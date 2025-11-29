宏福苑五級火｜關愛隊接管物資站？麥美娟：庇護中心「從來都係民政處負責管理」 澄清無人報警｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警後，全港市民自發捐贈物資，大量義工到場支援，昨日傳出關愛隊要「接管」物資站的消息，引起關注。麥美娟今日（29日）出席電台節目後見記者，她強調「我哋無人報警，警方亦都無收到有人報警」，並重申庇護中心「從來都係民政處我哋負責管理」。

麥美娟被問是否有關愛隊報警要求義工離開，由他們接管物資站。麥美娟回應指，民政處有責任去協助所有受影響居民，提供安置服務，所以開了臨時庇護中心，而這些庇護中心「從來都係民政處我哋負責管理」，稱要確保中心的秩序，保護每個使用者的安全和私隱，「呢個係我哋要盡嘅責任」。

廣告 廣告

至於網上流傳有人報警，麥美娟說：「警方已經澄清咗。首先，我哋無人報警，警方亦都無收到有人報警。我哋而家希望大家認清事實，大家團結一致，不分彼此，為受影響居民提供適切服務。」她呼籲大家將心比己，「受影響居民屋企經歷咗咁大改變之後，要去到庇護中心暫住，大家係咪都想畀個好啲嘅環境，起碼私隱度高啲嘅環境，一個安全嘅環境，等佢哋休息呢？」她說當局現正安排受影響居民到酒店或青年宿舍暫住，並會提供物資及相關支援。

今日凌晨，廣福邨平台物資站的義工向《Yahoo新聞》表示，警方凌晨 5 時派出警員站在廣福邨平台所有出入口，指示義工立刻開始執拾物資，在中午前搬到指定位置或交由機構接收。