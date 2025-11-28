宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑五級火｜消防處：八座大廈火警鐘不能有效操作 將對承建商採執法行動｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局今日（28日）下午最新公布，火災已奪走 128 條性命，包括 108 人在現場證實身亡，4 人送院後證實不治，另外有 16 具燒焦屍體目前仍在涉事樓宇內。消防處處長楊恩健表示，昨日派出防火組測試消防警鐘操作是否有效，發現八座大廈的消防警鐘操作有問題，「無熄但無聲響」，消防處將會對相關消防設備承辦商採取執法行動。
保安局局長鄧炳強與消防處處長楊恩健等人今日下午見記者，交代火警最新情況。楊恩健表示，昨日已經派出防火組專責隊伍，檢查宏福苑八座大廈的消防系統火警鐘，發現不能有效操作。被問火警鐘是被人熄掉還是出現故障，楊恩健回應稱，昨日隊伍測試的時候，火警鐘「無熄但無聲響」，消防處會對相關消防設備承辦商採取執法行動。
曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。
事主 Winnie 今日（28日）早上在社交平台發文，表示「暫時消防都通知我咗係壞消息嚟」，她和家人會「撐住」。Yahoo新聞 ・ 1 天前