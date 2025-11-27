旅日華客遭辱罵毆打案未破 中國使館提醒注意安全

【Now新聞台】大埔宏福苑五級火造成44人死亡，另有279人失去聯絡。中共總書記習近平向火災事故遇難人員表示哀悼，要求將傷亡損失降至最低。行政長官李家超先後到醫院探望居民和傷者。消防就指受波及的7座樓宇，有4座火勢已經受控，其餘3座仍在處理。宏福苑五級火．不斷更新天光後，宏福苑部分大廈仍然有火光，多個單位火勢依然猛烈，冒出濃煙。消防出動多條喉，在大廈內外射水灌救。救援人員繼續拯救，有傷者救出時要帶上氧氣罩，由救護車送院治理。消防指，宏福苑受波及的7座大廈當中，有4座火勢在凌晨開始陸續受控，另外的3座都有繼續進攻，已派出超過20隊拯救隊，進入不同樓層處理求助個案。消防處副處長(行動)陳慶勇：「有3座，我們同事去到十多層的位置，我們的滅火的隊伍，以及搜救的隊伍是同步上去工作。我們預計可能都要中午，甚至黃昏的時間，才可以去到天台位置，但有些情況，我們看到後樓梯稍為沒有這麼大煙的話，搜救隊都會做一個快速搜救，上去一些。之前收到求助個案的單位去拯救被困的人士，好像在其中一座大廈，我們都在天台的位置帶到兩位生還者下來。」今次火災是在星期三近下午3時，首先在宏昌閣起火，在大風下，火勢一發不可收拾，很快蔓延至同屋苑其他座數。被問到起火初時為何不出動多些鋼梯車在外圍射水，消防解釋需要時間調配。陳慶勇：「天黑時，因為視野沒有這麼清楚，會對我們的同事構成一些額外的困難及風險，所以在大約晚上6時許，我們將火警升為五級，調動更多人手及較高級的同事在現場幫忙做指揮的工作。另外鋼梯方面，我們在較早的時間已經一直調派一些鋼梯過來，但鋼梯需要在不同的區份過來，以及現場有很多我們的車輛，我們需要騰出空間，讓鋼梯在策略性的位置，才可以進行外圍的灑水拯救。」消防又指，個別大廈的消防系統無法使用，需要完成整個拯救行動，才能夠詳細調查。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 4 小時前