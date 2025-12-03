深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

深圳有不少玩樂景點，不少港人都會趁假日和家人或朋友來個深圳短線遊！今次推介的深圳野生動物園，佔地60多萬平方米，集野生動物保護、展覽、環境科普教育為一體。今次Klook推出港澳居民專享深圳野生動物園門票買一送一優惠，折後每位只需$64，超抵！

位於深圳南山區的深圳野生動物園，佔地60多萬平方米，設有3大園區。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

深圳野生動物園買一送一、人均低至$64

Klook在今晚（3日）9pm推出買一送一優惠，原價每張$128起，折後人均只要$64起，相當抵買！提提大家，付款頁面記得輸入優惠碼【SZSAFARI123】～假如搶不到買一送一優惠，都不要緊，Trip.com單張門票現時都低至$94.1，大小同價；KKday還有越野車體驗套票，深圳野生動物園門票加15分鐘越野車體驗套票每人只要$178，同樣抵買。

【Klook買一送一】1日票（不會售罄，每次交易限1張，如需多張分開下單）

價錢：$128/2位 （原價$256）

按此經Klook預訂

深圳野生動物園門票大小同價（港澳居民專享）

價錢：$94.1 （原價$220.1）

按此經Trip.com預訂

【港澳居民特惠】1日成人門票（連15分鐘山地越野車體驗）

價錢：$178 （原價$350）

按此經KKday預訂

60多萬平方米 設3大園區

位於深圳南山區的深圳野生動物園，佔地60多萬平方米，設有3大園區，包括放養300多種動物的動物館區、集娛樂與教學於一身的科普館，以及設有機動遊戲的遊樂園，是中國其中一個放養式野生動物園。當中動物館區內放養300多種、約有一萬隻來自全中國及世界各地的動物，包括大熊貓、大食蟻獸、長頸鹿、東北虎、耳廓狐等。另有各式各樣的表演環節，如大型動物歌舞劇、海洋生物表演、馬戲團等，適合一家大細參觀！

廣告 廣告

大熊貓。（官方圖片）

耳廓狐。（官方圖片）

小熊貓超可愛。（官方圖片）

動物館區內放養300多種、約有一萬隻來自全中國及世界各地的動物。（官方圖片）

《歡樂的海洋》以海洋生物表演為主。（官方圖片）

更多相關文章：

深圳聖誕節好去處2025推介！巨型Hello Kitty打卡位/10米魔法書聖誕樹/飄雪童話小屋Cafe

深圳新酒店2026｜美高梅美幻酒店進駐深圳小梅沙！無邊際泳池歎絕美海景、最啱親子玩樂

深圳好去處｜深圳4大落羽松打卡景點！地鐵直達 熱門蓮花山公園、仙湖植物園天空之鏡、四海公園人流最少、荔枝公園最具古典美

深圳華發冰雪熱雪奇蹟娛雪票開售！人均每小時低至$99.6｜深圳好去處

全球最大室內滑雪場「深圳華發冰雪熱雪奇蹟」買1送1！全日任滑、人均$310.5起｜深圳好去處

深圳新酒店2025｜深圳五洲體育中心酒店價錢超親民、人均低至$368.5！全運會重要賽事保障酒店+運動員專屬房

深圳新酒店2025｜深圳福田酒店20間推介！人均低至$126.5起 今年新開大賣東方美學設計/鄰近福田口岸/免費租借漢服

深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$254 日式榻榻米客房/鄰近K11 Ecoast、萬象前海、世界之窗、歡樂谷

深圳大梅沙京基洲際度假酒店85折優惠！重陽節紅日不加價 2大2小人均$392.5起 住海景房、嘆自助早晚餐/游艇出海體驗

深圳酒店排行榜Top 6｜這個酒店集團包攬4個席位！人均$275.5起 絕景懸崖民宿、自帶露台海景浴缸、全室榻榻米

深圳觀瀾湖怎樣玩？3日2夜行程提案 酒店推介、哈利波特禁忌森林體驗門票優惠

深圳大閘蟹｜深圳5間大閘蟹餐廳 $200有找任食大閘蟹放題、必食純蟹黃金撈麵、10隻起免運費送到關口