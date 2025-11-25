33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會

33 歲的金錄元，未夠 30 歲已展開漫長的大規模層壓式性侵犯罪活動，受害人多達 261 人。 （首爾警方圖片）

韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。

犯罪集團「義務警察」為名 首腦「牧師」自居

犯人譯音為金錄元，年僅 33 歲。案情指，他是一個號稱「義務警察」（Vigilantes）的組織的首腦，涉及大規模、層壓式勒索，迫使受害人提供露骨內容，並分享到網上聊天室。金錄元的犯罪行為長達四年多，由 2020 年 5 月至 2025 年 1 月，受害人多達 261 人，是韓國有史以來涉及最多網上性罪行受害人的事件。

金錄元以「牧師」自居，多年來有系統地從事非法活動，包括性侵犯未成年人士、發佈兒童被侵犯的照片等。其被判成立的罪名包括策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品和非法攝錄材料、強迫他人使用非法攝錄材料及受害人無法抵抗的「準強姦」等。

法庭昨日宣判金錄元終身監禁時說，儘管金錄元曾在庭上表示後悔，但他在過去四至五年犯下無數罪行，考慮到罪行的殘忍程度，受害人不能獲得補償，必須永久把他隔絕於社會。

強姦十未成年女子 自拍侵犯行為

警方指，本案的受害人包括男女，都是在社交平台被誘騙進入 Telegram，然後被勒索。受害男性對製作及發佈深偽影像表現有興趣，受害女性則對性表示好奇，他們因而被威脅公開身分及報警。受害人隨後受聘參與層壓式計劃，被要求誘騙更多受害人。

受害人被指令要提每小時呈交報告，撰寫悔過書，未遵從指令的人會被懲罰拍裸照或自殘。「義務警察」製作過超過二千項性剝削物品。身為首腦，金錄元曾強姦十名未成年女子，強迫她們與其他男子性交，而他在侵犯受害人時亦會自拍。

為了達到犯罪目的，金錄元加入過 453 條 Telegram 頻道及聊天室。Telegram 營辦商在本案中首次與韓國警方合作，向警方提供相關資料，以便警方調查，終將金錄元繩之於法。