出錢出力向居民伸出援手，演藝界紛紛捐款支援，楊千嬅、Jer柳應廷等亦將演唱會部分收入捐給災民。今日（2日），Rubberband宣布為災民開籌款SHOW，並計劃將音樂會收入捐出「是次演出全數票房收入，將不扣除成本捐予協助宏福苑受災居民」。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前