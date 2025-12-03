香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點
深圳有不少玩樂景點，不少港人都會趁假日和家人或朋友來個深圳短線遊！今次推介的深圳野生動物園，佔地60多萬平方米，集野生動物保護、展覽、環境科普教育為一體。今次Klook推出港澳居民專享深圳野生動物園門票買一送一優惠，折後每位只需$64，超抵！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
深圳野生動物園買一送一、人均低至$64
Klook在今晚（3日）9pm推出買一送一優惠，原價每張$128起，折後人均只要$64起，相當抵買！提提大家，付款頁面記得輸入優惠碼【SZSAFARI123】～假如搶不到買一送一優惠，都不要緊，Trip.com單張門票現時都低至$94.1，大小同價；KKday還有越野車體驗套票，深圳野生動物園門票加15分鐘越野車體驗套票每人只要$178，同樣抵買。
【Klook買一送一】1日票（不會售罄，每次交易限1張，如需多張分開下單）
價錢：$128/2位
（原價$256）
深圳野生動物園門票大小同價（港澳居民專享）
價錢：$94.1
（原價$220.1）
【港澳居民特惠】1日成人門票（連15分鐘山地越野車體驗）
價錢：$178
（原價$350）
60多萬平方米 設3大園區
位於深圳南山區的深圳野生動物園，佔地60多萬平方米，設有3大園區，包括放養300多種動物的動物館區、集娛樂與教學於一身的科普館，以及設有機動遊戲的遊樂園，是中國其中一個放養式野生動物園。當中動物館區內放養300多種、約有一萬隻來自全中國及世界各地的動物，包括大熊貓、大食蟻獸、長頸鹿、東北虎、耳廓狐等。另有各式各樣的表演環節，如大型動物歌舞劇、海洋生物表演、馬戲團等，適合一家大細參觀！
更多相關文章：
深圳聖誕節好去處2025推介！巨型Hello Kitty打卡位/10米魔法書聖誕樹/飄雪童話小屋Cafe
深圳新酒店2026｜美高梅美幻酒店進駐深圳小梅沙！無邊際泳池歎絕美海景、最啱親子玩樂
深圳好去處｜深圳4大落羽松打卡景點！地鐵直達 熱門蓮花山公園、仙湖植物園天空之鏡、四海公園人流最少、荔枝公園最具古典美
深圳華發冰雪熱雪奇蹟娛雪票開售！人均每小時低至$99.6｜深圳好去處
全球最大室內滑雪場「深圳華發冰雪熱雪奇蹟」買1送1！全日任滑、人均$310.5起｜深圳好去處
深圳新酒店2025｜深圳五洲體育中心酒店價錢超親民、人均低至$368.5！全運會重要賽事保障酒店+運動員專屬房
深圳新酒店2025｜深圳福田酒店20間推介！人均低至$126.5起 今年新開大賣東方美學設計/鄰近福田口岸/免費租借漢服
深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$254 日式榻榻米客房/鄰近K11 Ecoast、萬象前海、世界之窗、歡樂谷
深圳大梅沙京基洲際度假酒店85折優惠！重陽節紅日不加價 2大2小人均$392.5起 住海景房、嘆自助早晚餐/游艇出海體驗
深圳酒店排行榜Top 6｜這個酒店集團包攬4個席位！人均$275.5起 絕景懸崖民宿、自帶露台海景浴缸、全室榻榻米
深圳觀瀾湖怎樣玩？3日2夜行程提案 酒店推介、哈利波特禁忌森林體驗門票優惠
其他人也在看
世紀大火翌日濕度 16%平紀錄 今年秋季平均最低氣溫歷來第二高
天文台回顧今年 11 月天氣，表示該月份的平均相對濕度為 60%，較正常的 72% 低，是有記錄以來第四低的 11 月。其中大埔宏福苑五級大火翌日，即 11 月 27 日，相對濕度一度跌至 16%，平了 1984 年以來 11 月份最低紀錄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天水圍中捕獸器狗狗獲救後跑入山 義工正緊急搜救
【動物專訊】天水圍天影路旁淋坑山一隻狗狗於11月30日慘中「山豬吊」套索，左前腳受傷，熱心市民發現報警，警員及消防員到場將狗狗救出，惟狗狗獲救後突然跑入山林逃去無蹤。毛守救援及浪浪協進會得知後正嘗試搜救，毛守Kent坦言該山林範圍太大，又四通八達，而狗狗受傷後估計會躲起來，要搜尋十分困難，亦擔心狗狗左前腳傷口可能會壞死，便會有生命危險。 據知受傷狗狗平時由餵狗姨姨餵，姨姨估計狗狗是被遺棄的倉狗，約5至6歲，姨姨於11月30日發現狗狗左前腳中了套索，被緊索至紅腫流血，是報警求助。 警方、消防員及愛協督察到場，消防員將套索解開救出狗狗，沒想到狗狗獲救後突然起身跑入山林，消防員衝入山林已經失去了狗狗蹤影。有熱心市民目擊走失事件，並聯絡了毛守和浪浪協進會。據知狗狗在事發前已經失蹤了3至4日，不知中了捕獸器多久。 Kent對本報表示，現場範圍太大和該山四通八達，加上狗狗受傷會躲起來，要搜尋十分困難，「他的腳傷勢如果太嚴重會壞死，如果他自己不出來便很大件事。浪浪協進會潘潘表示，現時要靠餵狗姨姨引狗狗現身，亦希望狗狗傷勢沒有大礙，不會有生命危險。 現時狗狗未有最新目擊消息，如有人發現這狗狗蹤影，請與香港動物報 ・ 1 天前
中國燃氣(00384)與億緯鋰能訂立戰略合作協議
中國燃氣(00384.HK)宣布，公司與惠州億緯鋰能訂立戰略合作協議，雙方將在儲能技術創新、生物質技術應用及綠色清潔能源等領域深化佈局，共同助力國家「雙碳」目標落地。根據協議，雙方合作將聚焦三大核心領域：(1)技術研發，聯合開發儲能系統與生物質能源的耦合技術，推動低碳能源管理平台的商業化應用；(2)項目開發與市場拓展，雙方計劃在工商業儲能、移動儲能、重卡換電及零碳園區等領域聯合開發項目，並逐步拓展至海外市場；(3)綠色能源生態構建，集團將為億緯鋰能位於雲南、湖北及馬來西亞等地的生產基地，提供生物質燃氣、蒸汽及新能源電力等綜合能源保障。此次戰略合作是新能源產業鏈上下游領先企業的優勢聚合。未來，雙方將持續深化在綜合能源領域的協作，不斷拓展合作的廣度與深度，以技術協同與項目共建推動新能源產業鏈高質量發展。另外，截至2025年9月30日止，集團工商業用戶側儲能業務持續展現強勁增長動能，累計已投運規模達617.7兆瓦時(MWh)，累計簽約裝機容量已達到1.2吉瓦時(GWh)，主要項目集中分佈於江蘇、浙江及廣東等區域。 (ST)infocast ・ 12 小時前
早晨天氣節目(12月03日上午8時) - 科學主任林銘津
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 11 小時前
早晨天氣節目(12月02日上午8時) - 科學主任梁浩明
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
黃昏天氣節目(12月02日下午6時) - 科學主任岑翊琳
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
中國燃氣(00384.HK)與億緯鋰能(300014.SZ)戰略合作 冀一年內實現1吉瓦時電芯或儲能直流側產品訂單置換
中國燃氣(00384.HK)公布，截至9月底止集團工商業用戶側儲能業務持續展現強勁增長動能，累計已投運規模達617.7兆瓦時(MWh)，累計簽約裝機容量已達到1.2吉瓦時(GWh)，主要項目集中分佈於江蘇、浙江及廣東等區域。集團亦積極應用人工智能(AI)技術以提升電力交易的精準度，並通過虛擬電廠等創新模式聚合分散式能源資源，結合儲能項目營運，有效拓寬電力新能源業務的盈利渠道。 此外，公司於昨日(2日)與惠州億緯鋰能(300014.SZ)訂立戰略合作協議，正式建立全方位、深層次的戰略合作夥伴關係。雙方將秉持「優勢互補、資源共享、互利共贏」的原則，在儲能技術創新、生物質技術應用及綠色清潔能源等領域深化佈局，共同助力國家「雙碳」目標落地。 根據該協議，雙方合作將聚焦三大核心領域，包括聯合開發儲能系統與生物質能源的耦合技術，推動低碳能源管理平台的商業化應用；雙方計劃在工商業儲能、移動儲能、重卡換電及零碳園區等領域聯合開發項目，並逐步拓展至海外市場，按照規劃，雙方將在一年內實現1吉瓦時(GWh)電芯或儲能直流側產品的訂單置換，覆蓋集團國內外儲能項目；集團將為億緯鋰能位於雲南、湖北及馬來西亞等地的AASTOCKS ・ 11 小時前
天氣報告｜大致多雲有一兩陣微雨 最高氣溫約25度
【Now新聞台】本港今日(12月2日)天氣預測，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約25度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢間中清勁。 展望明日轉吹偏北風，隨後兩三日早上稍涼，天色逐漸好轉。周末至下周初天晴乾燥。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 3 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 17 小時前
本地｜屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。 屈穎妍點出，市民遇事經常「報東張」，惟《東張西望》不是新聞部門，主持人是藝員不是記者，市民卻願意把伸寃的寄望托付給一個娛樂節目，箇中原因不禁令人反思。 屈穎妍稱，如果民生小事你打個電話到相關政府部門能得到火速處理，找個當區議員可以立即幫你排難解紛，去報館投訴問題成了社會現象被剖析報導，「我相信，沒有人願意上《東張》蒙頭變聲地接受訪問。」 屈續說，她這幾年收到最多的求助，就是來自不同屋苑街坊、業主委員甚至法團人士的投訴。他們不想上電視，不想身份被曝光，「想我為他們出頭」。 屈引用劉德華在電影《焚城》的一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」，指出「蒼蠅不叮無縫的蛋，要先治好惹來蒼蠅的問題。」，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。 綜合傳媒報道，原來屈穎妍的文章曾被大幅修改，原文形容市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」；Fortune Insight ・ 8 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 2 天前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
俄羅斯已做好與歐洲開戰的準備！普京：將快速結束且無人可以跟我談和平
俄羅斯總統普京週二（2 日）警告歐洲國家，如果他們對俄羅斯發動戰爭，莫斯科已做好全面作戰準備，並指出歐洲將面臨毀滅性的失敗，甚至無人可與俄方談判和平條件。鉅亨網 ・ 8 小時前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前